Количество "партнеров" растет: Зеленский рассказал о дружбе с новым президентом Латвии
16:41 31.05.2023 (обновлено: 16:42 31.05.2023)
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкБрифинг министров иностранных дел Исландии и Латвии в Киеве
Владимир Зеленский поздравил бывшего министра иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичса с избранием президента страны и назвал его "настоящим другом". Соответствующую публикацию Зеленский разместил 31 мая в своих соцсетях.
"Искренние поздравления настоящему другу Украины Эдгарсу Ринкевичсу с избранием президентом Латвийской Республики. Настроен на продолжение тесного и партнерского сотрудничества Украины и Латвии во благо наших народов, ради совместной победы ценностей свободы и демократии, мира для Украины и Европы", - написал Зеленский.
"У Зеленского количество партнеров, или как там они это сейчас называют, растет. Можно выбирать", "Скажи мне, кто твой друг – я скажу, кто ты", "Я тебе друг, а ты мне – не то что бы", "А Зеленский когда сделает каминг-аут уже?" - отреагировали пользователи.
Как неоднократно отмечали журналисты, Зеленский очень любит прижимать к себе политиков мужского пола. Самые тесные объятия у него были с премьер-министром Британии Риши Сунаком, президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским лидером Анджеем Дудой.
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Дуда
© Пресс-служба президента Украины
Зеленский и Дуда
Эдгарс Ринкевичс известен своей поддержкой Киева и противодействия России, а также громким каминг-аутом, который он сделал три года назад. Таким образом Ринкевичс стал первым открытым геем-президентом Латвии.
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