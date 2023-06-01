https://ukraina.ru/20230601/1046787480.html

НАТО подготовила секретный план на случай войны с Россией - СМИ

НАТО подготовила секретный план на случай войны с Россией - СМИ - 01.06.2023 Украина.ру

НАТО подготовила секретный план на случай войны с Россией - СМИ

У НАТО готов секретный план на случай военного конфликта с РФ, написал обозреватель издания Responsible Statecraft Йан Дэвис

2023-06-01T09:49

2023-06-01T09:49

2023-06-01T09:50

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конфликт

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Ранее в МИД РФ отмечали, что Москва озабочена ситуацией в Черном море из-за постоянных провокаций США и НАТО. Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что США игнорируют тот факт, что после начала СВО на Украине прибрежные районы Черного моря имеют ограниченный статус для полетов.По словам журналиста, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе рассмотрят тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет расписан сценарий военного столкновения с Россией.Как рассказал в интервью изданию Украина.ур военный политолог Александр Перенджиев, НАТО отправляет на Украину оружие и боеприпасы, но дело в том, что Североатлантический альянс всегда воевал против слабых противников.По его словам, когда генсек альянса Йенс Столтенберг говорит про войну на истощение, то речь идет не только о материальных средствах.Разговор скорее идёт об истощении человеческих ресурсов со стороны Украины, полагает Перенджиев.Альянс отправляет Киеву все большое количество наемников, прежде всего, поляков, но от этого их дела не улучшаются, добавил эксперт.Полный текст статьи можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230601/1046757335.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, нато, россия, план, конфликт