Решение президента России поставило Киев в тупик – СМИ
© РИА Новости . Андрей Бортко / Перейти в фотобанкЭкс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске
Принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение о начале СВО и денацификации Украины поставило Зеленского в тупик, рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty 31 мая
Ранее Риттер заявил, что современные отношения России и США таковы, что сложно представить более важное и подходящее время для народной дипломатии, чтобы выйти из сложившегося тупика.
"Рано или поздно Зеленскому придется принимать решение, поскольку Запад не будет вечно финансировать убыточный проект. На него уже начали оказывать давление по поводу переговоров, которые, очевидно, будут включать признание территориальных потерь, что станет для главы киевского режима политическим убийством", — пояснил военный.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.
По его словам, в рамках прошедшего саммита "Группы семи" попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.
Дмитрий Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.
Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Дмитрия Солонникова на сайте Украина.ру
1 мая, 12:25Взгляд из Новосибирска: экс-разведчик США Риттер оценил шансы контрнаступления ВСУ Контрнаступление для несущей серьезные потери украинской армии будет тяжелым, но оно возможно. Такое мнение 1 мая озвучил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер во время презентации своей книги "Гонка разоружения" в Новосибирске.