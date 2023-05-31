Мельбурн разрывает связи с Санкт-Петербургом по требованию украинцев - 31.05.2023 Украина.ру
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Мельбурн разрывает связи с Санкт-Петербургом по требованию украинцев
Мельбурн разрывает связи с Санкт-Петербургом по требованию украинцев - 31.05.2023 Украина.ру
Мельбурн разрывает связи с Санкт-Петербургом по требованию украинцев
Один из городов Австралии прекратил побратимские связи с Санкт-Петербургом из-за ситуации на Украине, сообщили на сайте мельбурнской ежедневной газеты Age 31 мая
2023-05-31T17:25
2023-05-31T17:25
новости
австралия
санкт-петербург
рф
украина
украинцы
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По данным издания, городской совет австралийского Мельбурна принял официальное решение прервать 34-летние отношения c Санкт-Петербургом. Накануне этого потребовала группа протестующих украинской общины в Австралии.Соглашение о побратимских отношениях между Мельбурном и Санкт-Петербургом было подписано в 1989 году. В честь данного события в Австралии была выпущена памятная серебряная монета достоинством в один австралийский доллар.Ранее стало известно, что Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами.Обычно побратимство городов подразумевает их научное, культурное и экономическое содружество, в том числе шефство более крупного города над маленьким, обмен делегациями, художественные и спортивные мероприятия, совместные выставки, взаимное просвещение о жизни друг друга.
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новости, австралия, санкт-петербург, рф, украина, украинцы
Новости, Австралия, Санкт-Петербург, РФ, Украина, украинцы

Мельбурн разрывает связи с Санкт-Петербургом по требованию украинцев

17:25 31.05.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Один из городов Австралии прекратил побратимские связи с Санкт-Петербургом из-за ситуации на Украине, сообщили на сайте мельбурнской ежедневной газеты Age 31 мая
По данным издания, городской совет австралийского Мельбурна принял официальное решение прервать 34-летние отношения c Санкт-Петербургом.
Накануне этого потребовала группа протестующих украинской общины в Австралии.

"Мы очень надеемся, что это российский народ как-то заметит, (президент РФ) Владимир Путин заметит в качестве нашего осуждения России", - приводит Age слова заместителя мэра Мельбурна Николаса Риса.

Соглашение о побратимских отношениях между Мельбурном и Санкт-Петербургом было подписано в 1989 году. В честь данного события в Австралии была выпущена памятная серебряная монета достоинством в один австралийский доллар.
Ранее стало известно, что Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами.
Обычно побратимство городов подразумевает их научное, культурное и экономическое содружество, в том числе шефство более крупного города над маленьким, обмен делегациями, художественные и спортивные мероприятия, совместные выставки, взаимное просвещение о жизни друг друга.
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