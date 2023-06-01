Оружие, поставляемое на Украину, оказывается в самых неожиданных местах - 01.06.2023 Украина.ру
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Оружие, поставляемое на Украину, оказывается в самых неожиданных местах
Оружие, поставляемое на Украину, оказывается в самых неожиданных местах - 01.06.2023 Украина.ру
Оружие, поставляемое на Украину, оказывается в самых неожиданных местах
Боевики мексиканского наркокартеля "Залив" получили современные шведские гранатомёты AT-4, которые до этого активно поставлялись на Украину, сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье
2023-06-01T14:44
2023-06-01T14:44
новости
украина
мексика
коррупция
оружие
поставки
контрабанда
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После начала российской военной спецоперации на Украину хлынул поток оружия со всего мира. Как утверждают эксперты, часть его оказывается в руках боевиков и террористов.Российское посольство в Мексике связало появление вооружений у местных наркокартелей с бесконтрольными поставками западного оружия Киеву и коррупцией на Украине.Ранее эксперт комплексной безопасности, ветеран боевых действий полковник запаса Роман Насонов рассказал, что противотанковые ракетные комплексы на черном рынке можно купить ниже себестоимости.Кроме того, он назвал виды вооружения, которые встречаются на нелегальном рынке.Как сказал ранее журналист Сеймур Херш, еще на раннем этапе Польшу, Румынию и другие страны, граничащие с Украиной, наводнило оружие, поставляемое Западом украинцам для ведения боевых действий.Иначе говоря, различные командиры, зачастую не генералы, а полковники и другие получали партии оружия и лично перепродавали их на черном рынке, добавил журналист.Большие опасения по этому поводу месяцы спустя после начала СВО появились в отношении ПЗРК, способных сбивать самолеты на больших высотах, заключил он.
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новости, украина, мексика, коррупция, оружие, поставки, контрабанда
Новости, Украина, Мексика, коррупция, оружие, поставки, контрабанда

Оружие, поставляемое на Украину, оказывается в самых неожиданных местах

14:44 01.06.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Боевики мексиканского наркокартеля "Залив" получили современные шведские гранатомёты AT-4, которые до этого активно поставлялись на Украину, сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье
После начала российской военной спецоперации на Украину хлынул поток оружия со всего мира. Как утверждают эксперты, часть его оказывается в руках боевиков и террористов.
Российское посольство в Мексике связало появление вооружений у местных наркокартелей с бесконтрольными поставками западного оружия Киеву и коррупцией на Украине.
"Мы становимся свидетелями последствий этих безответственных действий уже в Мексике", заявили в посольстве.
Ранее эксперт комплексной безопасности, ветеран боевых действий полковник запаса Роман Насонов рассказал, что противотанковые ракетные комплексы на черном рынке можно купить ниже себестоимости.
Кроме того, он назвал виды вооружения, которые встречаются на нелегальном рынке.
Как сказал ранее журналист Сеймур Херш, еще на раннем этапе Польшу, Румынию и другие страны, граничащие с Украиной, наводнило оружие, поставляемое Западом украинцам для ведения боевых действий.
Иначе говоря, различные командиры, зачастую не генералы, а полковники и другие получали партии оружия и лично перепродавали их на черном рынке, добавил журналист.
Большие опасения по этому поводу месяцы спустя после начала СВО появились в отношении ПЗРК, способных сбивать самолеты на больших высотах, заключил он.
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НовостиУкраинаМексикакоррупцияоружиепоставкиконтрабанда
 
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