https://ukraina.ru/20230531/1046770843.html
Мельбурн разрывает связи с Санкт-Петербургом по требованию украинцев
Мельбурн разрывает связи с Санкт-Петербургом по требованию украинцев - 31.05.2023 Украина.ру
Мельбурн разрывает связи с Санкт-Петербургом по требованию украинцев
Один из городов Австралии прекратил побратимские связи с Санкт-Петербургом из-за ситуации на Украине, сообщили на сайте мельбурнской ежедневной газеты Age 31 мая
2023-05-31T17:25
2023-05-31T17:25
2023-05-31T17:25
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украинцы
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По данным издания, городской совет австралийского Мельбурна принял официальное решение прервать 34-летние отношения c Санкт-Петербургом. Накануне этого потребовала группа протестующих украинской общины в Австралии.Соглашение о побратимских отношениях между Мельбурном и Санкт-Петербургом было подписано в 1989 году. В честь данного события в Австралии была выпущена памятная серебряная монета достоинством в один австралийский доллар.Ранее стало известно, что Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами.Обычно побратимство городов подразумевает их научное, культурное и экономическое содружество, в том числе шефство более крупного города над маленьким, обмен делегациями, художественные и спортивные мероприятия, совместные выставки, взаимное просвещение о жизни друг друга.
https://ukraina.ru/20230531/1046724948.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, австралия, санкт-петербург, рф, украина, украинцы
Новости, Австралия, Санкт-Петербург, РФ, Украина, украинцы
Мельбурн разрывает связи с Санкт-Петербургом по требованию украинцев
Один из городов Австралии прекратил побратимские связи с Санкт-Петербургом из-за ситуации на Украине, сообщили на сайте мельбурнской ежедневной газеты Age 31 мая
По данным издания, городской совет австралийского Мельбурна принял официальное решение прервать 34-летние отношения c Санкт-Петербургом.
Накануне этого потребовала группа протестующих украинской общины в Австралии.
"Мы очень надеемся, что это российский народ как-то заметит, (президент РФ) Владимир Путин заметит в качестве нашего осуждения России", - приводит Age слова заместителя мэра Мельбурна Николаса Риса.
Соглашение о побратимских отношениях между Мельбурном и Санкт-Петербургом было подписано в 1989 году. В честь данного события в Австралии была выпущена памятная серебряная монета достоинством в один австралийский доллар.
Ранее стало известно, что Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами.
Обычно побратимство городов подразумевает их научное, культурное и экономическое содружество, в том числе шефство более крупного города над маленьким, обмен делегациями, художественные и спортивные мероприятия, совместные выставки, взаимное просвещение о жизни друг друга.