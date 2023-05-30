Анкара и Вашингтон провели переговоры по вопросам Черноморской инициативы
20:18 30.05.2023 (обновлено: 20:27 30.05.2023)
Главы внешнеполитических ведомств Турции Мевлют Чавушоглу и США Энтони Блинкен обсудили "зерновую сделку" и процесс членства Швеции в НАТО, сообщил МИД Турции 30 мая
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Черноморская инициатива работать не будет, если с российским сельхозэкспортом все будет происходить так, как происходит сейчас.
"30 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров обсуждались подготовка к предстоящему заседанию Стратегического механизма, сотрудничество в области оборонной промышленности, нападение на Турецкий дом в Нью-Йорке, процесс вступления Швеции в НАТО и стамбульское соглашение по зерну", - сообщило турецкое МИД.
Черноморская зерновая инициатива, подписанная представителями России, Украины, Турции и ООН 22 июля 2022 года, включает поставки зерна, продовольствия и удобрений из трех портов Украины включая Одессу, через Черное море.
За судоходство отвечает Объединенный координационный центр в Стамбуле. Ранее Владимир Путин отметил, что Запад экспортирует украинское зерно в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года РФ продлила сделку на 60 дней до 18 мая, Киев настаивает на том, чтобы продлить сделку на 120 дней.
Первый договор должен обеспечить коридор для вывоза украинского зерна из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.
Во втором договоре говорится о снятии барьеров со стороны Запада по экспорту продовольствия и удобрений российского производства.
Кроме того, рассматривается повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельскозтехники и восстановление аммиакопровода Тольятти-Одесса.
Как отмечают в Москве, эта часть договора до сих пор не реализована.
26 мая, 15:23МИД РФ: в случае отсутствия доступа Россельхозбанка к SWIFT, зерновая сделка будет расторгнутаПоследние сигналы показывают, что Россельхозбанк могут не подключить к системе международных платежей SWIFT. Если этот вопрос не будет решён, то зерновая сделка 17 июля будет расторгнута, заявил замглавы дипломатического ведомства РФ Сергей Вершинин