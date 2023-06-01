https://ukraina.ru/20230601/1046817177.html

Пересобрать страну. Какая Украина нужна России

Пересобрать страну. Какая Украина нужна России - 01.06.2023 Украина.ру

Пересобрать страну. Какая Украина нужна России

Украинский вопрос — это вопрос стратегической безопасности России. Что будет дальше? Что будет на пост-Украине? Как осуществить пересборку Украины, провести денацификацию и демилитаризацию?

2023-06-01T16:43

2023-06-01T16:43

2023-06-01T17:10

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Пути решения украинской проблемы искали участники форума «Какая Украина нам нужна?», организованного мультимедийным изданием Украина.ру. Форум проходит 1 июня в пресс-центре МИА «Россия Сегодня».Государственность Украины в ее нынешней форме обречена, считает заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. По его мнению, Россия не вполне четко обозначила в свое время отношение к произошедшему в Киеве в 2014 году как к госперевороту.При распаде СССР в России предполагали, что Украина будет выполнять положения Декларации о своей независимости — уважать права и свободы, сохранять нейтральный статус и т. д. Если Россия положения своей декларации о независимости выполнила, то Украина нет, констатировал политик.Косачев отметил, что негативные процессы на Украине начались задолго до 2014 года. Это происходило в результате внешнего давления, и Украина впала в иллюзию, что на полиэтничной территории можно выстраивать моноэтническое государство.«Для этого надо было по опыту Польши и трёх балтийских стран сделать из Украины анти-Россию», — сказал Косачёв. В результате, продолжил он, мы наблюдаем процесс краха украинской государственности. По мнению политика, Украина разрушила себя изнутри, вопрос, когда рухнет украинская государственность, — это вопрос времени.Но что дальше будет с остатками Украины? Косачев подчеркнул, что ответить на этот вопрос должны люди, которые проживают на этих территориях.Наталья Никонорова, сенатор РФ от ДНР, напомнила, что на плебисците 1991 года народ высказался за сохранение Союза. Говоря о денацификации и демилитаризации, она подчеркнула, что эти два процесса взаимообусловлены. По словам Никаноровой, государственность Украины была расшатана под внешним давлением, да и сам переворот 2014 года был инспирирован извне.Вирус нацизма тоже был внесен извне, сейчас украинская молодежь уже изучает другую историю, воюющие в Донбассе, не стесняясь, используют фашистские жесты, сказала сенатор. Она добавила, что надо разобраться в терминологии. Если режим в Киеве называют неонацистским, надо разобраться, что это значит, кто является его проводником, носителем, как это отражено в законодательстве.Что касается теоретической «пересборки» Украины, то говорить об этом поздно, нынешнее украинское государство утратило суверенитет и полностью управляется Западом, сказала Никанорова, добавив, что это хорошо было видно на переговорах в Минске, когда украинские представители шага не могли ступить без консультаций с западными кураторами.Государство Украина перестало существовать в момент госпереворота в 2014 году, сделала вывод она.Политолог и публицист Армен Гаспарян заявил, что программу денацификации осуществить невозможно, это показывает опыт послевоенной Германии. В случае с Украиной все будет еще тяжелее, поскольку мы находимся во власти своего представления о том, какой была Украина ранее, подчеркнул Гаспарян. По его словам, украинский национализм формировался давно, а в период развала СССР — стоит вспомнить 1989 год, появление РУХа. И вспомнить марши «за украинскую культуру» 1 января 1990 года — в день рождения Бандеры.И сейчас надо сформировать позицию относительно украинского государства, единого взгляда в России до сих пор нет, считает Гаспарян. По его мнению, реальная Украина оказалась страшнее, чудовищнее, чем мы себе представляли — и она нуждается в изучении. Пока мы оперируем вчерашними и позавчерашними понятиями, отсюда все просчеты, сказал политолог.Гаспарян отметил, что прежние модели поведения в отношении Украины не работают. Многое зависит от того, какие выводы сделаем из СВО, — «корень зла в нас самих». Надо понять, как страна, где миллионы погибли во время Великой Отечественной, плюнули на могилы погибших. Ответов на эти вопросы пока нет, нынешнюю Украину надо изучать как нечто неизведанное, сказал Гаспарян.О происходящем на фронте рассказал военкор РИА «Новости» Александр Харченко. По его словам, восемь лет националистической пропаганды дали результат, национальный миф на Украине состоялся, там сложилась политическая нация, и «на поле боя мы сталкиваемся с крайне мотивированной армией». И в Бахмуте бойцы ВСУ стояли до последнего, даже осознавая, что шансов удержать позиции нет.Идеологически накачанный противник, накачанный натовским вооружением — чрезвычайно опасен, нельзя его недооценивать, подчеркнул Харченко. Он продолжил: но при этом надо понимать, что центр принятия решений — не в Киеве, а на Западе. Харченко вспомнил о сирийском опыте: там были те же кукловоды, и их действия можно просчитать. Так же годами накачивали оружием сирийских боевиков, но потом сказали: полагайтесь на свои силы. И через месяц все сопротивление в южных провинциях Сирии было закончено, сказал журналист.Он рассказал, что после этого общался с боевиками, и те говорили: «Мы поняли, что мы лишь инструмент». Возможно, украинские наци это тоже поймут о себе. Но, конечно, не всегда такие аналогии работают.Политолог Андрей Суздальцев считает, что украинский вопрос можно решить только оккупацией всей украинской территории — а это гарнизоны, «ждуны», партизанская борьба... И это огромные деньги. Что делать в плане денацификации известно, это социальные лифты и медиапространство. В конце концов быть нацистом станет невыгодно. Но государство Украина построено назло нам и это бизнес-проект, отметил политолог. А деньги дают только потому, что «воюем с Россией».По его словам, Россия уже готова все простить политическим украинцам, а вот «они нам — нет». И вопрос, какая Украина нам нужна, мы обсуждаем уже 400 лет — три раза восстанавливали, чтобы получить снова врага. «Нам не нужна Украина», сделал вывод политолог. Но при этом, отметил Суздальцев, у нас не война — «у нас СВО, нет задачи демонтажа нынешней украинской государственности» — из России газ идет через Украину, аммиак идет через Украину... Это не война, а полицейская операция. Собственно, такие вопросы задают многие. Косачев отметил: мы победим, когда привлечем к себе людей. Но пока мы эту битву проигрываем, констатировал политик, добавив: проигрываем не спецоперацию, а проигрываем все эти 30 лет.Но СВО, может быть, выиграем. Как провести денацификацию без оккупации, без военного контроля? Сошлись на том, что никак. А Наталья Никонорова подчеркнула, что мотивация — это главное, и процесс денацификации обязательно должен сопровождаться внедрением новой идеологии.

https://ukraina.ru/20230601/1046804339.html

https://ukraina.ru/20230601/1046808242.html

https://ukraina.ru/20230601/1046807233.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, рф, сво, будущее, эксперты