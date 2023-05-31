https://ukraina.ru/20230531/1046774880.html

Макрон призывает западные страны предоставить Украине гарантии безопасности

Макрон призывает западные страны предоставить Украине гарантии безопасности - 31.05.2023 Украина.ру

Макрон призывает западные страны предоставить Украине гарантии безопасности

Западу необходимо скорректировать поддержку оказываемую Киеву с расчетом на затяжной конфликт, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в Братиславе 31 мая

2023-05-31T18:54

2023-05-31T18:54

2023-05-31T18:56

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Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter заявил, что Макрон безгранично поддерживает Украину, что приводит к негативным последствиям для самой Франции.По мнению Филиппо, речь идёт не только о финансовых затратах, но и о репутации Франции на мировой арене.Экс-парламентарий призвал остановить Макрона, который оказался подвержен „синдрому Зеленского“.Флориан Филиппо не единожды выступал за урегулирование украинского кризиса, который подпитывается со стороны Франции поставками оружия ВСУ.Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.По его словам, в рамках прошедшего саммита "Группы семи" попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.Дмитрий Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Дмитрия Солонникова на сайте Украина.ру

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новости, эммануэль макрон, украина, ес