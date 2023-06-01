СМИ: слепая вера в Запад – роковая ошибка Украины - 01.06.2023 Украина.ру
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СМИ: слепая вера в Запад – роковая ошибка Украины
СМИ: слепая вера в Запад – роковая ошибка Украины - 01.06.2023 Украина.ру
СМИ: слепая вера в Запад – роковая ошибка Украины
Проблема Киева состоит в том, что там поверили в абсолютную поддержку Запада, пишет журналист Антоний Конюшевский в статье для издания Mysl Polska
2023-06-01T16:33
2023-06-01T16:33
новости
польша
украина
запад
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Интересы Киева в военном конфликте для США и Запада не имеют значения, и в какой-то момент на Украине начнут задумываться, нужны ли были эти жертвы.На Украине восприняли некоторые ложные идеи, которые направили их в неверном направлении. Они поверили, что смогут противостоять РФ и утвердитьсякак региональная держава, в то Запад использользовал Киев в своих целях, чтобы сдерживать Россию, считает журналист.
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новости, польша, украина, запад
Новости, Польша, Украина, Запад

СМИ: слепая вера в Запад – роковая ошибка Украины

16:33 01.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Проблема Киева состоит в том, что там поверили в абсолютную поддержку Запада, пишет журналист Антоний Конюшевский в статье для издания Mysl Polska
Интересы Киева в военном конфликте для США и Запада не имеют значения, и в какой-то момент на Украине начнут задумываться, нужны ли были эти жертвы.
"Никто не отказывает украинцам в праве быть сформировавшейся нацией. Это давно признано всеми, в том числе и россиянами. Даже больше: о сомнениях в их праве иметь собственное государство тоже не могло быть и речи", - считает автор.
На Украине восприняли некоторые ложные идеи, которые направили их в неверном направлении. Они поверили, что смогут противостоять РФ и утвердитьсякак региональная держава, в то Запад использользовал Киев в своих целях, чтобы сдерживать Россию, считает журналист.
- РИА Новости, 1920, 30.05.2023
30 мая, 16:39
Атака беспилотников на Москву, военные планы Польши. О чём говорили эксперты 30 мая
 
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