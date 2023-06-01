https://ukraina.ru/20230601/1046793858.html

Дугин: у России и НАТО разные цели на Украине, но Запад уже выиграл

Дугин: у России и НАТО разные цели на Украине, но Запад уже выиграл - 01.06.2023 Украина.ру

Дугин: у России и НАТО разные цели на Украине, но Запад уже выиграл

Вообразить себе поражение Запада на Украине невозможно, потому что коллективный Вашингтон уже выиграл, рассорив братские народы. Такое заявление в ходе форсайт-форума издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?" сделал философ, доктор политических наук Александр Дугин.

2023-06-01T11:46

2023-06-01T11:46

2023-06-01T12:09

новости

украина.ру

форум

александр дугин

запад

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046795141_0:37:1191:707_1920x0_80_0_0_44fabf2d1f7cfe6b1f7ceb5206b33de1.jpg

Он заявил, что не может себе представить полное поражение Запада, как и то, что победа России стала бы концом для гегемонии США. Единственный наиболее оптимистический для России сценарий, отметил он, это конец эры однополярного мира. Именно это и произойдет, если Россия денацифицирует и демилитаризирует Украину. Однако даже в этом случае, подчеркнул Дугин, Запад не потеряет свое могущество.Стороны конфликта - Россия и НАТО - констатировал философ, изначально находятся в неравных условиях: Вашингтон борется за полное уничтожение России, а Москва - за собственное существование."Победа России сейчас никак не угрожает Западу", - констатировал Дугин.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, форум, александр дугин, запад, россия