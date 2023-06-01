https://ukraina.ru/20230601/1046799397.html

Пушилин: нам украинский язык неприятен, потому что нас на нем убивают

Пушилин: нам украинский язык неприятен, потому что нас на нем убивают - 01.06.2023 Украина.ру

Пушилин: нам украинский язык неприятен, потому что нас на нем убивают

Жители Донецка не любят украинский язык. Такое отношение стало результатом навязывания чужого языка и приказов о расстреле Донбасса, которые на нем отдают. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

2023-06-01T13:16

2023-06-01T13:16

2023-06-01T13:16

новости

украина.ру

форум

денис пушилин

донецк

украинский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046800211_0:0:3115:1752_1920x0_80_0_0_e6e17d64e3a389acebe19da04e8802ed.jpg

Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Украинизация населения, в том числе в Донбассе, началась задолго до 2014 года, отметил Пушилин. Он вспомнил как еще в 1990-е украинский язык постепенно навязывался извне, медленно проникая во все сферы жизни, начиная с документооборота, заканчивая телевидением и радио.Однако для жителей Донбасса, подчеркнул Пушилин, этот язык стал символом геноцида русскоязычного населения.Тем, кто до сих пор уверен, что дончане должны быть толерантными к украинскому языку, глава региона предложить хотя бы два дня провести в черте Донецка.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, форум, денис пушилин, донецк, украинский язык