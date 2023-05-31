https://ukraina.ru/20230531/1046772942.html
Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии
Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии - 31.05.2023 Украина.ру
Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии
Швеция должна вступить в североатлантический альянс как можно скорее, желательно до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на первую половину июля, заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд на брифинге 31 мая
2023-05-31T18:10
2023-05-31T18:10
2023-05-31T18:10
нато
новости
швеция
турция
эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_1d158a7bedada76aa10785b2782e688a.jpg
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент не рассматривает вступление Швеции в НАТОФинляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии.Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, произошедшей в Стокгольме.Также турецкий президент уверен, что Швецию нельзя принимать в НАТО, так как в стране спокойно могут ходить по улицам участники организаций, признанных в Турции террористическими.Ранее Финляндия стала 31-м членом блока. Вступление в альянс состоялось при участии финского президента Саули Ниинистё на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. Москва будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления в альянс.
https://ukraina.ru/20230530/1046734324.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_cadb7b399dcf4354f3d3cf27271990d4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, новости, швеция, турция, эрдоган
НАТО, Новости, Швеция, Турция, Эрдоган
Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии
Швеция должна вступить в североатлантический альянс как можно скорее, желательно до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на первую половину июля, заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд на брифинге 31 мая
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент не рассматривает вступление Швеции в НАТО
"Швеция должна стать полноправным членом НАТО как можно скорее и до саммита в Вильнюсе в июле. С объединением Северного региона в НАТО альянс станет еще сильнее", - заявила Хюитфельд.
Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии.
Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, произошедшей в Стокгольме.
Также турецкий президент уверен, что Швецию нельзя принимать в НАТО, так как в стране спокойно могут ходить по улицам участники организаций, признанных в Турции террористическими.
Ранее Финляндия стала 31-м членом блока. Вступление в альянс состоялось при участии финского президента Саули Ниинистё на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. Москва будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления в альянс.