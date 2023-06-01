Ногинский сказал, почему Украины как субъекта быть не должно
16:06 01.06.2023 (обновлено: 16:27 01.06.2023)
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
Пока такой субъект как Украина существует, он доставляет неприятности России, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"Субъекта "Украина" существовать не должно, потому что пока он будет существовать, он будет доставлять неприятности Российской Федерации", – сказал Ногинский.
Если западные регионы хотят войти в состав Европы, то пусть идут, а возвращенные регионы РФ необходимо интегрировать с учётом потребностей государства, то есть финансово поддерживать то, что нужно стране, добавил он.
Выгода РФ во вхождении новых регионов с имеющимися там природными ресурсами, энергетическими и транспортными возможностями вместе с полным пересмотром местной экономики очевидна, отметил Ногинский.
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