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Какая Украина нам нужна: опрос в Москве и Донецке. Видео

Какая Украина нам нужна: опрос в Москве и Донецке. Видео - 31.05.2023 Украина.ру

Какая Украина нам нужна: опрос в Москве и Донецке. Видео

Корреспонденты Украина.ру узнали у жителей и гостей российской столицы, а также у дончан, какой Украина, по их мнению, должна быть. О настроениях в Москве и в... Украина.ру, 31.05.2023

2023-05-31T17:36

2023-05-31T17:36

2023-05-31T17:36

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Корреспонденты Украина.ру узнали у жителей и гостей российской столицы, а также у дончан, какой Украина, по их мнению, должна быть. О настроениях в Москве и в ДНР Вы узнаете в нашем спецрепортаже! Что дальше? Что будет на пост-Украине? Как осуществить демонтаж неонацистской бандеровской идеи? Будет ли реализована стратегия собирания русских земель? Ответы на эти вопросы поможет найти форсайт-форум "КАКАЯ УКРАИНА НАМ НУЖНА?", организованный мультимедийным изданием Украина.ру. Смотрите прямую трансляцию мероприятия 1 июня в наших соцсетях. Начало в 11:00 по мск.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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