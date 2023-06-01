Национализм и коррупция: Суздальцев ответил, нужна ли вообще России Украина
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
Победить национализм на Украине можно только кровью, а её власти продолжат воровать деньги только, если и дальше будут воевать с Россией, заявил политолог Андрей Суздальцев
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"Этнический национализм уничтожается только кровью", – сказал политолог.
Украина построена на зло России, и это бизнес-проект, так как её власть погрязла коррупции, а деньги, на данный момент, будут у них только, если они продолжат воевать с РФ, добавил он.
Власти воруют деньги, поэтому не вкладываются в страну, отметил Суздальцев.
России не нужна Украина, так как в конечном итоге, РФ получила врага на своих границах после того, как помогала ей после распада Советского Союза, считает Суздальцев.
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