https://ukraina.ru/20230531/1046772942.html

Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии

Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии - 31.05.2023 Украина.ру

Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии

Швеция должна вступить в североатлантический альянс как можно скорее, желательно до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на первую половину июля, заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд на брифинге 31 мая

2023-05-31T18:10

2023-05-31T18:10

2023-05-31T18:10

нато

новости

швеция

турция

эрдоган

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент не рассматривает вступление Швеции в НАТОФинляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии.Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, произошедшей в Стокгольме.Также турецкий президент уверен, что Швецию нельзя принимать в НАТО, так как в стране спокойно могут ходить по улицам участники организаций, признанных в Турции террористическими.Ранее Финляндия стала 31-м членом блока. Вступление в альянс состоялось при участии финского президента Саули Ниинистё на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. Москва будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления в альянс.

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нато, новости, швеция, турция, эрдоган