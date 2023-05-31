Российское внешнеполитическое ведомство пообещало “зеркальные меры” Германии - 31.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230531/1046779681.html
Российское внешнеполитическое ведомство пообещало “зеркальные меры” Германии
Российское внешнеполитическое ведомство пообещало “зеркальные меры” Германии - 31.05.2023 Украина.ру
Российское внешнеполитическое ведомство пообещало “зеркальные меры” Германии
Принятое властями Германии решение о закрытии четырех из пяти российских генконсульств в ФРГ — очередной недружественный шаг немецких властей, говорится в сообщении на сайте МИД России 31 мая
2023-05-31T20:50
2023-05-31T20:53
новости
мид
нато
консульство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg
Ранее власти Германии приняли решение о закрытии российских консульств.Данная мера стала ответом на требование РФ сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек, заявил спикер немецкого МИД Кристофер БургерВ конце апреля Берлин объявил персонами нон грата более 20 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркальной высылкой сотрудников посольства Германии, а также потребовала ограничить максимальное число служащих в немецких учреждениях в России.
https://ukraina.ru/20230531/1046762621.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_78ec3ce79b03b832c93aeefc1fbfb854.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мид, нато, консульство
Новости, МИД, НАТО, консульство

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало “зеркальные меры” Германии

20:50 31.05.2023 (обновлено: 20:53 31.05.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Принятое властями Германии решение о закрытии четырех из пяти российских генконсульств в ФРГ — очередной недружественный шаг немецких властей, говорится в сообщении на сайте МИД России 31 мая
Ранее власти Германии приняли решение о закрытии российских консульств.
Данная мера стала ответом на требование РФ сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек, заявил спикер немецкого МИД Кристофер Бургер
"Именно германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки наших дипломатов, ввела квотирование ряда категорий сотрудников загранпредставительств, задерживала выдачу виз. При этом забывая о двукратном диспаритете в свою пользу по численности персонала загранучреждений", — подчеркнули в ведомстве.
В конце апреля Берлин объявил персонами нон грата более 20 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркальной высылкой сотрудников посольства Германии, а также потребовала ограничить максимальное число служащих в немецких учреждениях в России.
капитолий вашингтон здание флаг сша
Вчера, 15:08
МИД России усомнился в правдивости заявлений Вашингтона об ударах по РФГлава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления западных стран о том, что они не поощряют удары по территории России, при этом продолжая поставки все более дальнобойного вооружения Украине, сообщает РИА Новости 31 мая
 
НовостиМИДНАТОконсульство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи
20:50Российское внешнеполитическое ведомство пообещало “зеркальные меры” Германии
20:44Армии НАТО. Идеология, ресурсы, угрозы. Технические таблицы к аналитическому докладу Украина.ру
20:20Евросоюз направил в Молдавию миссию по борьбе с гибридными угрозами
19:38Решение президента России поставило Киев в тупик – СМИ
19:20Эксперт назвала целью стран Запада вытеснение сербов из Косово
18:54Макрон призывает западные страны предоставить Украине гарантии безопасности
18:25Министр обороны Китая не будет проводить встречу с главой Пентагона - Блинкен
18:10Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии
18:00Русский юг Константина Паустовского
17:51Прохор Шаляпин: общество не простит уехавшим звездам предательства
17:48Напряжённая обстановка в Белгородской области, наступление ВС РФ. Итоги 31 мая на Украине
17:36Какая Украина нам нужна: опрос в Москве и Донецке. Видео
17:25Мельбурн разрывает связи с Санкт-Петербургом по требованию украинцев
17:24Запад убедил Зеленского в неизбежности переговоров с Россией: что говорили об Украине в мире 31 мая
17:19Как и Порошенко: украинский политолог ответил, пойдет ли Зеленский на второй срок
16:56В Белом доме заявили, что не одобряют удары Украины по России
16:41Количество "партнеров" растет: Зеленский рассказал о дружбе с новым президентом Латвии
16:36Украинский комбат сжёг машину своих же бойцов после невыполнения приказа
16:32Уничтожение украинского военного корабля, Великобритания — враг России. О чём говорили эксперты 31 мая
Лента новостейМолния