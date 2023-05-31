Количество "партнеров" растет: Зеленский рассказал о дружбе с новым президентом Латвии - 31.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230531/1046768330.html
Количество "партнеров" растет: Зеленский рассказал о дружбе с новым президентом Латвии
Количество "партнеров" растет: Зеленский рассказал о дружбе с новым президентом Латвии - 31.05.2023 Украина.ру
Количество "партнеров" растет: Зеленский рассказал о дружбе с новым президентом Латвии
Владимир Зеленский поздравил бывшего министра иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичса с избранием президента страны и назвал его "настоящим другом". Соответствующую публикацию Зеленский разместил 31 мая в своих соцсетях.
2023-05-31T16:41
2023-05-31T16:42
новости
владимир зеленский
друг
президент
латвия
эдгарс ринкевичс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101258/98/1012589879_0:33:2830:1624_1920x0_80_0_0_4d45f62fa9eb0a696800b40461a4c92c.jpg
"У Зеленского количество партнеров, или как там они это сейчас называют, растет. Можно выбирать", "Скажи мне, кто твой друг – я скажу, кто ты", "Я тебе друг, а ты мне – не то что бы", "А Зеленский когда сделает каминг-аут уже?" - отреагировали пользователи.Как неоднократно отмечали журналисты, Зеленский очень любит прижимать к себе политиков мужского пола. Самые тесные объятия у него были с премьер-министром Британии Риши Сунаком, президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским лидером Анджеем Дудой.Эдгарс Ринкевичс известен своей поддержкой Киева и противодействия России, а также громким каминг-аутом, который он сделал три года назад. Таким образом Ринкевичс стал первым открытым геем-президентом Латвии.
https://ukraina.ru/20230531/1046767284.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101258/98/1012589879_0:0:2594:1945_1920x0_80_0_0_c6953ee83f0897dcb23c81f2259cd55f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, друг, президент, латвия, эдгарс ринкевичс
Новости, Владимир Зеленский, друг, президент, Латвия, Эдгарс Ринкевичс

Количество "партнеров" растет: Зеленский рассказал о дружбе с новым президентом Латвии

16:41 31.05.2023 (обновлено: 16:42 31.05.2023)
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкБрифинг министров иностранных дел Исландии и Латвии в Киеве
Брифинг министров иностранных дел Исландии и Латвии в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать в
Владимир Зеленский поздравил бывшего министра иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичса с избранием президента страны и назвал его "настоящим другом". Соответствующую публикацию Зеленский разместил 31 мая в своих соцсетях.
"Искренние поздравления настоящему другу Украины Эдгарсу Ринкевичсу с избранием президентом Латвийской Республики. Настроен на продолжение тесного и партнерского сотрудничества Украины и Латвии во благо наших народов, ради совместной победы ценностей свободы и демократии, мира для Украины и Европы", - написал Зеленский.
"У Зеленского количество партнеров, или как там они это сейчас называют, растет. Можно выбирать", "Скажи мне, кто твой друг – я скажу, кто ты", "Я тебе друг, а ты мне – не то что бы", "А Зеленский когда сделает каминг-аут уже?" - отреагировали пользователи.
Как неоднократно отмечали журналисты, Зеленский очень любит прижимать к себе политиков мужского пола. Самые тесные объятия у него были с премьер-министром Британии Риши Сунаком, президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским лидером Анджеем Дудой.
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Дуда
Зеленский и Дуда
© Пресс-служба президента Украины
Зеленский и Дуда
Эдгарс Ринкевичс известен своей поддержкой Киева и противодействия России, а также громким каминг-аутом, который он сделал три года назад. Таким образом Ринкевичс стал первым открытым геем-президентом Латвии.
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Вчера, 16:13
Германия заявила о легитимности нападений на Москву с точки зрения международного праваОфициальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт сказал, что, согласно международному праву, Украина может вести военные действия на территории РФ, сравнимые с атаками БПЛА, произошедших в Москве, сообщает РИА Новости 31 мая
 
НовостиВладимир ЗеленскийдругпрезидентЛатвияЭдгарс Ринкевичс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи
20:50Российское внешнеполитическое ведомство пообещало “зеркальные меры” Германии
20:44Армии НАТО. Идеология, ресурсы, угрозы. Технические таблицы к аналитическому докладу Украина.ру
20:20Евросоюз направил в Молдавию миссию по борьбе с гибридными угрозами
19:38Решение президента России поставило Киев в тупик – СМИ
19:20Эксперт назвала целью стран Запада вытеснение сербов из Косово
18:54Макрон призывает западные страны предоставить Украине гарантии безопасности
18:25Министр обороны Китая не будет проводить встречу с главой Пентагона - Блинкен
18:10Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии
18:00Русский юг Константина Паустовского
17:51Прохор Шаляпин: общество не простит уехавшим звездам предательства
17:48Напряжённая обстановка в Белгородской области, наступление ВС РФ. Итоги 31 мая на Украине
17:36Какая Украина нам нужна: опрос в Москве и Донецке. Видео
17:25Мельбурн разрывает связи с Санкт-Петербургом по требованию украинцев
17:24Запад убедил Зеленского в неизбежности переговоров с Россией: что говорили об Украине в мире 31 мая
17:19Как и Порошенко: украинский политолог ответил, пойдет ли Зеленский на второй срок
16:56В Белом доме заявили, что не одобряют удары Украины по России
16:41Количество "партнеров" растет: Зеленский рассказал о дружбе с новым президентом Латвии
16:36Украинский комбат сжёг машину своих же бойцов после невыполнения приказа
16:32Уничтожение украинского военного корабля, Великобритания — враг России. О чём говорили эксперты 31 мая
Лента новостейМолния