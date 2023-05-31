Белый дом объявил, когда Украина все-таки пойдет в наступление - 31.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230531/1046766894.html
Белый дом объявил, когда Украина все-таки пойдет в наступление
Белый дом объявил, когда Украина все-таки пойдет в наступление - 31.05.2023 Украина.ру
Белый дом объявил, когда Украина все-таки пойдет в наступление
Украина собирается в контрнаступление летом, Вашингтон "находится в контакте" с ней с начала планирования операции и готовит новые поставки оружия. Такое сообщение 31 мая обнародовал Белый дом
2023-05-31T16:10
2023-05-31T16:10
новости
контрнаступление
украина
белый дом
лето
сша
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/08/1046040440_0:194:778:632_1920x0_80_0_0_265e87f6e356fb45dcc2ce00efaf3915.jpg
Параллельно американский сенатор Линдси Грэм, тот самый, что оценил траты на ВСУ как самые удачные для убийства русских, также проанонсировал украинское контрнаступление."В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", - сказал он.Киев обещает пойти в наступление вот уже несколько месяцев, однако пока все заканчивается разговорами о нехватке вооружений, в частности истребителей.Большинство военных экспертов едины во мнении, что в контрнаступление Украине все же придется пойти, так как нужно отвечать перед "большим братом" за потраченные "донаты".
https://ukraina.ru/20230531/1046762621.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/08/1046040440_0:0:778:585_1920x0_80_0_0_a4e8ecec0aa71cd75fb792bf0690a214.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, контрнаступление, украина, белый дом, лето, сша, наступление
Новости, контрнаступление, Украина, Белый дом, лето, США, наступление

Белый дом объявил, когда Украина все-таки пойдет в наступление

16:10 31.05.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУтренировка ВСУ
тренировка ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Украина собирается в контрнаступление летом, Вашингтон "находится в контакте" с ней с начала планирования операции и готовит новые поставки оружия. Такое сообщение 31 мая обнародовал Белый дом
"Летом какого года?", "Потом осенью, потом зимой", "37 мартобря будет наступление! Инфа 100%!", "Даже Запад, который спонсирует Украину и поставляет ей оружие, не верит в ее успех контрнаступления, откуда у самой Украины тогда такая уверенность?", "Сколько уже контрнаступление обещают? Полгода?", "Я вам отвечу, этой уверенности нет, но нужно перед хозяевами отработать полученное, чтобы получить новое в будущем", "Гадание на ромашке", "Точно не осенью? Или уже можно подождать, пока земля хорошо промерзнет к январю", - отреагировали пользователи сети.
Параллельно американский сенатор Линдси Грэм, тот самый, что оценил траты на ВСУ как самые удачные для убийства русских, также проанонсировал украинское контрнаступление.
"В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", - сказал он.
Киев обещает пойти в наступление вот уже несколько месяцев, однако пока все заканчивается разговорами о нехватке вооружений, в частности истребителей.
Большинство военных экспертов едины во мнении, что в контрнаступление Украине все же придется пойти, так как нужно отвечать перед "большим братом" за потраченные "донаты".
капитолий вашингтон здание флаг сша
Вчера, 15:08
МИД России усомнился в правдивости заявлений Вашингтона об ударах по РФГлава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления западных стран о том, что они не поощряют удары по территории России, при этом продолжая поставки все более дальнобойного вооружения Украине, сообщает РИА Новости 31 мая
 
НовостиконтрнаступлениеУкраинаБелый домлетоСШАнаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи
20:50Российское внешнеполитическое ведомство пообещало “зеркальные меры” Германии
20:44Армии НАТО. Идеология, ресурсы, угрозы. Технические таблицы к аналитическому докладу Украина.ру
20:20Евросоюз направил в Молдавию миссию по борьбе с гибридными угрозами
19:38Решение президента России поставило Киев в тупик – СМИ
19:20Эксперт назвала целью стран Запада вытеснение сербов из Косово
18:54Макрон призывает западные страны предоставить Украине гарантии безопасности
18:25Министр обороны Китая не будет проводить встречу с главой Пентагона - Блинкен
18:10Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее – глава МИД Норвегии
18:00Русский юг Константина Паустовского
17:51Прохор Шаляпин: общество не простит уехавшим звездам предательства
17:48Напряжённая обстановка в Белгородской области, наступление ВС РФ. Итоги 31 мая на Украине
17:36Какая Украина нам нужна: опрос в Москве и Донецке. Видео
17:25Мельбурн разрывает связи с Санкт-Петербургом по требованию украинцев
17:24Запад убедил Зеленского в неизбежности переговоров с Россией: что говорили об Украине в мире 31 мая
17:19Как и Порошенко: украинский политолог ответил, пойдет ли Зеленский на второй срок
16:56В Белом доме заявили, что не одобряют удары Украины по России
16:41Количество "партнеров" растет: Зеленский рассказал о дружбе с новым президентом Латвии
16:36Украинский комбат сжёг машину своих же бойцов после невыполнения приказа
16:32Уничтожение украинского военного корабля, Великобритания — враг России. О чём говорили эксперты 31 мая
Лента новостейМолния