https://ukraina.ru/20230531/1046766894.html

Белый дом объявил, когда Украина все-таки пойдет в наступление

Белый дом объявил, когда Украина все-таки пойдет в наступление - 31.05.2023 Украина.ру

Белый дом объявил, когда Украина все-таки пойдет в наступление

Украина собирается в контрнаступление летом, Вашингтон "находится в контакте" с ней с начала планирования операции и готовит новые поставки оружия. Такое сообщение 31 мая обнародовал Белый дом

2023-05-31T16:10

2023-05-31T16:10

2023-05-31T16:10

новости

контрнаступление

украина

белый дом

лето

сша

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/08/1046040440_0:194:778:632_1920x0_80_0_0_265e87f6e356fb45dcc2ce00efaf3915.jpg

Параллельно американский сенатор Линдси Грэм, тот самый, что оценил траты на ВСУ как самые удачные для убийства русских, также проанонсировал украинское контрнаступление."В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", - сказал он.Киев обещает пойти в наступление вот уже несколько месяцев, однако пока все заканчивается разговорами о нехватке вооружений, в частности истребителей.Большинство военных экспертов едины во мнении, что в контрнаступление Украине все же придется пойти, так как нужно отвечать перед "большим братом" за потраченные "донаты".

https://ukraina.ru/20230531/1046762621.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, контрнаступление, украина, белый дом, лето, сша, наступление