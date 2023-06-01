https://ukraina.ru/20230601/1046818646.html
Ногинский: Украина – это нож, заточенный против России
Ногинский: Украина – это нож, заточенный против России - 01.06.2023 Украина.ру
Ногинский: Украина – это нож, заточенный против России
Пока Украина существует, она создаёт угрозу для России, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский
2023-06-01T16:59
2023-06-01T16:59
2023-06-01T16:59
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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Россия может либо сдерживать Украину мирными соглашениями, но рано или поздно её направят в атаку на РФ, либо ликвидировать её как угрозу, отметил он.Это также будет примером для той же Польши, что если она захочет напасть на Белоруссию, то будет полностью уничтожена, добавил Ногинский.
https://ukraina.ru/20230530/1046693988.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, угроза, форум
Новости, Украина, Россия, угроза, форум
Ногинский: Украина – это нож, заточенный против России
Пока Украина существует, она создаёт угрозу для России, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский