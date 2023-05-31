Российское внешнеполитическое ведомство пообещало “зеркальные меры” Германии

МИД России усомнился в правдивости заявлений Вашингтона об ударах по РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления западных стран о том, что они не поощряют удары по территории России, при этом продолжая поставки все более дальнобойного вооружения Украине, сообщает РИА Новости 31 мая