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Затулин: Запад хочет сделать из России Северную Корею, а из Украины - Южную
Затулин: Запад хочет сделать из России Северную Корею, а из Украины - Южную - 01.06.2023 Украина.ру
Затулин: Запад хочет сделать из России Северную Корею, а из Украины - Южную
России нужны победы на фронте, чтобы диктовать "худой мир", но на своих условиях. В противном случае Запад превратит Россию в КНДР, а Украину - в Южную Корею. Такое мнение высказал депутат Госдумы России Константин Затулин 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
2023-06-01T16:36
2023-06-01T16:36
2023-06-01T16:36
новости
кндр
россия
затулин
спецоперация
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Западу выгодно сохранить Украину в любом виде, чтобы использовать в качестве противовеса России, считает Затулин. Условиями заморозки конфликта депутат видит исключительно выход российских войск на какие-либо рубежи и перейти к северокорейскому варианту"Если нам удастся продвинуться, это будет худой мир. Если кто-то думает, что это закончится братством - не закончится. Нас подталкивают к замораживанию, но сейчас, на этой линии и на этих условиях. Они хотят из нас сделать Северную Корею, а из Украины - Южную. Это ловушка", - сказал Затулин. Боевые действия Затулин назвал зеркальными. По его словам, один народ воюет друг с другом, и это - Гражданская война с самыми свирепыми ставками.
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2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, россия, затулин, спецоперация
Новости, КНДР, Россия, Затулин, Спецоперация
Затулин: Запад хочет сделать из России Северную Корею, а из Украины - Южную
России нужны победы на фронте, чтобы диктовать "худой мир", но на своих условиях. В противном случае Запад превратит Россию в КНДР, а Украину - в Южную Корею. Такое мнение высказал депутат Госдумы России Константин Затулин 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
Западу выгодно сохранить Украину в любом виде, чтобы использовать в качестве противовеса России, считает Затулин. Условиями заморозки конфликта депутат видит исключительно выход российских войск на какие-либо рубежи и перейти к северокорейскому варианту
"Если нам удастся продвинуться, это будет худой мир. Если кто-то думает, что это закончится братством - не закончится. Нас подталкивают к замораживанию, но сейчас, на этой линии и на этих условиях. Они хотят из нас сделать Северную Корею, а из Украины - Южную. Это ловушка", - сказал Затулин.
Боевые действия Затулин назвал зеркальными. По его словам, один народ воюет друг с другом, и это - Гражданская война с самыми свирепыми ставками.