Россия готовит Украине международный трибунал - Косачев
© скриншотСенатор Константин Косачев
© скриншот
России нужно собрать свой международный трибунал по происходящему на Украине. В Совете Федерации готовят такое предложение. Об этом сообщил сенатор Константин Косачев 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
Первое и главное - нужно создавать свой международный трибунал по тому, что происходит на Украине, считает Косачев. Предложения на этот счет, по его словам, готовят российские сенаторы.
Так Косачев ответил на предложение назвать происходящее агрессией Украины и стран НАТО против России. Специальная военная операция, таким образом, считается противодействием этой агрессии.
По словам Косачева, инициированный Россией международный трибунал мог бы стать ответом на попытки Киева собрать аналогичную платформу против РФ.