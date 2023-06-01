https://ukraina.ru/20230601/1046808931.html
Минобороны РФ: украинские формирования пытались прорваться в Белгородскую область
Минобороны РФ: украинские формирования пытались прорваться в Белгородскую область - 01.06.2023 Украина.ру
Минобороны РФ: украинские формирования пытались прорваться в Белгородскую область
ВС России совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки вторжения украинских боевых формирований в Белгородскую область и устроить теракт против гражданского населения, сообщили в Минобороны
2023-06-01T14:56
2023-06-01T14:56
2023-06-01T14:56
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шебекино
вс рф
силовики
всу
прорыв
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Благодаря активным действиям удалось отбросить противника, нарушения госграницы РФ не допущено.ВСУ минувшей ночью начали интенсивный обстрел города Шебекино, который находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной.По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибших в ходе обстрела нет, не менее восьми человек получили раннения.Губернатор отметил, что проводится эвакуация жителей Шебекино и окрестных сел. Ситуация осложняется плотным огнем противника.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230531/1046738272.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, шебекино, вс рф, силовики, всу, прорыв
Новости, Шебекино, ВС РФ, силовики, ВСУ, прорыв
Минобороны РФ: украинские формирования пытались прорваться в Белгородскую область
ВС России совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки вторжения украинских боевых формирований в Белгородскую область и устроить теракт против гражданского населения, сообщили в Минобороны
"Около 03:00 мск, после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино", — говорится в пресс-релизе.
Благодаря активным действиям удалось отбросить противника, нарушения госграницы РФ не допущено.
ВСУ минувшей ночью начали интенсивный обстрел города Шебекино, который находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной.
По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибших в ходе обстрела нет, не менее восьми человек получили раннения.
Губернатор отметил, что проводится эвакуация жителей Шебекино и окрестных сел. Ситуация осложняется плотным огнем противника.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.
Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.