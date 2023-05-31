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Министр обороны Китая не будет проводить встречу с главой Пентагона - Блинкен
Министр обороны Китая не будет проводить встречу с главой Пентагона - Блинкен - 31.05.2023 Украина.ру
Министр обороны Китая не будет проводить встречу с главой Пентагона - Блинкен
Глава Пентагона Ллойд Остин добивался встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу, однако получил отказ, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с журналистами во время визита в Швецию 31 мая
2023-05-31T18:25
2023-05-31T18:25
2023-05-31T18:27
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Днем ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга заявил, что министр обороны Китая не будет встречаться с главой Пентагона до тех пор, пока Вашингтон не создаст "подходящие" для этого условия.О том, что Китай официально отказал США во встрече министров обороны на полях регионального форума безопасности "Диалог Шангри-Ла", в Сингапуре, написала на днях газета Wall Street Journal. Ранее специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи с лидерами стран ЕС в Брюсселе заявил, что Китай всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу, активно продвигая мирные переговоры.Ли Хуэй в ходе визита в Европу призвал прекратить огонь и сохранить за Россией её новые регионы, призвав европейские страны быстро действовать для прекращения конфликта на Украине, пока он не разросся.Свою позицию по урегулированию украинского кризиса Китай изложил в документе под названием „Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса“, опубликованном на сайте МИД КНР 24 февраля.Президент РФ Владимир Путин положительно оценил инициативу Пекина, тогда как президент США Джо Байден раскритиковал её.
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новости, кнр (китай), мид кнр, пентагон, сша
Министр обороны Китая не будет проводить встречу с главой Пентагона - Блинкен
18:25 31.05.2023 (обновлено: 18:27 31.05.2023)
Глава Пентагона Ллойд Остин добивался встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу, однако получил отказ, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с журналистами во время визита в Швецию 31 мая
Днем ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга заявил, что министр обороны Китая не будет встречаться с главой Пентагона до тех пор, пока Вашингтон не создаст "подходящие" для этого условия.
"Достойно сожаления, что встреча, которую искал со своим китайским коллегой министр Остин, не состоялась", — сказал он
О том, что Китай официально отказал США во встрече министров обороны на полях регионального форума безопасности "Диалог Шангри-Ла", в Сингапуре, написала на днях газета Wall Street Journal.
Ранее специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи с лидерами стран ЕС в Брюсселе заявил, что Китай всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу, активно продвигая мирные переговоры.
Ли Хуэй в ходе визита в Европу призвал прекратить огонь и сохранить за Россией её новые регионы, призвав европейские страны быстро действовать для прекращения конфликта на Украине, пока он не разросся.
Свою позицию по урегулированию украинского кризиса Китай изложил в документе под названием „Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса“, опубликованном на сайте МИД КНР 24 февраля.
Президент РФ Владимир Путин положительно оценил инициативу Пекина, тогда как президент США Джо Байден раскритиковал её.