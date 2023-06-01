https://ukraina.ru/20230601/1046818042.html

Ногинский оценил эффективность ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Ногинский оценил эффективность ВС РФ в ходе спецоперации на Украине - 01.06.2023 Украина.ру

Ногинский оценил эффективность ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Вооружённые силы России в ходе спецоперации освободили огромные территории, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский

2023-06-01T16:44

2023-06-01T16:44

2023-06-01T16:44

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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Поэтому говорить о том, что российские войска ничего не делают и у них всё плохо на фронте, неприемлемо, подчеркнул он.

https://ukraina.ru/20230601/1046802535.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, фронт, освобождение, форум, спецоперация