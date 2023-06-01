Стартовал форсайт-форум издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?" - 01.06.2023 Украина.ру
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Стартовал форсайт-форум издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
Стартовал форсайт-форум издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?" - 01.06.2023 Украина.ру
Стартовал форсайт-форум издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
В Москве в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 1 июня начал свою работу форсайт-форум "Какая Украина нам нужна?", организованный изданием Украина.ру
2023-06-01T11:33
2023-06-01T11:33
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Участники: - заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин КОСАЧЕВ; - депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН; - депутат Государственной Думы Российской Федерации Артём ТУРОВ; - советник министра обороны Российской Федерации Андрей ИЛЬНИЦКИЙ; - временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис ПУШИЛИН; - глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий ГАНЧЕВ; - философ, доктор политических наук Александр ДУГИН; - профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ; - писатель, публицист Армен ГАСПАРЯН; - руководитель группы экспертов Научного центра евразийской интеграции Олег НОГИНСКИЙ; - доктор исторических наук, профессор, вице-премьер Украины (2002-2007 гг.), министр образования и науки Украины (2010-2014 гг.) Дмитрий ТАБАЧНИК; - военный корреспондент РИА Новости Александр ХАРЧЕНКО. Создание враждебного государства на коренной российской территории до предела обострило актуальность проблемы силового и идеологического переустройства Украины. Это вопрос стратегической безопасности России. Что дальше? Что будет на пост-Украине? Как осуществить демонтаж неонацистской бандеровской идеи? Будет ли реализована стратегия собирания русских земель? Ответы на эти вопросы - в форсайт-форуме Украина.ру
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452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, форум, украина, россия
Новости, форум, Украина, Россия

Стартовал форсайт-форум издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"

11:33 01.06.2023
 
© скриншот видео Украина.ру
© скриншот видео Украина.ру
Читать в
В Москве в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 1 июня начал свою работу форсайт-форум "Какая Украина нам нужна?", организованный изданием Украина.ру
Участники:
- заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин КОСАЧЕВ;
- депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН;
- депутат Государственной Думы Российской Федерации Артём ТУРОВ;
- советник министра обороны Российской Федерации Андрей ИЛЬНИЦКИЙ;
- временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис ПУШИЛИН;
- глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий ГАНЧЕВ;
- философ, доктор политических наук Александр ДУГИН;
- профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- писатель, публицист Армен ГАСПАРЯН;
- руководитель группы экспертов Научного центра евразийской интеграции Олег НОГИНСКИЙ;
- доктор исторических наук, профессор, вице-премьер Украины (2002-2007 гг.), министр образования и науки Украины (2010-2014 гг.) Дмитрий ТАБАЧНИК;
- военный корреспондент РИА Новости Александр ХАРЧЕНКО.
Создание враждебного государства на коренной российской территории до предела обострило актуальность проблемы силового и идеологического переустройства Украины. Это вопрос стратегической безопасности России. Что дальше? Что будет на пост-Украине? Как осуществить демонтаж неонацистской бандеровской идеи? Будет ли реализована стратегия собирания русских земель? Ответы на эти вопросы - в форсайт-форуме Украина.ру
 
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