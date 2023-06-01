Ногинский сказал, почему Украины как субъекта быть не должно - 01.06.2023 Украина.ру
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Ногинский сказал, почему Украины как субъекта быть не должно
Ногинский сказал, почему Украины как субъекта быть не должно - 01.06.2023 Украина.ру
Ногинский сказал, почему Украины как субъекта быть не должно
Пока такой субъект как Украина существует, он доставляет неприятности России, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский
2023-06-01T16:06
2023-06-01T16:27
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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Если западные регионы хотят войти в состав Европы, то пусть идут, а возвращенные регионы РФ необходимо интегрировать с учётом потребностей государства, то есть финансово поддерживать то, что нужно стране, добавил он.Выгода РФ во вхождении новых регионов с имеющимися там природными ресурсами, энергетическими и транспортными возможностями вместе с полным пересмотром местной экономики очевидна, отметил Ногинский.
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новости, россия, украина, польша, экономика, форум
Новости, Россия, Украина, Польша, экономика, форум

Ногинский сказал, почему Украины как субъекта быть не должно

16:06 01.06.2023 (обновлено: 16:27 01.06.2023)
 
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
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Пока такой субъект как Украина существует, он доставляет неприятности России, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"Субъекта "Украина" существовать не должно, потому что пока он будет существовать, он будет доставлять неприятности Российской Федерации", – сказал Ногинский.
Если западные регионы хотят войти в состав Европы, то пусть идут, а возвращенные регионы РФ необходимо интегрировать с учётом потребностей государства, то есть финансово поддерживать то, что нужно стране, добавил он.
Выгода РФ во вхождении новых регионов с имеющимися там природными ресурсами, энергетическими и транспортными возможностями вместе с полным пересмотром местной экономики очевидна, отметил Ногинский.
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