СМИ: слепая вера в Запад – роковая ошибка Украины
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Проблема Киева состоит в том, что там поверили в абсолютную поддержку Запада, пишет журналист Антоний Конюшевский в статье для издания Mysl Polska
Интересы Киева в военном конфликте для США и Запада не имеют значения, и в какой-то момент на Украине начнут задумываться, нужны ли были эти жертвы.
"Никто не отказывает украинцам в праве быть сформировавшейся нацией. Это давно признано всеми, в том числе и россиянами. Даже больше: о сомнениях в их праве иметь собственное государство тоже не могло быть и речи", - считает автор.
На Украине восприняли некоторые ложные идеи, которые направили их в неверном направлении. Они поверили, что смогут противостоять РФ и утвердитьсякак региональная держава, в то Запад использользовал Киев в своих целях, чтобы сдерживать Россию, считает журналист.