https://ukraina.ru/20230601/1046792803.html

Стартовал форсайт-форум издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"

Стартовал форсайт-форум издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?" - 01.06.2023 Украина.ру

Стартовал форсайт-форум издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"

В Москве в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 1 июня начал свою работу форсайт-форум "Какая Украина нам нужна?", организованный изданием Украина.ру

2023-06-01T11:33

2023-06-01T11:33

2023-06-01T11:33

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Участники: - заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин КОСАЧЕВ; - депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН; - депутат Государственной Думы Российской Федерации Артём ТУРОВ; - советник министра обороны Российской Федерации Андрей ИЛЬНИЦКИЙ; - временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис ПУШИЛИН; - глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий ГАНЧЕВ; - философ, доктор политических наук Александр ДУГИН; - профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ; - писатель, публицист Армен ГАСПАРЯН; - руководитель группы экспертов Научного центра евразийской интеграции Олег НОГИНСКИЙ; - доктор исторических наук, профессор, вице-премьер Украины (2002-2007 гг.), министр образования и науки Украины (2010-2014 гг.) Дмитрий ТАБАЧНИК; - военный корреспондент РИА Новости Александр ХАРЧЕНКО. Создание враждебного государства на коренной российской территории до предела обострило актуальность проблемы силового и идеологического переустройства Украины. Это вопрос стратегической безопасности России. Что дальше? Что будет на пост-Украине? Как осуществить демонтаж неонацистской бандеровской идеи? Будет ли реализована стратегия собирания русских земель? Ответы на эти вопросы - в форсайт-форуме Украина.ру

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, форум, украина, россия