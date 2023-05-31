Евросоюз направил в Молдавию миссию по борьбе с гибридными угрозами - 31.05.2023 Украина.ру
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Евросоюз направил в Молдавию миссию по борьбе с гибридными угрозами
Евросоюз направил в Молдавию миссию по борьбе с гибридными угрозами - 31.05.2023 Украина.ру
Евросоюз направил в Молдавию миссию по борьбе с гибридными угрозами
В Молдавии начинает работу миссия ЕС по обороне и безопасности, которая намерена помочь республике бороться с гибридными угрозам, особенно в области кибербезопасности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на брифинге 31 мая
2023-05-31T20:20
2023-05-31T20:20
новости
жозеп боррель
молдавия
ес
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Глава евродипломатии прибыл в столицу Молдавии для участия в церемонии официального начала работы гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии.Ранее лидер Молдавии Майя Санду предложила создать национальный центр по борьбе с пропагандой.Президент Молдавии считает, что в распространении пропаганды виновата Россия, которая, по ее мнению, якобы оказывает информационное давление на граждан, однако доказательств она не представила.Как сообщали СМИ, в апреле прошлого года георгиевская лента, символы V и Z попали в Молдавии под запрет, как символы поддержки СВО.Некоторое время назад сообщалось, что в странах Балтии активно ведётся политика отказа от всего русского, прежде всего языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском, закрываются русскоязычные СМИ.Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить ответственность за её проявление.
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новости, жозеп боррель, молдавия, ес
Новости, Жозеп Боррель, Молдавия, ЕС

Евросоюз направил в Молдавию миссию по борьбе с гибридными угрозами

20:20 31.05.2023
 
© CC0, Pixabayфлаг Молдавия Молдова
флаг Молдавия Молдова
© CC0, Pixabay
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В Молдавии начинает работу миссия ЕС по обороне и безопасности, которая намерена помочь республике бороться с гибридными угрозам, особенно в области кибербезопасности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на брифинге 31 мая
Глава евродипломатии прибыл в столицу Молдавии для участия в церемонии официального начала работы гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии.

"Эта миссия обеспечит дополнительную стратегическую и оперативную поддержку для лучшей подготовки к будущим кризисам. Она поможет повысить устойчивость, противостоять гибридным угрозам, особенно в сфере кибербезопасности, противодействовать манипулированию иностранной информацией, которая представляет собой опасность", - заявил Боррель.

Ранее лидер Молдавии Майя Санду предложила создать национальный центр по борьбе с пропагандой.
Президент Молдавии считает, что в распространении пропаганды виновата Россия, которая, по ее мнению, якобы оказывает информационное давление на граждан, однако доказательств она не представила.
Как сообщали СМИ, в апреле прошлого года георгиевская лента, символы V и Z попали в Молдавии под запрет, как символы поддержки СВО.
Некоторое время назад сообщалось, что в странах Балтии активно ведётся политика отказа от всего русского, прежде всего языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском, закрываются русскоязычные СМИ.
Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить ответственность за её проявление.
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