Российское внешнеполитическое ведомство пообещало “зеркальные меры” Германии
20:50 31.05.2023 (обновлено: 20:53 31.05.2023)
Принятое властями Германии решение о закрытии четырех из пяти российских генконсульств в ФРГ — очередной недружественный шаг немецких властей, говорится в сообщении на сайте МИД России 31 мая
Ранее власти Германии приняли решение о закрытии российских консульств.
Данная мера стала ответом на требование РФ сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек, заявил спикер немецкого МИД Кристофер Бургер
"Именно германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки наших дипломатов, ввела квотирование ряда категорий сотрудников загранпредставительств, задерживала выдачу виз. При этом забывая о двукратном диспаритете в свою пользу по численности персонала загранучреждений", — подчеркнули в ведомстве.
В конце апреля Берлин объявил персонами нон грата более 20 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркальной высылкой сотрудников посольства Германии, а также потребовала ограничить максимальное число служащих в немецких учреждениях в России.
Вчера, 15:08МИД России усомнился в правдивости заявлений Вашингтона об ударах по РФГлава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления западных стран о том, что они не поощряют удары по территории России, при этом продолжая поставки все более дальнобойного вооружения Украине, сообщает РИА Новости 31 мая