Минобороны РФ: украинские формирования пытались прорваться в Белгородскую область - 01.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230601/1046808931.html
Минобороны РФ: украинские формирования пытались прорваться в Белгородскую область
Минобороны РФ: украинские формирования пытались прорваться в Белгородскую область - 01.06.2023 Украина.ру
Минобороны РФ: украинские формирования пытались прорваться в Белгородскую область
ВС России совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки вторжения украинских боевых формирований в Белгородскую область и устроить теракт против гражданского населения, сообщили в Минобороны
2023-06-01T14:56
2023-06-01T14:56
новости
шебекино
вс рф
силовики
всу
прорыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046800621_0:161:799:610_1920x0_80_0_0_2cb566cdfff1b4f298c6422429660d95.jpg
Благодаря активным действиям удалось отбросить противника, нарушения госграницы РФ не допущено.ВСУ минувшей ночью начали интенсивный обстрел города Шебекино, который находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной.По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибших в ходе обстрела нет, не менее восьми человек получили раннения.Губернатор отметил, что проводится эвакуация жителей Шебекино и окрестных сел. Ситуация осложняется плотным огнем противника.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230531/1046738272.html
шебекино
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046800621_0:86:799:685_1920x0_80_0_0_1899f2eccc735983a3647f30cc29ecf8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, шебекино, вс рф, силовики, всу, прорыв
Новости, Шебекино, ВС РФ, силовики, ВСУ, прорыв

Минобороны РФ: украинские формирования пытались прорваться в Белгородскую область

14:56 01.06.2023
 
© Фото : скриншот видео из социальных сетейпострадавший от удара ВСУ дом в Шебекино
пострадавший от удара ВСУ дом в Шебекино - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : скриншот видео из социальных сетей
Читать в
ВС России совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки вторжения украинских боевых формирований в Белгородскую область и устроить теракт против гражданского населения, сообщили в Минобороны
"Около 03:00 мск, после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино", — говорится в пресс-релизе.
Благодаря активным действиям удалось отбросить противника, нарушения госграницы РФ не допущено.
ВСУ минувшей ночью начали интенсивный обстрел города Шебекино, который находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной.
По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибших в ходе обстрела нет, не менее восьми человек получили раннения.
Губернатор отметил, что проводится эвакуация жителей Шебекино и окрестных сел. Ситуация осложняется плотным огнем противника.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.
Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
последствия удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Вчера, 09:24
Жертвы в ЛНР и Шебекино в результате обстрелов со стороны ВСУ. Главное на Украине на утро 31 маяВ ЛНР и Шебекино погибли 5 человек в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований
 
НовостиШебекиноВС РФсиловикиВСУпрорыв
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16В ООН предложили практические решения по “продуктовой сделке”
20:45Зеленский опять заговорил об украинской "формуле мира"
19:59Ради членства в НАТО Зеленский готов развязать Третью мировую войну - Филиппо
19:22Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны - Гладков
19:06Страны БРИКС стремятся к демократизации международных отношений - МИД КНР
18:47Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ
18:19В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв
18:01Обстрелы Белгорода и области, скандал с убежищами в Киеве. Итоги 1 июня на Украине
18:00"Приключения Петрова и Васечкина". Как фамилия Андропова спасла культовый фильм советских детей
17:53При обстреле автомобиля в Одессе погибли два человека
17:45Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию
17:42Калининград сохранит своё имя: власти отреагировали на "переименование" города Польшей
17:37"Вагнер открывает второй фронт". Евгению Пригожину 62 года и он запускает новый проект
17:10Ногинский оценил действие западных санкций на Россию
16:59Ногинский: Украина – это нож, заточенный против России
16:54Дмитрий Киселёв: Мы не отказываемся от вышиванок и украинского языка
16:44Ногинский оценил эффективность ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
16:43Пересобрать страну. Какая Украина нужна России
16:36Затулин: Запад хочет сделать из России Северную Корею, а из Украины - Южную
16:36Или ядерная война, или сидите тихо: Онуфриенко о тех, кому придётся считаться с Россией. ВИДЕО
Лента новостейМолния