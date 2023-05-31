https://ukraina.ru/20230531/1046771632.html
Какая Украина нам нужна: опрос в Москве и Донецке. Видео
Какая Украина нам нужна: опрос в Москве и Донецке. Видео - 31.05.2023 Украина.ру
Какая Украина нам нужна: опрос в Москве и Донецке. Видео
Корреспонденты Украина.ру узнали у жителей и гостей российской столицы, а также у дончан, какой Украина, по их мнению, должна быть. О настроениях в Москве и в... Украина.ру, 31.05.2023
2023-05-31T17:36
2023-05-31T17:36
2023-05-31T17:36
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Корреспонденты Украина.ру узнали у жителей и гостей российской столицы, а также у дончан, какой Украина, по их мнению, должна быть. О настроениях в Москве и в ДНР Вы узнаете в нашем спецрепортаже! Что дальше? Что будет на пост-Украине? Как осуществить демонтаж неонацистской бандеровской идеи? Будет ли реализована стратегия собирания русских земель? Ответы на эти вопросы поможет найти форсайт-форум "КАКАЯ УКРАИНА НАМ НУЖНА?", организованный мультимедийным изданием Украина.ру. Смотрите прямую трансляцию мероприятия 1 июня в наших соцсетях. Начало в 11:00 по мск.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, донбасс, днр, москва, москвичи, опрос, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Донбасс, ДНР, Москва, москвичи, опрос
Корреспонденты Украина.ру узнали у жителей и гостей российской столицы, а также у дончан, какой Украина, по их мнению, должна быть. О настроениях в Москве и в ДНР Вы узнаете в нашем спецрепортаже!
Что дальше? Что будет на пост-Украине? Как осуществить демонтаж неонацистской бандеровской идеи? Будет ли реализована стратегия собирания русских земель? Ответы на эти вопросы поможет найти форсайт-форум "КАКАЯ УКРАИНА НАМ НУЖНА?", организованный мультимедийным изданием Украина.ру. Смотрите прямую трансляцию мероприятия 1 июня в наших соцсетях. Начало в 11:00 по мск.