https://ukraina.ru/20230531/1046728188.html

Наташе Королёвой — 50 лет. Три неожиданных факта о звездной имениннице

Наташе Королёвой — 50 лет. Три неожиданных факта о звездной имениннице - 31.05.2023 Украина.ру

Наташе Королёвой — 50 лет. Три неожиданных факта о звездной имениннице

Киевлянка Наталья Порывай, известная под псевдонимом Наташа Королёва – советская, российская и украинская эстрадная певица, 31 мая отмечает юбилей — 50 лет

2023-05-31T06:22

2023-05-31T06:22

2023-05-31T12:31

культура

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наташа королева

певица

эстрада

музыка

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Родившись в артистической семье — отец Натальи был хормейстером, мать — заслуженная артистка Украины, сестра — американская певица, — Королёва в юном возрасте добилась больших творческих успехов. После удачных гастролей в США летом 1989 года в качестве солистки в детской рок-опере «Дитя мира», талантливая киевлянка переехала в Москву, где попала на прослушивание к главному человеку в своей карьере — продюсеру Игорю Николаеву.По стилистике ее песни относятся к поп-музыке, горячо любимой публикой и особенно популярной на радиостанциях: шансон-композиции, городской романс, авторская песня.Политические симпатии артистки в разное время были разными: в 90-е годы она поддержала первого президента России Бориса Ельцина, после стала членом партии «Единая Россия», а в 2014 году поддержала украинский Майдан. Впрочем, после его победы СБУ запретила ей въезд на территорию страны, а с 2022 года Королёва не делала агрессивных или неосторожных комментариев. Что, разумеется, стало поводом для травли со стороны украинских СМИ.«Маленькая страна» и страна запретовКроме ограничения на въезд самой Королёвой, в 2016 году от СБУ досталось и ее песне — главному хиту певицы «Маленькая страна», которая была признана экстремистской.Песню написал для артистки Игорь Николаев — супруг и творческий партнер в те годы. В интервью сама Королёва рассказывала, что мечтала «выйти из образа роковой соблазнительницы и почувствовать себя мечтательной девочкой», а сказочно-фэнтезийный текст песни, написанный поэтом Ильей Резником, для этой задачи подошел идеально:«Эта страна мне только снится, но светлый миг придетИ на крылатой колеснице я совершу полет.Мне час свиданья предназначен в звездной моей стране,Там ждет меня красивый мальчик на золотом коне...»Песня вышла в 1995 году в альбоме «Конфетти» и многократно попадала в скандалы: автор текста Резник требовал компенсации от школ и детских садов, использовавших песню на утренниках без всякого соблюдения авторских прав, а рок-группа «Агата Кристи» выпустила трек в своей аранжировке, чем недоволен был уже композитор.В те годы, к слову, именно в родном Киеве Королёва была очень любимой и желанной артисткой: 1998 году она собрала на своем концерте небывалое количество поклонников — 100 тысяч человек на Майдане.Чудесное и необъяснимоеВышедший в 2015 году клип "Порочен я тобой" – совместная работа Наташи Королёвой и Александра Маршала – вызвал много противоречивых эмоций, в частности, критики писали, что мистические образы совершенно не свойственные и не идут певице.Клип, действительно, скорее о магии, чем о любви – в нем певица и парит над мраморным полом замка, словно гоголевская Панночка, и напоминает образ жрицы Мелисандры, сыгранной нидерландской актрисой Карис ван Хаутен в культовом сериале «Игра престолов», о чем писали многие ее поклонники.Сама же Королёва рассказала журналистам, что мистика и магия в ее жизни присутствует постоянно, а начиная с одной гастрольной поездки ее преследует полтергейст:«Сплю и чувствую, что меня кто-то трогает. Как будто пришел человек домой и ощупывает постель, удивляясь, что там кто-то лежит. Но при этом знаю, что дверь в спальню закрыта – я сама дважды повернула ключ и закрыла засов. Ни горничная, ни мой администратор, ни кто-либо другой проникнуть сюда не мог. Лежу и думаю: "Надо повернуться, посмотреть!", а повернуться страшновато. Но собралась с силами и повернулась, открыв глаза. Никого не было!Однако меня не покидало ощущение, что кто-то лежал рядом – иначе почему подушка на широкой кровати оказалась помятой, хотя я к ней даже не прикасалась?! По большому счету я не испугалась. Меня не бросило в жар, не прошиб холодный пот. Было немного не по себе из-за того, что я вторглась в чье-то пространство. Может, здесь кто-то раньше жил, или, не дай бог, умер, но в этот момент он вернулся, и я ему стала помехой».С тех пор призрак не покидает ее во многих концертных турах, признавалась певица.Землетрясение на СахалинеПосле выхода нескольких синглов из звездного альбома «Конфетти» зимой 1995 года, весной Королёва отправилась в гастрольный тур по городам Дальнего Востока: премьера альбома как раз была назначена на 31 мая — день рождения певицы.За два дня до этого на Сахалине, где как раз выступала Королёва, произошла трагедия: землетрясение магнитудой 7,6 балла произошло в ночь с 28 на 29 мая и полностью разрушило поселок Нефтегорск за 17 секунд. Из 3197 жителей поселка погибло 2040 человек, а в зону бедствия, по данным МЧС России, попали 55400 человек на территории около 1482 квадратных километров.Тот год, 1995-й, был в целом годом повышенной сейсмической активности на Тихом океане: в январе землетрясение унесло тысячи жизней в японском городе Кобе, а на Сахалине, помимо уничтоженного стихией Нефтегорска, толчкам подверглись Оха и окрестные населенные пункты.Королёва вместе со своей командой в те дни выехала в эпицентр катастрофы и дала несколько благотворительных концертов в трех городах Сахалина, нарушив заранее запланированную программу тура.За годы успешной карьеры певица многократно оказывалась в центре любовных, сексуальных и финансовых скандалов, и в целом ее образ во многом построен на провокации и эпатаже. Однако, она добилась несомненных успехов в поп-музыке 90-х годов и русском шансоне начала XXI века.

https://ukraina.ru/20210531/1031518548.html

https://ukraina.ru/20230527/1046625790.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

эксклюзив, наташа королева, певица, эстрада, музыка