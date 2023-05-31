https://ukraina.ru/20230531/1046776319.html

Эксперт назвала целью стран Запада вытеснение сербов из Косово

Эксперт назвала целью стран Запада вытеснение сербов из Косово - 31.05.2023 Украина.ру

Эксперт назвала целью стран Запада вытеснение сербов из Косово

Целью политики Запада по отношению к Косово является устройство общества без этнических сербов и создание таким образом условий для его признания, заявила профессор сравнительной политологии МГИМО МИД России Елена Пономарева на круглом столе в медиацентре "Россия сегодня" об актуальной ситуации на севере Косово и Метохии 31 мая

2023-05-31T19:20

2023-05-31T19:20

2023-05-31T19:20

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Ранее спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил, что заключенные в начале этого года соглашения между Косово и Сербией должны "быть проводниками" к ослаблению напряженности.Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230530/1046729744.html

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новости, косово, запад, миа "россия сегодня"