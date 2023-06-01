Ногинский оценил эффективность ВС РФ в ходе спецоперации на Украине - 01.06.2023 Украина.ру
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Ногинский оценил эффективность ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
Ногинский оценил эффективность ВС РФ в ходе спецоперации на Украине - 01.06.2023 Украина.ру
Ногинский оценил эффективность ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
Вооружённые силы России в ходе спецоперации освободили огромные территории, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский
2023-06-01T16:44
2023-06-01T16:44
новости
вс рф
фронт
освобождение
форум
спецоперация
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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Поэтому говорить о том, что российские войска ничего не делают и у них всё плохо на фронте, неприемлемо, подчеркнул он.
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новости, вс рф, фронт, освобождение, форум, спецоперация
Новости, ВС РФ, фронт, освобождение, форум, Спецоперация

Ногинский оценил эффективность ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

16:44 01.06.2023
 
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
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Вооружённые силы России в ходе спецоперации освободили огромные территории, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"Министерство обороны освободило 55 тысяч квадратных километров территории, и они уже находятся в составе Российской Федерации", – сказал Ногинский.
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
13:31
Бои в Донбассе, будет ли дефолт в США. О чём говорили эксперты 1 июня
Поэтому говорить о том, что российские войска ничего не делают и у них всё плохо на фронте, неприемлемо, подчеркнул он.
 
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