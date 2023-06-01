https://ukraina.ru/20230601/1046818646.html

Ногинский: Украина – это нож, заточенный против России

Ногинский: Украина – это нож, заточенный против России - 01.06.2023 Украина.ру

Ногинский: Украина – это нож, заточенный против России

Пока Украина существует, она создаёт угрозу для России, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский

2023-06-01T16:59

2023-06-01T16:59

2023-06-01T16:59

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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Россия может либо сдерживать Украину мирными соглашениями, но рано или поздно её направят в атаку на РФ, либо ликвидировать её как угрозу, отметил он.Это также будет примером для той же Польши, что если она захочет напасть на Белоруссию, то будет полностью уничтожена, добавил Ногинский.

https://ukraina.ru/20230530/1046693988.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, угроза, форум