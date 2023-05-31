Белый дом объявил, когда Украина все-таки пойдет в наступление
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУтренировка ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Украина собирается в контрнаступление летом, Вашингтон "находится в контакте" с ней с начала планирования операции и готовит новые поставки оружия. Такое сообщение 31 мая обнародовал Белый дом
"Летом какого года?", "Потом осенью, потом зимой", "37 мартобря будет наступление! Инфа 100%!", "Даже Запад, который спонсирует Украину и поставляет ей оружие, не верит в ее успех контрнаступления, откуда у самой Украины тогда такая уверенность?", "Сколько уже контрнаступление обещают? Полгода?", "Я вам отвечу, этой уверенности нет, но нужно перед хозяевами отработать полученное, чтобы получить новое в будущем", "Гадание на ромашке", "Точно не осенью? Или уже можно подождать, пока земля хорошо промерзнет к январю", - отреагировали пользователи сети.
Параллельно американский сенатор Линдси Грэм, тот самый, что оценил траты на ВСУ как самые удачные для убийства русских, также проанонсировал украинское контрнаступление.
"В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", - сказал он.
Киев обещает пойти в наступление вот уже несколько месяцев, однако пока все заканчивается разговорами о нехватке вооружений, в частности истребителей.
Большинство военных экспертов едины во мнении, что в контрнаступление Украине все же придется пойти, так как нужно отвечать перед "большим братом" за потраченные "донаты".
Вчера, 15:08МИД России усомнился в правдивости заявлений Вашингтона об ударах по РФГлава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления западных стран о том, что они не поощряют удары по территории России, при этом продолжая поставки все более дальнобойного вооружения Украине, сообщает РИА Новости 31 мая