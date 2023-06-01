https://ukraina.ru/20230601/1046816779.html

СМИ: слепая вера в Запад – роковая ошибка Украины

СМИ: слепая вера в Запад – роковая ошибка Украины - 01.06.2023 Украина.ру

СМИ: слепая вера в Запад – роковая ошибка Украины

Проблема Киева состоит в том, что там поверили в абсолютную поддержку Запада, пишет журналист Антоний Конюшевский в статье для издания Mysl Polska

2023-06-01T16:33

2023-06-01T16:33

2023-06-01T16:33

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Интересы Киева в военном конфликте для США и Запада не имеют значения, и в какой-то момент на Украине начнут задумываться, нужны ли были эти жертвы.На Украине восприняли некоторые ложные идеи, которые направили их в неверном направлении. Они поверили, что смогут противостоять РФ и утвердитьсякак региональная держава, в то Запад использользовал Киев в своих целях, чтобы сдерживать Россию, считает журналист.

https://ukraina.ru/20230530/1046723127.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, украина, запад