https://ukraina.ru/20230531/1046770619.html

Как и Порошенко: украинский политолог ответил, пойдет ли Зеленский на второй срок

Как и Порошенко: украинский политолог ответил, пойдет ли Зеленский на второй срок - 31.05.2023 Украина.ру

Как и Порошенко: украинский политолог ответил, пойдет ли Зеленский на второй срок

Владимир Зеленский не пойдет на второй срок, чтобы не нести ответственность за все произошедшее в стране. Причем речь как об экономических "успехах", так и военных. Такое заявление в эфире местного канала "Дикий Live" сделал киевский политолог Дмитрий Корнейчук

2023-05-31T17:19

2023-05-31T17:19

2023-05-31T17:21

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владимир зеленский

президент

украина

выборы

второй срок

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Утверждение о том, что Зеленский хочет "оттянуть" проведение выборов – ошибочно, уверен эксперт. По его мнению, Зеленский хочет "покинуть власть как можно быстрее, как хотел в свое время покинуть Порошенко", потому что "всё уже отыграно", а за то, что будет происходить дальше ответственности Зеленский нести не хочет.Так же, как и Порошенко, продолжает настаивать политолог, Зеленский не хочет брать на себя ответственность за те мирные соглашения, которые его, очевидно, вынудят подписать. Поэтому, резюмирует Корнейчук, действующему президенту выгодно уйти как можно раньше, "хоть на каком-то пике своего рейтинга, какой-то славы или какого-то имиджа человека, который руководил страной во время войны"."Что он сказал??? Господи, кровь из ушей! Но на то он и киевский политолог, чтоб лепить не пойми что", - отреагировала одна из пользовательниц сети.Однако, оговорился он, это заключение Корнейчука могло быть надиктовано ему как послание Вашингтона Зеленскому – "беги, клоун, беги". При этом России стоит помнить, добавил Стоякин, что западная система управления выстроена так, что на смену Зеленскому "придет другой фюрер".Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.

https://ukraina.ru/20230531/1046768330.html

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новости, владимир зеленский, президент, украина, выборы, второй срок