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Дугин: у России и НАТО разные цели на Украине, но Запад уже выиграл
Дугин: у России и НАТО разные цели на Украине, но Запад уже выиграл - 01.06.2023 Украина.ру
Дугин: у России и НАТО разные цели на Украине, но Запад уже выиграл
Вообразить себе поражение Запада на Украине невозможно, потому что коллективный Вашингтон уже выиграл, рассорив братские народы. Такое заявление в ходе форсайт-форума издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?" сделал философ, доктор политических наук Александр Дугин.
2023-06-01T11:46
2023-06-01T11:46
2023-06-01T12:09
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Он заявил, что не может себе представить полное поражение Запада, как и то, что победа России стала бы концом для гегемонии США. Единственный наиболее оптимистический для России сценарий, отметил он, это конец эры однополярного мира. Именно это и произойдет, если Россия денацифицирует и демилитаризирует Украину. Однако даже в этом случае, подчеркнул Дугин, Запад не потеряет свое могущество.Стороны конфликта - Россия и НАТО - констатировал философ, изначально находятся в неравных условиях: Вашингтон борется за полное уничтожение России, а Москва - за собственное существование."Победа России сейчас никак не угрожает Западу", - констатировал Дугин.
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Новости, Украина.ру, форум, Александр Дугин, Запад, Россия
Дугин: у России и НАТО разные цели на Украине, но Запад уже выиграл
11:46 01.06.2023 (обновлено: 12:09 01.06.2023)
Вообразить себе поражение Запада на Украине невозможно, потому что коллективный Вашингтон уже выиграл, рассорив братские народы. Такое заявление в ходе форсайт-форума издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?" сделал философ, доктор политических наук Александр Дугин.
Он заявил, что не может себе представить полное поражение Запада, как и то, что победа России стала бы концом для гегемонии США.
"Запад уже выиграл в том, что поссорил братские народы, пролив реки крови. Увы, я должен признать, что Запад выиграл", - сказал Дугин.
Единственный наиболее оптимистический для России сценарий, отметил он, это конец эры однополярного мира. Именно это и произойдет, если Россия денацифицирует и демилитаризирует Украину. Однако даже в этом случае, подчеркнул Дугин, Запад не потеряет свое могущество.
Стороны конфликта - Россия и НАТО - констатировал философ, изначально находятся в неравных условиях: Вашингтон борется за полное уничтожение России, а Москва - за собственное существование.
"Победа России сейчас никак не угрожает Западу", - констатировал Дугин.