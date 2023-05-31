Наташе Королёвой — 50 лет. Три неожиданных факта о звездной имениннице - 31.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура обложка
Культура
https://ukraina.ru/20230531/1046728188.html
Наташе Королёвой — 50 лет. Три неожиданных факта о звездной имениннице
Наташе Королёвой — 50 лет. Три неожиданных факта о звездной имениннице - 31.05.2023 Украина.ру
Наташе Королёвой — 50 лет. Три неожиданных факта о звездной имениннице
Киевлянка Наталья Порывай, известная под псевдонимом Наташа Королёва – советская, российская и украинская эстрадная певица, 31 мая отмечает юбилей — 50 лет
2023-05-31T06:22
2023-05-31T12:31
культура
эксклюзив
наташа королева
певица
эстрада
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103032/53/1030325345_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_233755c88452ec13c22b42194dc85b5d.jpg.webp
Родившись в артистической семье — отец Натальи был хормейстером, мать — заслуженная артистка Украины, сестра — американская певица, — Королёва в юном возрасте добилась больших творческих успехов. После удачных гастролей в США летом 1989 года в качестве солистки в детской рок-опере «Дитя мира», талантливая киевлянка переехала в Москву, где попала на прослушивание к главному человеку в своей карьере — продюсеру Игорю Николаеву.По стилистике ее песни относятся к поп-музыке, горячо любимой публикой и особенно популярной на радиостанциях: шансон-композиции, городской романс, авторская песня.Политические симпатии артистки в разное время были разными: в 90-е годы она поддержала первого президента России Бориса Ельцина, после стала членом партии «Единая Россия», а в 2014 году поддержала украинский Майдан. Впрочем, после его победы СБУ запретила ей въезд на территорию страны, а с 2022 года Королёва не делала агрессивных или неосторожных комментариев. Что, разумеется, стало поводом для травли со стороны украинских СМИ.«Маленькая страна» и страна запретовКроме ограничения на въезд самой Королёвой, в 2016 году от СБУ досталось и ее песне — главному хиту певицы «Маленькая страна», которая была признана экстремистской.Песню написал для артистки Игорь Николаев — супруг и творческий партнер в те годы. В интервью сама Королёва рассказывала, что мечтала «выйти из образа роковой соблазнительницы и почувствовать себя мечтательной девочкой», а сказочно-фэнтезийный текст песни, написанный поэтом Ильей Резником, для этой задачи подошел идеально:«Эта страна мне только снится, но светлый миг придетИ на крылатой колеснице я совершу полет.Мне час свиданья предназначен в звездной моей стране,Там ждет меня красивый мальчик на золотом коне...»Песня вышла в 1995 году в альбоме «Конфетти» и многократно попадала в скандалы: автор текста Резник требовал компенсации от школ и детских садов, использовавших песню на утренниках без всякого соблюдения авторских прав, а рок-группа «Агата Кристи» выпустила трек в своей аранжировке, чем недоволен был уже композитор.В те годы, к слову, именно в родном Киеве Королёва была очень любимой и желанной артисткой: 1998 году она собрала на своем концерте небывалое количество поклонников — 100 тысяч человек на Майдане.Чудесное и необъяснимоеВышедший в 2015 году клип "Порочен я тобой" – совместная работа Наташи Королёвой и Александра Маршала – вызвал много противоречивых эмоций, в частности, критики писали, что мистические образы совершенно не свойственные и не идут певице.Клип, действительно, скорее о магии, чем о любви – в нем певица и парит над мраморным полом замка, словно гоголевская Панночка, и напоминает образ жрицы Мелисандры, сыгранной нидерландской актрисой Карис ван Хаутен в культовом сериале «Игра престолов», о чем писали многие ее поклонники.Сама же Королёва рассказала журналистам, что мистика и магия в ее жизни присутствует постоянно, а начиная с одной гастрольной поездки ее преследует полтергейст:«Сплю и чувствую, что меня кто-то трогает. Как будто пришел человек домой и ощупывает постель, удивляясь, что там кто-то лежит. Но при этом знаю, что дверь в спальню закрыта – я сама дважды повернула ключ и закрыла засов. Ни горничная, ни мой администратор, ни кто-либо другой проникнуть сюда не мог. Лежу и думаю: "Надо повернуться, посмотреть!", а повернуться страшновато. Но собралась с силами и повернулась, открыв глаза. Никого не было!Однако меня не покидало ощущение, что кто-то лежал рядом – иначе почему подушка на широкой кровати оказалась помятой, хотя я к ней даже не прикасалась?! По большому счету я не испугалась. Меня не бросило в жар, не прошиб холодный пот. Было немного не по себе из-за того, что я вторглась в чье-то пространство. Может, здесь кто-то раньше жил, или, не дай бог, умер, но в этот момент он вернулся, и я ему стала помехой».С тех пор призрак не покидает ее во многих концертных турах, признавалась певица.Землетрясение на СахалинеПосле выхода нескольких синглов из звездного альбома «Конфетти» зимой 1995 года, весной Королёва отправилась в гастрольный тур по городам Дальнего Востока: премьера альбома как раз была назначена на 31 мая — день рождения певицы.За два дня до этого на Сахалине, где как раз выступала Королёва, произошла трагедия: землетрясение магнитудой 7,6 балла произошло в ночь с 28 на 29 мая и полностью разрушило поселок Нефтегорск за 17 секунд. Из 3197 жителей поселка погибло 2040 человек, а в зону бедствия, по данным МЧС России, попали 55400 человек на территории около 1482 квадратных километров.Тот год, 1995-й, был в целом годом повышенной сейсмической активности на Тихом океане: в январе землетрясение унесло тысячи жизней в японском городе Кобе, а на Сахалине, помимо уничтоженного стихией Нефтегорска, толчкам подверглись Оха и окрестные населенные пункты.Королёва вместе со своей командой в те дни выехала в эпицентр катастрофы и дала несколько благотворительных концертов в трех городах Сахалина, нарушив заранее запланированную программу тура.За годы успешной карьеры певица многократно оказывалась в центре любовных, сексуальных и финансовых скандалов, и в целом ее образ во многом построен на провокации и эпатаже. Однако, она добилась несомненных успехов в поп-музыке 90-х годов и русском шансоне начала XXI века.
https://ukraina.ru/20210531/1031518548.html
https://ukraina.ru/20230527/1046625790.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Мария Нестерова
Мария Нестерова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103032/53/1030325345_103:0:1080:733_1920x0_80_0_0_e217def622d82993c3667dbd6c02d213.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, наташа королева, певица, эстрада, музыка
Культура, Эксклюзив, Наташа Королева, певица, эстрада, музыка

Наташе Королёвой — 50 лет. Три неожиданных факта о звездной имениннице

06:22 31.05.2023 (обновлено: 12:31 31.05.2023)
 
© Наташа Королева/ИнстаграмНаташа Королева
Наташа Королева
© Наташа Королева/Инстаграм
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Киевлянка Наталья Порывай, известная под псевдонимом Наташа Королёва – советская, российская и украинская эстрадная певица, 31 мая отмечает юбилей — 50 лет
Родившись в артистической семье — отец Натальи был хормейстером, мать — заслуженная артистка Украины, сестра — американская певица, — Королёва в юном возрасте добилась больших творческих успехов.
После удачных гастролей в США летом 1989 года в качестве солистки в детской рок-опере «Дитя мира», талантливая киевлянка переехала в Москву, где попала на прослушивание к главному человеку в своей карьере — продюсеру Игорю Николаеву.
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкИгорь Николаев и Наташа Королева
Игорь Николаев и Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Игорь Николаев и Наташа Королева
По стилистике ее песни относятся к поп-музыке, горячо любимой публикой и особенно популярной на радиостанциях: шансон-композиции, городской романс, авторская песня.
Политические симпатии артистки в разное время были разными: в 90-е годы она поддержала первого президента России Бориса Ельцина, после стала членом партии «Единая Россия», а в 2014 году поддержала украинский Майдан.
Впрочем, после его победы СБУ запретила ей въезд на территорию страны, а с 2022 года Королёва не делала агрессивных или неосторожных комментариев. Что, разумеется, стало поводом для травли со стороны украинских СМИ.
«Маленькая страна» и страна запретов
Кроме ограничения на въезд самой Королёвой, в 2016 году от СБУ досталось и ее песне — главному хиту певицы «Маленькая страна», которая была признана экстремистской.
Песню написал для артистки Игорь Николаев — супруг и творческий партнер в те годы. В интервью сама Королёва рассказывала, что мечтала «выйти из образа роковой соблазнительницы и почувствовать себя мечтательной девочкой», а сказочно-фэнтезийный текст песни, написанный поэтом Ильей Резником, для этой задачи подошел идеально:
«Эта страна мне только снится, но светлый миг придет
И на крылатой колеснице я совершу полет.
Мне час свиданья предназначен в звездной моей стране,
Там ждет меня красивый мальчик на золотом коне...»
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкШоу Валентина Юдашкина
Шоу Валентина Юдашкина - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Песня вышла в 1995 году в альбоме «Конфетти» и многократно попадала в скандалы: автор текста Резник требовал компенсации от школ и детских садов, использовавших песню на утренниках без всякого соблюдения авторских прав, а рок-группа «Агата Кристи» выпустила трек в своей аранжировке, чем недоволен был уже композитор.
В те годы, к слову, именно в родном Киеве Королёва была очень любимой и желанной артисткой: 1998 году она собрала на своем концерте небывалое количество поклонников — 100 тысяч человек на Майдане.
Королева, Тарзан
31 мая 2021, 19:04
Бумеранг русалки: самые яркие скандалы с участием именинницы Наташи КоролевойСегодня, 31 мая, уроженка Киева Наталья Порывай, известная как певица Наташа Королева, отмечает свой 48-й день рождения. Артистка уже поздравила сама себя с этой датой, разместив в сети очередные неоднозначные снимки, а мы тем временем вспомним самые яркие скандалы с ее участием
Чудесное и необъяснимое
Вышедший в 2015 году клип "Порочен я тобой" – совместная работа Наташи Королёвой и Александра Маршала – вызвал много противоречивых эмоций, в частности, критики писали, что мистические образы совершенно не свойственные и не идут певице.
Клип, действительно, скорее о магии, чем о любви – в нем певица и парит над мраморным полом замка, словно гоголевская Панночка, и напоминает образ жрицы Мелисандры, сыгранной нидерландской актрисой Карис ван Хаутен в культовом сериале «Игра престолов», о чем писали многие ее поклонники.
Сама же Королёва рассказала журналистам, что мистика и магия в ее жизни присутствует постоянно, а начиная с одной гастрольной поездки ее преследует полтергейст:
© Наташа Королева/ИнстаграмНаташа Королева
Наташа Королева
© Наташа Королева/Инстаграм
«Сплю и чувствую, что меня кто-то трогает. Как будто пришел человек домой и ощупывает постель, удивляясь, что там кто-то лежит. Но при этом знаю, что дверь в спальню закрыта – я сама дважды повернула ключ и закрыла засов.
Ни горничная, ни мой администратор, ни кто-либо другой проникнуть сюда не мог. Лежу и думаю: "Надо повернуться, посмотреть!", а повернуться страшновато. Но собралась с силами и повернулась, открыв глаза. Никого не было!
Однако меня не покидало ощущение, что кто-то лежал рядом – иначе почему подушка на широкой кровати оказалась помятой, хотя я к ней даже не прикасалась?! По большому счету я не испугалась. Меня не бросило в жар, не прошиб холодный пот. Было немного не по себе из-за того, что я вторглась в чье-то пространство.
Может, здесь кто-то раньше жил, или, не дай бог, умер, но в этот момент он вернулся, и я ему стала помехой».
С тех пор призрак не покидает ее во многих концертных турах, признавалась певица.
Землетрясение на Сахалине
После выхода нескольких синглов из звездного альбома «Конфетти» зимой 1995 года, весной Королёва отправилась в гастрольный тур по городам Дальнего Востока: премьера альбома как раз была назначена на 31 мая — день рождения певицы.
За два дня до этого на Сахалине, где как раз выступала Королёва, произошла трагедия: землетрясение магнитудой 7,6 балла произошло в ночь с 28 на 29 мая и полностью разрушило поселок Нефтегорск за 17 секунд.
Из 3197 жителей поселка погибло 2040 человек, а в зону бедствия, по данным МЧС России, попали 55400 человек на территории около 1482 квадратных километров.
Тот год, 1995-й, был в целом годом повышенной сейсмической активности на Тихом океане: в январе землетрясение унесло тысячи жизней в японском городе Кобе, а на Сахалине, помимо уничтоженного стихией Нефтегорска, толчкам подверглись Оха и окрестные населенные пункты.
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКонцерт "Песня года"
Концерт Песня года - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Королёва вместе со своей командой в те дни выехала в эпицентр катастрофы и дала несколько благотворительных концертов в трех городах Сахалина, нарушив заранее запланированную программу тура.
За годы успешной карьеры певица многократно оказывалась в центре любовных, сексуальных и финансовых скандалов, и в целом ее образ во многом построен на провокации и эпатаже.
Однако, она добилась несомненных успехов в поп-музыке 90-х годов и русском шансоне начала XXI века.
Руслана
27 мая, 07:08Культура
Снять шаровары и "Щоб палало!": чем известна украинская певица РусланаНа этой неделе, 24 мая украинская поп-певица, Народная артистка Украины Руслана Лижичко отметила свой 50-й день рождения
 
КультураЭксклюзивНаташа Королевапевицаэстрадамузыка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:36Скандальный священник-порохобот рвется к власти на Украине
13:27Гражданка РФ сбежала из Швеции чтобы спасти своих детей
13:20Лондон "разрешил" Киеву бить по России, Украина отдаст земли за долги. Главное на Украине на 13:00 31 мая
13:18Киев начинает предпринимать ползучее контрнаступление - советник Пушилина
13:16Спикер МИД Польши отстранен после того, как потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню
13:05Город под обстрелами, но не сломлен. Что происходит в Донецке
13:04Посол ЕС на Украине назвала планы Киева войти в Евросоюз в течение двух лет слишком оптимистичными
12:37Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО
12:11Сенатор от Крыма прокомментировала атаку Киева на Шебекино
12:08Сергей Горбачев о том, что случилось в порту Одессы и что уничтожили ВС РФ на острове Рыбальском в Киеве
11:43Безумие украинского "контрнаступа" под западным присмотром
11:40Гладков: ситуация в Шебекино остаётся напряжённой, из города эвакуируют детей
11:16Австралийский активист, поддерживавший Россию, найден мертвым при загадочных обстоятельствах
10:57Территорию двух НПЗ на Кубани атаковали беспилотники, последствия оказались разными
10:48Миссия России при ООН указала Дюжаррику, что совершенный Киевом теракт был нацелен на мирных граждан
10:45Начало польского маккартизма
10:41Медведев: британские чиновники – законная военная цель для России
10:26Посол Антонов: США игнорируют атаку БПЛА на Москву и поощряют украинских террористов
09:59Зеленский отчитался перед американским сенатором о контрнаступлении
09:44Запад сомневается в эффективности F-16 для контрнаступления ВСУ - СМИ
Лента новостейМолния