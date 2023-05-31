Напряжённая обстановка в Белгородской области, наступление ВС РФ. Итоги 31 мая на Украине - 31.05.2023 Украина.ру
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Напряжённая обстановка в Белгородской области, наступление ВС РФ. Итоги 31 мая на Украине
Напряжённая обстановка в Белгородской области, наступление ВС РФ. Итоги 31 мая на Украине - 31.05.2023 Украина.ру
Напряжённая обстановка в Белгородской области, наступление ВС РФ. Итоги 31 мая на Украине
ВСУ обстреливают приграничные территории Белгородской области. ВС России начали наступление на позиции украинских войск
2023-05-31T17:48
2023-05-31T18:59
хроники
эксклюзив
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Ночью 31 мая вооружённые силы Украины обстреляли Шебекино с использованием ракетной системы залпового огня "Град", в результате чего пострадали четыре человека, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также повреждены 8 многоквартирных домов и 4 частных жилых дома, школа и 2 административных учреждения, написал губернатор.Детей из Шебекинского и Грайворонского округов эвакуируют в Воронеж, заявил Гладков.ВСУ нанесли удар по селу Новопетровка Валуйского городского округа, где повреждено 5 частных домов, и Борисовскому району Белгородской области, где в результате этого пострадал молодой парень, также сообщил он.Эти удары свидетельствуют о том, что украинские войска переходят к открытым боевым действиям, а Шебекино превращается в прифронтовой город, написала сенатор Российской Федерации Ольга Ковитиди в своём телеграм-канале 31 мая.Противники РФ бросают ей открытый военно-политический вызов, требующий продуманной реакции, отметила она.Невозможно терпеть на границах страны режим, который повторяет агрессию нацистской Германии в отношении России, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Республике Мозамбик 31 мая.В своё время Третий рейх объединил практически все европейские страны под своими знамёнами для атаки на Советский союз, то же самое в нынешней ситуации сделали США, отметил министр иностранных дел РФ.Вашингтон заставил всю Европу предоставлять военную технику Киеву для войны с Россией и использовал в качестве символа этой борьбы президента Украины Владимира Зеленского, который исповедует нацистскую идеологию и внедряет в своей стране соответствующую практику, включая фашистскую символику, подчеркнул Лавров.Наступление ВС РФНа Марьинском направлении подразделения российских войск и отряд спецназначения «Ахмат» ведут наступательные действия на позиции ВСУ, сообщило Минобороны России.Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в Донецкую Народную Республику и о начале наступления спецназа «Ахмат».Согласно полученному приказу, они должны приступить к активным боевым действиям и освободить ряд населённых пунктов в ДНР, написал он в своём телеграм-канале 31 мая.К освобождению захваченных Киевом территорий в Херсонской и Запорожской областях также приступят находящиеся там подразделения спецназа «Ахмат», отметил Кадыров.В отличие от европейских и украинских СМИ, которые несколько месяцев пытались напугать Россию контрнаступлением ВСУ, российские Вооружённые силы не будут ничего анонсировать и подразделения «Ахмат» начнут наступление, не дожидаясь натовско-украинской атаки, написал глава Чеченской Республики.Идут ожесточённые бои в районе Авдеевки, где при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем активно действуют штурмовые отряды 1-го армейского корпуса, сообщили в Минобороны РФ.Противник выбит с позиций на ряде участков в ДНР в районе Красногоровки и Ясиноватой, говорится в сообщении.Ударами российской оперативно-тактической и армейской авиации уничтожены подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Авдеевки, отметили в Министерстве.На Купянском направлении штурмовые отряды при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поразили подразделения ВСУ в районах ряда населённых пунктов Луганской Народной Республики и Харьковской области, говорится в сообщении.Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала сказал, что наблюдается возрастающая активность противника на его позициях, участилась работа украинских диверсионно-разведывательных групп и артиллерии, что говорит о подготовке к наступлению.Стокгольм передал Киеву боевые машины пехотыВСУ получат шведские БМП CV-90, украинские солдаты уже заканчивают подготовку по их овладению, заявило Министерство обороны Украины в своём телеграм-канале 31 мая.Их количество не уточняется, украинские СМИ сообщают о примерно 50 единицах.Стокгольм будет поддерживать Киев столько, сколько нужно, скоро также будут поставки самоходных артиллерийских систем Archer и шведских танков, приводит МОУ слова министра обороны Швеции Пола Йонсона.Украинские боевики вербуют граждан России в свои группировки«Легион "Свобода России"»* вербует тысячи россиян для нападения на Москву, сообщила британская газета The Times со ссылкой на слова одного из боевиков с позывным «Цезарь».Сейчас в группировке насчитывается от 500 до 1000 бойцов и ещё «тысячи претендентов» из России якобы хотят пополнить её ряды, говорится в статье.Они будут продолжать совершать рейды в приграничных с РФ регионах, признался «Цезарь».Боевик также считает, что ещё тысячи добровольцев будет достаточно, чтобы замахнуться на атаку на Москву.Террорист рассказал британской газете, что у запрещённой в РФ группировки есть миномёты, БМП, переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», противотанковые орудия и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).Ранее главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли «разрешил» Киеву наносить удары вглубь территории России.Лондон считает необходимым атаковать российский тыл в попытке подорвать способность РФ действовать в рамках спецоперации, и именно военные объекты ВС России, по его мнению, признаются законными целями для этого, заявил он.Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев ответил на заявление британского министра иностранных дел в своём Twitter, написав, что в Соединённом Королевстве должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, которое занимается урегулированием современных военных конфликтов, Великобритания также находится в состоянии войны.Сегодня эта страна выступает союзником Украины, помогая ей в военном плане, то есть по факту ведёт необъявленную войну против России, следовательно, любое должностное лицо Туманного Альбиона, будь то военное или гражданское, содействующее войне, может рассматриваться как законная военная цель, заявил он.Сенатор Российской Федерации Ольга Ковитиди написала в своём телеграм-канале, что жители Великобритании не хотят, чтобы к ним прилетали беспилотники и Лондон становился центром принятия решений против России.Но британские политики этого не понимают, о чём говорит недипломатический комментарий министра иностранных дел Соединённого королевства по поводу атаки Киева на Москву с использованием БПЛА, отметила она.Конфликт между Россией и Украиной, в котором Запад поддерживает Киев, может перерасти в глобальную войну, следовательно, «отсидеться в кустах» даже на Туманном Альбионе уже ни у кого не получится, подчеркнула Ковитиди.Назначен новый губернатор Одесской областиЗеленский назначил бывшего прокурора Киева Олега Кипера на должность главы Одесской области, сообщил новостной сайт ПолитНавигатор 31 мая, который также нашёл интересные факты о нём.В 2010 году Кипер сбил ребёнка во время того, как ехал по трассе Киев — Одесса, говорится в статье со ссылкой на сообщения украинских СМИ.Дело было закрыто, а родители погибшего отказались от предъявляемых обвинений, отметили в ПолитНавигаторе.Материалы уголовного дела никто не покажет журналистам, а отказ родителей погибшего ребёнка от обвинений прокурора в убийстве, по мнению автора статьи, вполне понятен, ведь Кипер — миллионер, но всё имущество записано на его жену.Кипера называли человеком руководителя офиса президента Андрея Ермака, пишет ПолитНавигатор со ссылкой на мнение неназванных источников.Более того, Кипер пройдёт аттестацию в ВСУ, получит высокое звание и займёт должность губернатора Одесской области, чтобы якобы навести порядок в регионе, говорится в статье со ссылкой на слова украинского депутата Алексея Гончаренко.Таким образом, в заключение автор делает вывод, что время показало то, что лишённые своих полномочий прокуроры и заместители советников оказывались самыми жестокими и кровавыми убийцами.*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ukraina.ru/20230531/1046751101.html
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Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Напряжённая обстановка в Белгородской области, наступление ВС РФ. Итоги 31 мая на Украине

17:48 31.05.2023 (обновлено: 18:59 31.05.2023)
 
Обстрел Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ 22 октября
Обстрел Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ 22 октября
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
ВСУ обстреливают приграничные территории Белгородской области. ВС России начали наступление на позиции украинских войск
Ночью 31 мая вооружённые силы Украины обстреляли Шебекино с использованием ракетной системы залпового огня "Град", в результате чего пострадали четыре человека, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Также повреждены 8 многоквартирных домов и 4 частных жилых дома, школа и 2 административных учреждения, написал губернатор.
Детей из Шебекинского и Грайворонского округов эвакуируют в Воронеж, заявил Гладков.
ВСУ нанесли удар по селу Новопетровка Валуйского городского округа, где повреждено 5 частных домов, и Борисовскому району Белгородской области, где в результате этого пострадал молодой парень, также сообщил он.
Эти удары свидетельствуют о том, что украинские войска переходят к открытым боевым действиям, а Шебекино превращается в прифронтовой город, написала сенатор Российской Федерации Ольга Ковитиди в своём телеграм-канале 31 мая.
Противники РФ бросают ей открытый военно-политический вызов, требующий продуманной реакции, отметила она.
Вчера, 13:20
Лондон "разрешил" Киеву бить по России, Украина отдаст земли за долги. Главное на Украине на 13:00 31 маяМинистр иностранных дел Великобритании заявил о праве Киева наносить удары вглубь территории России. В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ ранен ребёнок
Невозможно терпеть на границах страны режим, который повторяет агрессию нацистской Германии в отношении России, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Республике Мозамбик 31 мая.
В своё время Третий рейх объединил практически все европейские страны под своими знамёнами для атаки на Советский союз, то же самое в нынешней ситуации сделали США, отметил министр иностранных дел РФ.
Вашингтон заставил всю Европу предоставлять военную технику Киеву для войны с Россией и использовал в качестве символа этой борьбы президента Украины Владимира Зеленского, который исповедует нацистскую идеологию и внедряет в своей стране соответствующую практику, включая фашистскую символику, подчеркнул Лавров.
Наступление ВС РФ
На Марьинском направлении подразделения российских войск и отряд спецназначения «Ахмат» ведут наступательные действия на позиции ВСУ, сообщило Минобороны России.
последствия удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Вчера, 09:24
Жертвы в ЛНР и Шебекино в результате обстрелов со стороны ВСУ. Главное на Украине на утро 31 маяВ ЛНР и Шебекино погибли 5 человек в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в Донецкую Народную Республику и о начале наступления спецназа «Ахмат».
Согласно полученному приказу, они должны приступить к активным боевым действиям и освободить ряд населённых пунктов в ДНР, написал он в своём телеграм-канале 31 мая.
К освобождению захваченных Киевом территорий в Херсонской и Запорожской областях также приступят находящиеся там подразделения спецназа «Ахмат», отметил Кадыров.
В отличие от европейских и украинских СМИ, которые несколько месяцев пытались напугать Россию контрнаступлением ВСУ, российские Вооружённые силы не будут ничего анонсировать и подразделения «Ахмат» начнут наступление, не дожидаясь натовско-украинской атаки, написал глава Чеченской Республики.
Идут ожесточённые бои в районе Авдеевки, где при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем активно действуют штурмовые отряды 1-го армейского корпуса, сообщили в Минобороны РФ.
Противник выбит с позиций на ряде участков в ДНР в районе Красногоровки и Ясиноватой, говорится в сообщении.
Ударами российской оперативно-тактической и армейской авиации уничтожены подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Авдеевки, отметили в Министерстве.
Репетиция воздушной части парада Победы - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
30 мая, 17:55
Удары ВС РФ по центрам принятия решений, сроки наступления ВСУ. Итоги 30 мая на УкраинеВооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по центрам принятия решений в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления с командованием украинских войск
На Купянском направлении штурмовые отряды при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поразили подразделения ВСУ в районах ряда населённых пунктов Луганской Народной Республики и Харьковской области, говорится в сообщении.
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала сказал, что наблюдается возрастающая активность противника на его позициях, участилась работа украинских диверсионно-разведывательных групп и артиллерии, что говорит о подготовке к наступлению.
Стокгольм передал Киеву боевые машины пехоты
ВСУ получат шведские БМП CV-90, украинские солдаты уже заканчивают подготовку по их овладению, заявило Министерство обороны Украины в своём телеграм-канале 31 мая.
Их количество не уточняется, украинские СМИ сообщают о примерно 50 единицах.
Стокгольм будет поддерживать Киев столько, сколько нужно, скоро также будут поставки самоходных артиллерийских систем Archer и шведских танков, приводит МОУ слова министра обороны Швеции Пола Йонсона.
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
30 мая, 13:02
Подробности атаки беспилотников по Москве, удары ВС РФ на фронте. Главное на Украине на 13:00 30 маяПоявились новые данные о террористической атаке Киева по столице РФ
Украинские боевики вербуют граждан России в свои группировки
«Легион "Свобода России"»* вербует тысячи россиян для нападения на Москву, сообщила британская газета The Times со ссылкой на слова одного из боевиков с позывным «Цезарь».
Сейчас в группировке насчитывается от 500 до 1000 бойцов и ещё «тысячи претендентов» из России якобы хотят пополнить её ряды, говорится в статье.
Они будут продолжать совершать рейды в приграничных с РФ регионах, признался «Цезарь».
Боевик также считает, что ещё тысячи добровольцев будет достаточно, чтобы замахнуться на атаку на Москву.
Террорист рассказал британской газете, что у запрещённой в РФ группировки есть миномёты, БМП, переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», противотанковые орудия и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
30 мая, 09:52
Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 маяУкраинской стороной предпринята попытка теракта в Москве с использованием беспилотников
Ранее главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли «разрешил» Киеву наносить удары вглубь территории России.
Лондон считает необходимым атаковать российский тыл в попытке подорвать способность РФ действовать в рамках спецоперации, и именно военные объекты ВС России, по его мнению, признаются законными целями для этого, заявил он.
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев ответил на заявление британского министра иностранных дел в своём Twitter, написав, что в Соединённом Королевстве должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, которое занимается урегулированием современных военных конфликтов, Великобритания также находится в состоянии войны.
Сегодня эта страна выступает союзником Украины, помогая ей в военном плане, то есть по факту ведёт необъявленную войну против России, следовательно, любое должностное лицо Туманного Альбиона, будь то военное или гражданское, содействующее войне, может рассматриваться как законная военная цель, заявил он.
обломки ракеты ЗРК Patriot на Оболони - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
29 мая, 18:44
Тревога в Киеве или удары по центрам принятия решений. Итоги 29 мая на УкраинеВ Киеве объявили третью воздушную тревогу за сутки. Украинская власть воспользовалась ситуацией, чтобы расправиться с врагами
Сенатор Российской Федерации Ольга Ковитиди написала в своём телеграм-канале, что жители Великобритании не хотят, чтобы к ним прилетали беспилотники и Лондон становился центром принятия решений против России.
Но британские политики этого не понимают, о чём говорит недипломатический комментарий министра иностранных дел Соединённого королевства по поводу атаки Киева на Москву с использованием БПЛА, отметила она.
Конфликт между Россией и Украиной, в котором Запад поддерживает Киев, может перерасти в глобальную войну, следовательно, «отсидеться в кустах» даже на Туманном Альбионе уже ни у кого не получится, подчеркнула Ковитиди.
Назначен новый губернатор Одесской области
Зеленский назначил бывшего прокурора Киева Олега Кипера на должность главы Одесской области, сообщил новостной сайт ПолитНавигатор 31 мая, который также нашёл интересные факты о нём.
В 2010 году Кипер сбил ребёнка во время того, как ехал по трассе Киев — Одесса, говорится в статье со ссылкой на сообщения украинских СМИ.
Дело было закрыто, а родители погибшего отказались от предъявляемых обвинений, отметили в ПолитНавигаторе.
Материалы уголовного дела никто не покажет журналистам, а отказ родителей погибшего ребёнка от обвинений прокурора в убийстве, по мнению автора статьи, вполне понятен, ведь Кипер — миллионер, но всё имущество записано на его жену.
Кипера называли человеком руководителя офиса президента Андрея Ермака, пишет ПолитНавигатор со ссылкой на мнение неназванных источников.
последствия удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
29 мая, 13:14
Удар по Шебекино, проблема с Харьковской областью, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 маяУкраинские военные с особой жестокостью обстреливают Шебекино и наносят удары по другим российским населённым пунктам. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как решить проблему с обстрелами
Более того, Кипер пройдёт аттестацию в ВСУ, получит высокое звание и займёт должность губернатора Одесской области, чтобы якобы навести порядок в регионе, говорится в статье со ссылкой на слова украинского депутата Алексея Гончаренко.
Таким образом, в заключение автор делает вывод, что время показало то, что лишённые своих полномочий прокуроры и заместители советников оказывались самыми жестокими и кровавыми убийцами.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
 
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Заголовок открываемого материала
21:10Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи
20:50Российское внешнеполитическое ведомство пообещало “зеркальные меры” Германии
20:44Армии НАТО. Идеология, ресурсы, угрозы. Технические таблицы к аналитическому докладу Украина.ру
20:20Евросоюз направил в Молдавию миссию по борьбе с гибридными угрозами
19:38Решение президента России поставило Киев в тупик – СМИ
19:20Эксперт назвала целью стран Запада вытеснение сербов из Косово
18:54Макрон призывает западные страны предоставить Украине гарантии безопасности
18:25Министр обороны Китая не будет проводить встречу с главой Пентагона - Блинкен
18:10Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии
18:00Русский юг Константина Паустовского
17:51Прохор Шаляпин: общество не простит уехавшим звездам предательства
17:48Напряжённая обстановка в Белгородской области, наступление ВС РФ. Итоги 31 мая на Украине
17:36Какая Украина нам нужна: опрос в Москве и Донецке. Видео
17:25Мельбурн разрывает связи с Санкт-Петербургом по требованию украинцев
17:24Запад убедил Зеленского в неизбежности переговоров с Россией: что говорили об Украине в мире 31 мая
17:19Как и Порошенко: украинский политолог ответил, пойдет ли Зеленский на второй срок
16:56В Белом доме заявили, что не одобряют удары Украины по России
16:41Количество "партнеров" растет: Зеленский рассказал о дружбе с новым президентом Латвии
16:36Украинский комбат сжёг машину своих же бойцов после невыполнения приказа
16:32Уничтожение украинского военного корабля, Великобритания — враг России. О чём говорили эксперты 31 мая
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