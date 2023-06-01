Дугин: у России и НАТО разные цели на Украине, но Запад уже выиграл - 01.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230601/1046793858.html
Дугин: у России и НАТО разные цели на Украине, но Запад уже выиграл
Дугин: у России и НАТО разные цели на Украине, но Запад уже выиграл - 01.06.2023 Украина.ру
Дугин: у России и НАТО разные цели на Украине, но Запад уже выиграл
Вообразить себе поражение Запада на Украине невозможно, потому что коллективный Вашингтон уже выиграл, рассорив братские народы. Такое заявление в ходе форсайт-форума издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?" сделал философ, доктор политических наук Александр Дугин.
2023-06-01T11:46
2023-06-01T12:09
новости
украина.ру
форум
александр дугин
запад
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046795141_0:37:1191:707_1920x0_80_0_0_44fabf2d1f7cfe6b1f7ceb5206b33de1.jpg
Он заявил, что не может себе представить полное поражение Запада, как и то, что победа России стала бы концом для гегемонии США. Единственный наиболее оптимистический для России сценарий, отметил он, это конец эры однополярного мира. Именно это и произойдет, если Россия денацифицирует и демилитаризирует Украину. Однако даже в этом случае, подчеркнул Дугин, Запад не потеряет свое могущество.Стороны конфликта - Россия и НАТО - констатировал философ, изначально находятся в неравных условиях: Вашингтон борется за полное уничтожение России, а Москва - за собственное существование."Победа России сейчас никак не угрожает Западу", - констатировал Дугин.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046795141_127:0:1070:707_1920x0_80_0_0_6df2a8d324bfd89b83cb5614ffefb081.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, форум, александр дугин, запад, россия
Новости, Украина.ру, форум, Александр Дугин, Запад, Россия

Дугин: у России и НАТО разные цели на Украине, но Запад уже выиграл

11:46 01.06.2023 (обновлено: 12:09 01.06.2023)
 
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
Читать в
Вообразить себе поражение Запада на Украине невозможно, потому что коллективный Вашингтон уже выиграл, рассорив братские народы. Такое заявление в ходе форсайт-форума издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?" сделал философ, доктор политических наук Александр Дугин.
Он заявил, что не может себе представить полное поражение Запада, как и то, что победа России стала бы концом для гегемонии США.
"Запад уже выиграл в том, что поссорил братские народы, пролив реки крови. Увы, я должен признать, что Запад выиграл", - сказал Дугин.
Единственный наиболее оптимистический для России сценарий, отметил он, это конец эры однополярного мира. Именно это и произойдет, если Россия денацифицирует и демилитаризирует Украину. Однако даже в этом случае, подчеркнул Дугин, Запад не потеряет свое могущество.
Стороны конфликта - Россия и НАТО - констатировал философ, изначально находятся в неравных условиях: Вашингтон борется за полное уничтожение России, а Москва - за собственное существование.
"Победа России сейчас никак не угрожает Западу", - констатировал Дугин.
 
НовостиУкраина.руфорумАлександр ДугинЗападРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Проблема с убежищами в Киеве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июня
13:16Пушилин: нам украинский язык неприятен, потому что нас на нем убивают
12:52НАТО не пойдут на открытый конфликт с Россией - Пушилин
12:34"Уже участвуют": Табачник о том, введут ли НАТО свои войска на Украину
12:30Формула подчинения от Зеленского. Зачем Украина собирает "саммит мира"
12:27Табачник: конфликт на Украине стал одним из наиболее острых моментов современного кризиса миропорядка
12:08"Нужно победить самих себя": Дугин ответил, какая Украина нужна России
12:03Президент Хорватии осудил лозунг "Слава Украине", в Киеве ответили
11:57Борьба за будущее: политолог Семён Уралов сказал, почему достижение мира зависит от состояния общества
11:46Дугин: у России и НАТО разные цели на Украине, но Запад уже выиграл
11:33Стартовал форсайт-форум издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
11:30Киевляне наорали на Кличко из-за закрытых убежищ
11:24Столтенберг прокомментировал удары Украины по Москве
11:18Об измене Зеленского, новом указе Путина, победе Эрдогана и экономике в России и мире - Лизан. ВИДЕО
11:13Земфира* прокомментировала слухи о смене гражданства и выдвинула требование к Минюсту
10:56СМИ сообщили о ликвидации британского наемника, обучавшего ВСУ
10:51ЮАР направляет посланников в G7 разъяснять позицию по Украине
10:49Зеленский отправился в молдавское село создавать новую коалицию
10:38Россия стала надежным поставщиком зерна на рынках Азии и Африки
10:33Три киевлянина погибли из-за закрытого убежища
Лента новостейМолния