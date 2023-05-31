https://ukraina.ru/20230531/1046768330.html

Количество "партнеров" растет: Зеленский рассказал о дружбе с новым президентом Латвии

Количество "партнеров" растет: Зеленский рассказал о дружбе с новым президентом Латвии - 31.05.2023 Украина.ру

Количество "партнеров" растет: Зеленский рассказал о дружбе с новым президентом Латвии

Владимир Зеленский поздравил бывшего министра иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичса с избранием президента страны и назвал его "настоящим другом". Соответствующую публикацию Зеленский разместил 31 мая в своих соцсетях.

2023-05-31T16:41

2023-05-31T16:41

2023-05-31T16:42

новости

владимир зеленский

друг

президент

латвия

эдгарс ринкевичс

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"У Зеленского количество партнеров, или как там они это сейчас называют, растет. Можно выбирать", "Скажи мне, кто твой друг – я скажу, кто ты", "Я тебе друг, а ты мне – не то что бы", "А Зеленский когда сделает каминг-аут уже?" - отреагировали пользователи.Как неоднократно отмечали журналисты, Зеленский очень любит прижимать к себе политиков мужского пола. Самые тесные объятия у него были с премьер-министром Британии Риши Сунаком, президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским лидером Анджеем Дудой.Эдгарс Ринкевичс известен своей поддержкой Киева и противодействия России, а также громким каминг-аутом, который он сделал три года назад. Таким образом Ринкевичс стал первым открытым геем-президентом Латвии.

https://ukraina.ru/20230531/1046767284.html

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новости, владимир зеленский, друг, президент, латвия, эдгарс ринкевичс