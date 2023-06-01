https://ukraina.ru/20230601/1046817940.html

Затулин: Запад хочет сделать из России Северную Корею, а из Украины - Южную

Затулин: Запад хочет сделать из России Северную Корею, а из Украины - Южную - 01.06.2023 Украина.ру

Затулин: Запад хочет сделать из России Северную Корею, а из Украины - Южную

России нужны победы на фронте, чтобы диктовать "худой мир", но на своих условиях. В противном случае Запад превратит Россию в КНДР, а Украину - в Южную Корею. Такое мнение высказал депутат Госдумы России Константин Затулин 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"

2023-06-01T16:36

2023-06-01T16:36

2023-06-01T16:36

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Западу выгодно сохранить Украину в любом виде, чтобы использовать в качестве противовеса России, считает Затулин. Условиями заморозки конфликта депутат видит исключительно выход российских войск на какие-либо рубежи и перейти к северокорейскому варианту"Если нам удастся продвинуться, это будет худой мир. Если кто-то думает, что это закончится братством - не закончится. Нас подталкивают к замораживанию, но сейчас, на этой линии и на этих условиях. Они хотят из нас сделать Северную Корею, а из Украины - Южную. Это ловушка", - сказал Затулин. Боевые действия Затулин назвал зеркальными. По его словам, один народ воюет друг с другом, и это - Гражданская война с самыми свирепыми ставками.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, россия, затулин, спецоперация