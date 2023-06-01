https://ukraina.ru/20230601/1046817847.html

Или ядерная война, или сидите тихо: Онуфриенко о тех, кому придётся считаться с Россией. ВИДЕО

Или ядерная война, или сидите тихо: Онуфриенко о тех, кому придётся считаться с Россией. ВИДЕО - 01.06.2023 Украина.ру

Или ядерная война, или сидите тихо: Онуфриенко о тех, кому придётся считаться с Россией. ВИДЕО

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру объяснил, почему ВС РФ пока не удаётся выбить ВСУ из Марьинки, для чего необходима отмена зерновой сделки и о том, без чего не выиграет Россия

2023-06-01T16:36

2023-06-01T16:36

2023-06-01T16:36

михаил онуфриенко

вс рф

марьинка

видео

всу

спецоперация

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00:20 – Наступление России в Авдеевке и в Марьинке: о задачах ВС РФ; 05:05 – О работе российской авиации; 10:10 – Какие задачи выполняет Черноморский флот в зоне СВО? 14:53 – Что дадут удары по транспортной инфраструктуре Украины? 20:05 – Почему Россия не сможет одержать победу без наступательных операций? 27:34 – Что должна предпринять Россия до широкомасштабного наступления ВСУ?ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

михаил онуфриенко, вс рф, марьинка, видео, всу, спецоперация, видео