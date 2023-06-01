Пушилин: нам украинский язык неприятен, потому что нас на нем убивают - 01.06.2023 Украина.ру
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Пушилин: нам украинский язык неприятен, потому что нас на нем убивают
Пушилин: нам украинский язык неприятен, потому что нас на нем убивают - 01.06.2023 Украина.ру
Пушилин: нам украинский язык неприятен, потому что нас на нем убивают
Жители Донецка не любят украинский язык. Такое отношение стало результатом навязывания чужого языка и приказов о расстреле Донбасса, которые на нем отдают. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
2023-06-01T13:16
2023-06-01T13:16
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денис пушилин
донецк
украинский язык
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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Украинизация населения, в том числе в Донбассе, началась задолго до 2014 года, отметил Пушилин. Он вспомнил как еще в 1990-е украинский язык постепенно навязывался извне, медленно проникая во все сферы жизни, начиная с документооборота, заканчивая телевидением и радио.Однако для жителей Донбасса, подчеркнул Пушилин, этот язык стал символом геноцида русскоязычного населения.Тем, кто до сих пор уверен, что дончане должны быть толерантными к украинскому языку, глава региона предложить хотя бы два дня провести в черте Донецка.
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новости, украина.ру, форум, денис пушилин, донецк, украинский язык
Новости, Украина.ру, форум, Денис Пушилин, Донецк, украинский язык

Пушилин: нам украинский язык неприятен, потому что нас на нем убивают

13:16 01.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Жители Донецка не любят украинский язык. Такое отношение стало результатом навязывания чужого языка и приказов о расстреле Донбасса, которые на нем отдают. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
Украинизация населения, в том числе в Донбассе, началась задолго до 2014 года, отметил Пушилин. Он вспомнил как еще в 1990-е украинский язык постепенно навязывался извне, медленно проникая во все сферы жизни, начиная с документооборота, заканчивая телевидением и радио.
Однако для жителей Донбасса, подчеркнул Пушилин, этот язык стал символом геноцида русскоязычного населения.

"Для Донецка это язык, который неприятен. Мы его в Донецке никогда его не любили, потому что наш родной язык – русский, мы не стесняемся этого. Почему мы должны сейчас себя обманывать, что мы хорошо вдруг стали к нему относиться? С 2014 года нас на этом языке убивают, отдают приказы в отношении наших людей включая женщин и стариков. Поэтому мы имеем право относиться к нему негативно, это я мягко говорю", - сказал Пушилин.

Тем, кто до сих пор уверен, что дончане должны быть толерантными к украинскому языку, глава региона предложить хотя бы два дня провести в черте Донецка.
 
НовостиУкраина.руфорумДенис ПушилинДонецкукраинский язык
 
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