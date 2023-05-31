https://ukraina.ru/20230531/1046755812.html

В Госдуму внесен законопроект, дающий право судимым и ограниченно годным служить по контракту

В Госдуму внесен законопроект, дающий право судимым и ограниченно годным служить по контракту - 31.05.2023 Украина.ру

В Госдуму внесен законопроект, дающий право судимым и ограниченно годным служить по контракту

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов вынесли на рассмотрение коллег законопроект, позволяющий гражданам с судимостью и ограниченно годным поступать на военную службу по контракту в периоды мобилизации, военного положения и военного времени. Об этом 31 мая сообщило агентство РИА Новости.

2023-05-31T13:54

2023-05-31T13:54

2023-05-31T13:54

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госдума

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Если закон будет принят, ограниченно годные и судимые граждане РФ смогут заключать контракт на военную службу. По первой категории окончательное решение будет принимать медицинская комиссия. По второй также предусмотрено ограничение – для судимых по тяжким статьям.

https://ukraina.ru/20230531/1046753201.html

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новости, россия, служба, контракт, ограничения, судимость, госдума, законопроект