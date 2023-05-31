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Прохор Шаляпин: общество не простит уехавшим звездам предательства
Прохор Шаляпин: общество не простит уехавшим звездам предательства - 31.05.2023 Украина.ру
Прохор Шаляпин: общество не простит уехавшим звездам предательства
Российский певец и телеведущий, лауреат "Фабрики звёзд-6" Прохор Шаляпин жёстко высказался об артистах, покинувших Россию и поливающих её грязью из-за границы
2023-05-31T17:51
2023-05-31T17:51
2023-05-31T17:51
новости
прохор шаляпин
общество
сво
россия
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По словам Шаляпина, общество изменилось. Никого из тех, кто уехал, больше не примут. Есть моменты, которые непростительны.Народный артист России Валерий Баринов ранее рассказал, почему некоторые сбежавшие из России артисты хотят снять с себя статусы иностранных агентов.По его словам, артистам из России зарабатывать за границей и потому они хотят вернуться обратно, но при этом не понимают, как это можно сделать.*признан иноагентом
https://ukraina.ru/20230517/1046283019.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, прохор шаляпин, общество, сво, россия
Новости, Прохор Шаляпин, Общество, СВО, Россия
Прохор Шаляпин: общество не простит уехавшим звездам предательства
Российский певец и телеведущий, лауреат "Фабрики звёзд-6" Прохор Шаляпин жёстко высказался об артистах, покинувших Россию и поливающих её грязью из-за границы