Эксперт назвала целью стран Запада вытеснение сербов из Косово - 31.05.2023 Украина.ру
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Эксперт назвала целью стран Запада вытеснение сербов из Косово
Эксперт назвала целью стран Запада вытеснение сербов из Косово - 31.05.2023 Украина.ру
Эксперт назвала целью стран Запада вытеснение сербов из Косово
Целью политики Запада по отношению к Косово является устройство общества без этнических сербов и создание таким образом условий для его признания, заявила профессор сравнительной политологии МГИМО МИД России Елена Пономарева на круглом столе в медиацентре "Россия сегодня" об актуальной ситуации на севере Косово и Метохии 31 мая
2023-05-31T19:20
2023-05-31T19:20
новости
косово
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миа "россия сегодня"
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Ранее спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил, что заключенные в начале этого года соглашения между Косово и Сербией должны "быть проводниками" к ослаблению напряженности.Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230530/1046729744.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, косово, запад, миа "россия сегодня"
Новости, Косово, Запад, МИА "Россия сегодня"

Эксперт назвала целью стран Запада вытеснение сербов из Косово

19:20 31.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПразднование 10-летия независимости Косово
Празднование 10-летия независимости Косово - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Целью политики Запада по отношению к Косово является устройство общества без этнических сербов и создание таким образом условий для его признания, заявила профессор сравнительной политологии МГИМО МИД России Елена Пономарева на круглом столе в медиацентре "Россия сегодня" об актуальной ситуации на севере Косово и Метохии 31 мая
Ранее спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил, что заключенные в начале этого года соглашения между Косово и Сербией должны "быть проводниками" к ослаблению напряженности.
"Цель очевидна. Ни одного серба не должно остаться в Косово и Метохии.Их (западных стран) задача – построить этнически чистое сообщество. Сербы это им мешают сделать. Поэтому им будут создавать всяческие невозможные условия", – сказала Пономарева.
Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.
Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.
Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.
Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.
Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
30 мая, 17:55
В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - БоррельВведения мер ЕС против Косово и Сербии возможно в случае, если стороны продолжат конфронтацию и будут препятствовать нормализации ситуации, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Черногории 30 мая
 
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