https://ukraina.ru/20230601/1046815867.html

Ногинский сказал, почему Украины как субъекта быть не должно

Ногинский сказал, почему Украины как субъекта быть не должно - 01.06.2023 Украина.ру

Ногинский сказал, почему Украины как субъекта быть не должно

Пока такой субъект как Украина существует, он доставляет неприятности России, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский

2023-06-01T16:06

2023-06-01T16:06

2023-06-01T16:27

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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Если западные регионы хотят войти в состав Европы, то пусть идут, а возвращенные регионы РФ необходимо интегрировать с учётом потребностей государства, то есть финансово поддерживать то, что нужно стране, добавил он.Выгода РФ во вхождении новых регионов с имеющимися там природными ресурсами, энергетическими и транспортными возможностями вместе с полным пересмотром местной экономики очевидна, отметил Ногинский.

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2023

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