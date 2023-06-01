НАТО подготовила секретный план на случай войны с Россией - СМИ - 01.06.2023 Украина.ру
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НАТО подготовила секретный план на случай войны с Россией - СМИ
НАТО подготовила секретный план на случай войны с Россией - СМИ - 01.06.2023 Украина.ру
НАТО подготовила секретный план на случай войны с Россией - СМИ
У НАТО готов секретный план на случай военного конфликта с РФ, написал обозреватель издания Responsible Statecraft Йан Дэвис
2023-06-01T09:49
2023-06-01T09:50
новости
нато
россия
план
конфликт
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Ранее в МИД РФ отмечали, что Москва озабочена ситуацией в Черном море из-за постоянных провокаций США и НАТО. Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что США игнорируют тот факт, что после начала СВО на Украине прибрежные районы Черного моря имеют ограниченный статус для полетов.По словам журналиста, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе рассмотрят тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет расписан сценарий военного столкновения с Россией.Как рассказал в интервью изданию Украина.ур военный политолог Александр Перенджиев, НАТО отправляет на Украину оружие и боеприпасы, но дело в том, что Североатлантический альянс всегда воевал против слабых противников.По его словам, когда генсек альянса Йенс Столтенберг говорит про войну на истощение, то речь идет не только о материальных средствах.Разговор скорее идёт об истощении человеческих ресурсов со стороны Украины, полагает Перенджиев.Альянс отправляет Киеву все большое количество наемников, прежде всего, поляков, но от этого их дела не улучшаются, добавил эксперт.Полный текст статьи можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нато, россия, план, конфликт
Новости, НАТО, Россия, план, конфликт

НАТО подготовила секретный план на случай войны с Россией - СМИ

09:49 01.06.2023 (обновлено: 09:50 01.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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У НАТО готов секретный план на случай военного конфликта с РФ, написал обозреватель издания Responsible Statecraft Йан Дэвис
Ранее в МИД РФ отмечали, что Москва озабочена ситуацией в Черном море из-за постоянных провокаций США и НАТО. Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что США игнорируют тот факт, что после начала СВО на Украине прибрежные районы Черного моря имеют ограниченный статус для полетов.
"Поскольку НАТО усиливает влияние на мировой арене делах после начала конфликта на Украине, отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри альянса, создает серьезную проблему для демократического надзора", — отметил Дэвис.
По словам журналиста, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе рассмотрят тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет расписан сценарий военного столкновения с Россией.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ур военный политолог Александр Перенджиев, НАТО отправляет на Украину оружие и боеприпасы, но дело в том, что Североатлантический альянс всегда воевал против слабых противников.
По его словам, когда генсек альянса Йенс Столтенберг говорит про войну на истощение, то речь идет не только о материальных средствах.
Разговор скорее идёт об истощении человеческих ресурсов со стороны Украины, полагает Перенджиев.
Альянс отправляет Киеву все большое количество наемников, прежде всего, поляков, но от этого их дела не улучшаются, добавил эксперт.
Полный текст статьи можно прочитать здесь.
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