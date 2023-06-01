https://ukraina.ru/20230601/1046810088.html

Россия готовит Украине международный трибунал - Косачев

Россия готовит Украине международный трибунал - Косачев - 01.06.2023 Украина.ру

Россия готовит Украине международный трибунал - Косачев

России нужно собрать свой международный трибунал по происходящему на Украине. В Совете Федерации готовят такое предложение. Об этом сообщил сенатор Константин Косачев 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"

2023-06-01T15:02

2023-06-01T15:02

2023-06-01T15:02

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совет федерации

косачев

трибунал

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Первое и главное - нужно создавать свой международный трибунал по тому, что происходит на Украине, считает Косачев. Предложения на этот счет, по его словам, готовят российские сенаторы. Так Косачев ответил на предложение назвать происходящее агрессией Украины и стран НАТО против России. Специальная военная операция, таким образом, считается противодействием этой агрессии. По словам Косачева, инициированный Россией международный трибунал мог бы стать ответом на попытки Киева собрать аналогичную платформу против РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, совет федерации, косачев, трибунал