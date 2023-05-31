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Евросоюз направил в Молдавию миссию по борьбе с гибридными угрозами

Евросоюз направил в Молдавию миссию по борьбе с гибридными угрозами - 31.05.2023 Украина.ру

Евросоюз направил в Молдавию миссию по борьбе с гибридными угрозами

В Молдавии начинает работу миссия ЕС по обороне и безопасности, которая намерена помочь республике бороться с гибридными угрозам, особенно в области кибербезопасности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на брифинге 31 мая

2023-05-31T20:20

2023-05-31T20:20

2023-05-31T20:20

новости

жозеп боррель

молдавия

ес

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Глава евродипломатии прибыл в столицу Молдавии для участия в церемонии официального начала работы гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии.Ранее лидер Молдавии Майя Санду предложила создать национальный центр по борьбе с пропагандой.Президент Молдавии считает, что в распространении пропаганды виновата Россия, которая, по ее мнению, якобы оказывает информационное давление на граждан, однако доказательств она не представила.Как сообщали СМИ, в апреле прошлого года георгиевская лента, символы V и Z попали в Молдавии под запрет, как символы поддержки СВО.Некоторое время назад сообщалось, что в странах Балтии активно ведётся политика отказа от всего русского, прежде всего языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском, закрываются русскоязычные СМИ.Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить ответственность за её проявление.

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новости, жозеп боррель, молдавия, ес