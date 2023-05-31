Запад убедил Зеленского в неизбежности переговоров с Россией: что говорили об Украине в мире 31 мая
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Европа готовится провести мирный саммит по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, сообщили американскому изданию The Wall Street Journal европейские дипломаты.
Как уточняется, эта идея возникла во время разговора лидеров в феврале во французской столице, когда Макрон заставил Зеленского согласиться с тем, что в конечном итоге потребуются мирные переговоры с Россией.
"Зеленский ранее в этом году попросил Макрона помочь ему с международными связями с такими лидерами, как Си Цзиньпин. Переговоры позже переросли в планы по организации конференции", - говорится в статье.
Вопрос о проведении мероприятия, посвящённого ситуации на Украине, Макрон поднимал в ходе недавнего визита в Китай на переговорах с председателем КНР.
По словам источников The Wall Street Journal, на саммит, который может пройти в июле, будут приглашены лидеры ведущих стран НАТО, включая президента США Джо Байдена. Также дипломаты хотели бы видеть наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, премьер-министра Индии Нарендру Моди, представителей Китая, Бразилии и других незападных государств.
Готовность принять у себя саммит по Украине также высказали Дания и Швеция.
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Мифическое контрнаступление. Когда же оно начнётся?
Контрнаступление Киев анонсирует на протяжении уже нескольких месяцев, но по мере приближения объявленных сроков украинские чиновники называют разные причины, почему оно не начинается.
Эту тему вскользь затронул координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN: "Мы хотим, чтобы у Украины было всё, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом".
На уточняющий вопрос о более конкретных сроках чиновник ответил лишь, что американские военные находятся в контакте с украинскими коллегами с самого начала планирования контрнаступления.
"Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалёком будущем", - добавил Кирби.
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Африка не следует антироссийским инструкциям Украины
На фоне укрепления связей России с африканскими государствами, которые преимущественно либо поддержали решение Москвы о проведении СВО, либо заняли нейтральную позицию, Киев тоже обратил пристальное внимание к региону.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона объявил, что 8 стран Африки дали официальное согласие на открытие посольств Украины, сделать это рассчитывают до конца года.
"Решение о согласии на открытие украинского посольства совершенно не означает, что мы оказываемся под влиянием Украины или следуем её инструкциям.
У нас есть свои убеждения, и мы знаем, каким образом защищать наши взгляды в международных отношениях. Мы уверены, что это не создаст никаких проблем. Подтверждением тому мы видим визит министра иностранных дел РФ в Мозамбик.
Если следовать логике инструкции, мы должны были сказать: "Ваш визит невозможен". Но мы говорим: "Добро пожаловать, мы хотим работать вместе и будем укреплять наши отношения", - подчеркнул министр общественных работ, строительства и водных ресурсов Мозамбика Карлуш Мешкита по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.
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