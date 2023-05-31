Прохор Шаляпин: общество не простит уехавшим звездам предательства - 31.05.2023 Украина.ру
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Прохор Шаляпин: общество не простит уехавшим звездам предательства
Прохор Шаляпин: общество не простит уехавшим звездам предательства - 31.05.2023 Украина.ру
Прохор Шаляпин: общество не простит уехавшим звездам предательства
Российский певец и телеведущий, лауреат "Фабрики звёзд-6" Прохор Шаляпин жёстко высказался об артистах, покинувших Россию и поливающих её грязью из-за границы
2023-05-31T17:51
2023-05-31T17:51
новости
прохор шаляпин
общество
сво
россия
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По словам Шаляпина, общество изменилось. Никого из тех, кто уехал, больше не примут. Есть моменты, которые непростительны.Народный артист России Валерий Баринов ранее рассказал, почему некоторые сбежавшие из России артисты хотят снять с себя статусы иностранных агентов.По его словам, артистам из России зарабатывать за границей и потому они хотят вернуться обратно, но при этом не понимают, как это можно сделать.*признан иноагентом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, прохор шаляпин, общество, сво, россия
Новости, Прохор Шаляпин, Общество, СВО, Россия

Прохор Шаляпин: общество не простит уехавшим звездам предательства

17:51 31.05.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Любовь и монстры"
Премьера фильма Любовь и монстры - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Российский певец и телеведущий, лауреат "Фабрики звёзд-6" Прохор Шаляпин жёстко высказался об артистах, покинувших Россию и поливающих её грязью из-за границы

"В тусовке уверены: у [Максима] Галкина*, [Семена] Слепакова* и других уехавших не получится вновь занять место в обойме. О том, почему о популярности в России сбежавшим из России артистам придется только мечтать", - сказал Шаляпин.

По словам Шаляпина, общество изменилось. Никого из тех, кто уехал, больше не примут. Есть моменты, которые непростительны.
Народный артист России Валерий Баринов ранее рассказал, почему некоторые сбежавшие из России артисты хотят снять с себя статусы иностранных агентов.
По его словам, артистам из России зарабатывать за границей и потому они хотят вернуться обратно, но при этом не понимают, как это можно сделать.
*признан иноагентом
- РИА Новости, 1920, 17.05.2023
17 мая, 14:20
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