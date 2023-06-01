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Национализм и коррупция: Суздальцев ответил, нужна ли вообще России Украина

Национализм и коррупция: Суздальцев ответил, нужна ли вообще России Украина - 01.06.2023 Украина.ру

Национализм и коррупция: Суздальцев ответил, нужна ли вообще России Украина

Победить национализм на Украине можно только кровью, а её власти продолжат воровать деньги только, если и дальше будут воевать с Россией, заявил политолог Андрей Суздальцев

2023-06-01T15:35

2023-06-01T15:35

2023-06-01T15:35

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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Украина построена на зло России, и это бизнес-проект, так как её власть погрязла коррупции, а деньги, на данный момент, будут у них только, если они продолжат воевать с РФ, добавил он.Власти воруют деньги, поэтому не вкладываются в страну, отметил Суздальцев.России не нужна Украина, так как в конечном итоге, РФ получила врага на своих границах после того, как помогала ей после распада Советского Союза, считает Суздальцев.

https://ukraina.ru/20230507/1046018702.html

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