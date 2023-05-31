Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии - 31.05.2023 Украина.ру
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Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии
Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии - 31.05.2023 Украина.ру
Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии
Швеция должна вступить в североатлантический альянс как можно скорее, желательно до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на первую половину июля, заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд на брифинге 31 мая
2023-05-31T18:10
2023-05-31T18:10
нато
новости
швеция
турция
эрдоган
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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент не рассматривает вступление Швеции в НАТОФинляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии.Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, произошедшей в Стокгольме.Также турецкий президент уверен, что Швецию нельзя принимать в НАТО, так как в стране спокойно могут ходить по улицам участники организаций, признанных в Турции террористическими.Ранее Финляндия стала 31-м членом блока. Вступление в альянс состоялось при участии финского президента Саули Ниинистё на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. Москва будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления в альянс.
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нато, новости, швеция, турция, эрдоган
НАТО, Новости, Швеция, Турция, Эрдоган

Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии

18:10 31.05.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Швеция должна вступить в североатлантический альянс как можно скорее, желательно до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на первую половину июля, заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд на брифинге 31 мая
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент не рассматривает вступление Швеции в НАТО
"Швеция должна стать полноправным членом НАТО как можно скорее и до саммита в Вильнюсе в июле. С объединением Северного региона в НАТО альянс станет еще сильнее", - заявила Хюитфельд.
Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии.
Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, произошедшей в Стокгольме.
Также турецкий президент уверен, что Швецию нельзя принимать в НАТО, так как в стране спокойно могут ходить по улицам участники организаций, признанных в Турции террористическими.
Ранее Финляндия стала 31-м членом блока. Вступление в альянс состоялось при участии финского президента Саули Ниинистё на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. Москва будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления в альянс.
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
30 мая, 19:36
В НАТО рассуждают о новой помощи Киеву - СМИНАТО в настоящее время не могут договориться по поводу того, что следует обещать Киеву в ходе июльского саммита в Вильнюсе, сообщает издание Politico 30 мая
 
НАТОНовостиШвецияТурцияЭрдоган
 
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