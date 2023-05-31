Как и Порошенко: украинский политолог ответил, пойдет ли Зеленский на второй срок - 31.05.2023 Украина.ру
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Как и Порошенко: украинский политолог ответил, пойдет ли Зеленский на второй срок
Как и Порошенко: украинский политолог ответил, пойдет ли Зеленский на второй срок - 31.05.2023 Украина.ру
Как и Порошенко: украинский политолог ответил, пойдет ли Зеленский на второй срок
Владимир Зеленский не пойдет на второй срок, чтобы не нести ответственность за все произошедшее в стране. Причем речь как об экономических "успехах", так и военных. Такое заявление в эфире местного канала "Дикий Live" сделал киевский политолог Дмитрий Корнейчук
2023-05-31T17:19
2023-05-31T17:21
новости
владимир зеленский
президент
украина
выборы
второй срок
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Утверждение о том, что Зеленский хочет "оттянуть" проведение выборов – ошибочно, уверен эксперт. По его мнению, Зеленский хочет "покинуть власть как можно быстрее, как хотел в свое время покинуть Порошенко", потому что "всё уже отыграно", а за то, что будет происходить дальше ответственности Зеленский нести не хочет.Так же, как и Порошенко, продолжает настаивать политолог, Зеленский не хочет брать на себя ответственность за те мирные соглашения, которые его, очевидно, вынудят подписать. Поэтому, резюмирует Корнейчук, действующему президенту выгодно уйти как можно раньше, "хоть на каком-то пике своего рейтинга, какой-то славы или какого-то имиджа человека, который руководил страной во время войны"."Что он сказал??? Господи, кровь из ушей! Но на то он и киевский политолог, чтоб лепить не пойми что", - отреагировала одна из пользовательниц сети.Однако, оговорился он, это заключение Корнейчука могло быть надиктовано ему как послание Вашингтона Зеленскому – "беги, клоун, беги". При этом России стоит помнить, добавил Стоякин, что западная система управления выстроена так, что на смену Зеленскому "придет другой фюрер".Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.
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новости, владимир зеленский, президент, украина, выборы, второй срок
Новости, Владимир Зеленский, президент, Украина, выборы, второй срок

Как и Порошенко: украинский политолог ответил, пойдет ли Зеленский на второй срок

17:19 31.05.2023 (обновлено: 17:21 31.05.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимир Зеленский не пойдет на второй срок, чтобы не нести ответственность за все произошедшее в стране. Причем речь как об экономических "успехах", так и военных. Такое заявление в эфире местного канала "Дикий Live" сделал киевский политолог Дмитрий Корнейчук
Утверждение о том, что Зеленский хочет "оттянуть" проведение выборов – ошибочно, уверен эксперт. По его мнению, Зеленский хочет "покинуть власть как можно быстрее, как хотел в свое время покинуть Порошенко", потому что "всё уже отыграно", а за то, что будет происходить дальше ответственности Зеленский нести не хочет.

"Порошенко знал, что дальше будет война, он знал об этом, поэтому Порошенко и не собирался идти на второй президентский срок, потому что ему хватило ответственности за первую войну и подписание Минских соглашений. Зеленский, зная, что, если приостановится война, дальше начнется экономическая разруха, и дальше будет все очень плохо в экономическом плане. Мало того, Зеленский не хочет отвечать на вопросы, что же произошло 24 февраля [2022 года]", - заявил Корнейчук.

Так же, как и Порошенко, продолжает настаивать политолог, Зеленский не хочет брать на себя ответственность за те мирные соглашения, которые его, очевидно, вынудят подписать. Поэтому, резюмирует Корнейчук, действующему президенту выгодно уйти как можно раньше, "хоть на каком-то пике своего рейтинга, какой-то славы или какого-то имиджа человека, который руководил страной во время войны".
"Что он сказал??? Господи, кровь из ушей! Но на то он и киевский политолог, чтоб лепить не пойми что", - отреагировала одна из пользовательниц сети.

"На первый взгляд заявление Корнейчука, действительно знающего украинского политолога, выглядит бредовым. Это Порошенко хотел уйти с поста президента? Так хотел, что пытался ввести военное положение, дабы не проводить выборы? Это Зеленский не хочет остаться на второй срок? После того, как он стал "победителем Путина" и лидером всего "цивилизованного мира"?" - прокомментировал заявление украинского эксперта политолог и журналист Василий Стоякин.

Однако, оговорился он, это заключение Корнейчука могло быть надиктовано ему как послание Вашингтона Зеленскому – "беги, клоун, беги". При этом России стоит помнить, добавил Стоякин, что западная система управления выстроена так, что на смену Зеленскому "придет другой фюрер".
Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.
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Вчера, 16:41
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НовостиВладимир ЗеленскийпрезидентУкраинавыборывторой срок
 
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