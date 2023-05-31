https://ukraina.ru/20230531/1046777618.html

Решение президента России поставило Киев в тупик – СМИ

Решение президента России поставило Киев в тупик – СМИ - 31.05.2023 Украина.ру

Решение президента России поставило Киев в тупик – СМИ

Принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение о начале СВО и денацификации Украины поставило Зеленского в тупик, рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty 31 мая

2023-05-31T19:38

2023-05-31T19:38

2023-05-31T19:38

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Ранее Риттер заявил, что современные отношения России и США таковы, что сложно представить более важное и подходящее время для народной дипломатии, чтобы выйти из сложившегося тупика.Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.По его словам, в рамках прошедшего саммита "Группы семи" попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.Дмитрий Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Дмитрия Солонникова на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, владимир путин, сво