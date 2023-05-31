https://ukraina.ru/20230531/1046771730.html

Напряжённая обстановка в Белгородской области, наступление ВС РФ. Итоги 31 мая на Украине

Напряжённая обстановка в Белгородской области, наступление ВС РФ. Итоги 31 мая на Украине - 31.05.2023 Украина.ру

Напряжённая обстановка в Белгородской области, наступление ВС РФ. Итоги 31 мая на Украине

ВСУ обстреливают приграничные территории Белгородской области. ВС России начали наступление на позиции украинских войск

2023-05-31T17:48

2023-05-31T17:48

2023-05-31T18:59

хроники

эксклюзив

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Ночью 31 мая вооружённые силы Украины обстреляли Шебекино с использованием ракетной системы залпового огня "Град", в результате чего пострадали четыре человека, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также повреждены 8 многоквартирных домов и 4 частных жилых дома, школа и 2 административных учреждения, написал губернатор.Детей из Шебекинского и Грайворонского округов эвакуируют в Воронеж, заявил Гладков.ВСУ нанесли удар по селу Новопетровка Валуйского городского округа, где повреждено 5 частных домов, и Борисовскому району Белгородской области, где в результате этого пострадал молодой парень, также сообщил он.Эти удары свидетельствуют о том, что украинские войска переходят к открытым боевым действиям, а Шебекино превращается в прифронтовой город, написала сенатор Российской Федерации Ольга Ковитиди в своём телеграм-канале 31 мая.Противники РФ бросают ей открытый военно-политический вызов, требующий продуманной реакции, отметила она.Невозможно терпеть на границах страны режим, который повторяет агрессию нацистской Германии в отношении России, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Республике Мозамбик 31 мая.В своё время Третий рейх объединил практически все европейские страны под своими знамёнами для атаки на Советский союз, то же самое в нынешней ситуации сделали США, отметил министр иностранных дел РФ.Вашингтон заставил всю Европу предоставлять военную технику Киеву для войны с Россией и использовал в качестве символа этой борьбы президента Украины Владимира Зеленского, который исповедует нацистскую идеологию и внедряет в своей стране соответствующую практику, включая фашистскую символику, подчеркнул Лавров.Наступление ВС РФНа Марьинском направлении подразделения российских войск и отряд спецназначения «Ахмат» ведут наступательные действия на позиции ВСУ, сообщило Минобороны России.Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в Донецкую Народную Республику и о начале наступления спецназа «Ахмат».Согласно полученному приказу, они должны приступить к активным боевым действиям и освободить ряд населённых пунктов в ДНР, написал он в своём телеграм-канале 31 мая.К освобождению захваченных Киевом территорий в Херсонской и Запорожской областях также приступят находящиеся там подразделения спецназа «Ахмат», отметил Кадыров.В отличие от европейских и украинских СМИ, которые несколько месяцев пытались напугать Россию контрнаступлением ВСУ, российские Вооружённые силы не будут ничего анонсировать и подразделения «Ахмат» начнут наступление, не дожидаясь натовско-украинской атаки, написал глава Чеченской Республики.Идут ожесточённые бои в районе Авдеевки, где при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем активно действуют штурмовые отряды 1-го армейского корпуса, сообщили в Минобороны РФ.Противник выбит с позиций на ряде участков в ДНР в районе Красногоровки и Ясиноватой, говорится в сообщении.Ударами российской оперативно-тактической и армейской авиации уничтожены подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Авдеевки, отметили в Министерстве.На Купянском направлении штурмовые отряды при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поразили подразделения ВСУ в районах ряда населённых пунктов Луганской Народной Республики и Харьковской области, говорится в сообщении.Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала сказал, что наблюдается возрастающая активность противника на его позициях, участилась работа украинских диверсионно-разведывательных групп и артиллерии, что говорит о подготовке к наступлению.Стокгольм передал Киеву боевые машины пехотыВСУ получат шведские БМП CV-90, украинские солдаты уже заканчивают подготовку по их овладению, заявило Министерство обороны Украины в своём телеграм-канале 31 мая.Их количество не уточняется, украинские СМИ сообщают о примерно 50 единицах.Стокгольм будет поддерживать Киев столько, сколько нужно, скоро также будут поставки самоходных артиллерийских систем Archer и шведских танков, приводит МОУ слова министра обороны Швеции Пола Йонсона.Украинские боевики вербуют граждан России в свои группировки«Легион "Свобода России"»* вербует тысячи россиян для нападения на Москву, сообщила британская газета The Times со ссылкой на слова одного из боевиков с позывным «Цезарь».Сейчас в группировке насчитывается от 500 до 1000 бойцов и ещё «тысячи претендентов» из России якобы хотят пополнить её ряды, говорится в статье.Они будут продолжать совершать рейды в приграничных с РФ регионах, признался «Цезарь».Боевик также считает, что ещё тысячи добровольцев будет достаточно, чтобы замахнуться на атаку на Москву.Террорист рассказал британской газете, что у запрещённой в РФ группировки есть миномёты, БМП, переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», противотанковые орудия и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).Ранее главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли «разрешил» Киеву наносить удары вглубь территории России.Лондон считает необходимым атаковать российский тыл в попытке подорвать способность РФ действовать в рамках спецоперации, и именно военные объекты ВС России, по его мнению, признаются законными целями для этого, заявил он.Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев ответил на заявление британского министра иностранных дел в своём Twitter, написав, что в Соединённом Королевстве должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, которое занимается урегулированием современных военных конфликтов, Великобритания также находится в состоянии войны.Сегодня эта страна выступает союзником Украины, помогая ей в военном плане, то есть по факту ведёт необъявленную войну против России, следовательно, любое должностное лицо Туманного Альбиона, будь то военное или гражданское, содействующее войне, может рассматриваться как законная военная цель, заявил он.Сенатор Российской Федерации Ольга Ковитиди написала в своём телеграм-канале, что жители Великобритании не хотят, чтобы к ним прилетали беспилотники и Лондон становился центром принятия решений против России.Но британские политики этого не понимают, о чём говорит недипломатический комментарий министра иностранных дел Соединённого королевства по поводу атаки Киева на Москву с использованием БПЛА, отметила она.Конфликт между Россией и Украиной, в котором Запад поддерживает Киев, может перерасти в глобальную войну, следовательно, «отсидеться в кустах» даже на Туманном Альбионе уже ни у кого не получится, подчеркнула Ковитиди.Назначен новый губернатор Одесской областиЗеленский назначил бывшего прокурора Киева Олега Кипера на должность главы Одесской области, сообщил новостной сайт ПолитНавигатор 31 мая, который также нашёл интересные факты о нём.В 2010 году Кипер сбил ребёнка во время того, как ехал по трассе Киев — Одесса, говорится в статье со ссылкой на сообщения украинских СМИ.Дело было закрыто, а родители погибшего отказались от предъявляемых обвинений, отметили в ПолитНавигаторе.Материалы уголовного дела никто не покажет журналистам, а отказ родителей погибшего ребёнка от обвинений прокурора в убийстве, по мнению автора статьи, вполне понятен, ведь Кипер — миллионер, но всё имущество записано на его жену.Кипера называли человеком руководителя офиса президента Андрея Ермака, пишет ПолитНавигатор со ссылкой на мнение неназванных источников.Более того, Кипер пройдёт аттестацию в ВСУ, получит высокое звание и займёт должность губернатора Одесской области, чтобы якобы навести порядок в регионе, говорится в статье со ссылкой на слова украинского депутата Алексея Гончаренко.Таким образом, в заключение автор делает вывод, что время показало то, что лишённые своих полномочий прокуроры и заместители советников оказывались самыми жестокими и кровавыми убийцами.*Запрещенная в России экстремистская организация.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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