https://ukraina.ru/20230601/1046817847.html
Или ядерная война, или сидите тихо: Онуфриенко о тех, кому придётся считаться с Россией. ВИДЕО
Или ядерная война, или сидите тихо: Онуфриенко о тех, кому придётся считаться с Россией. ВИДЕО - 01.06.2023 Украина.ру
Или ядерная война, или сидите тихо: Онуфриенко о тех, кому придётся считаться с Россией. ВИДЕО
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру объяснил, почему ВС РФ пока не удаётся выбить ВСУ из Марьинки, для чего необходима отмена зерновой сделки и о том, без чего не выиграет Россия
2023-06-01T16:36
2023-06-01T16:36
2023-06-01T16:36
михаил онуфриенко
вс рф
марьинка
видео
всу
спецоперация
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00:20 – Наступление России в Авдеевке и в Марьинке: о задачах ВС РФ; 05:05 – О работе российской авиации; 10:10 – Какие задачи выполняет Черноморский флот в зоне СВО? 14:53 – Что дадут удары по транспортной инфраструктуре Украины? 20:05 – Почему Россия не сможет одержать победу без наступательных операций? 27:34 – Что должна предпринять Россия до широкомасштабного наступления ВСУ?ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
михаил онуфриенко, вс рф, марьинка, видео, всу, спецоперация, видео
Михаил Онуфриенко, ВС РФ, Марьинка, Видео, ВСУ, Спецоперация
Или ядерная война, или сидите тихо: Онуфриенко о тех, кому придётся считаться с Россией. ВИДЕО
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру объяснил, почему ВС РФ пока не удаётся выбить ВСУ из Марьинки, для чего необходима отмена зерновой сделки и о том, без чего не выиграет Россия
00:20 – Наступление России в Авдеевке и в Марьинке: о задачах ВС РФ;
05:05 – О работе российской авиации;
10:10 – Какие задачи выполняет Черноморский флот в зоне СВО?
14:53 – Что дадут удары по транспортной инфраструктуре Украины?
20:05 – Почему Россия не сможет одержать победу без наступательных операций?
27:34 – Что должна предпринять Россия до широкомасштабного наступления ВСУ?
ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On