https://ukraina.ru/20230530/1046734902.html

Анкара и Вашингтон провели переговоры по вопросам Черноморской инициативы

Анкара и Вашингтон провели переговоры по вопросам Черноморской инициативы - 30.05.2023 Украина.ру

Анкара и Вашингтон провели переговоры по вопросам Черноморской инициативы

Главы внешнеполитических ведомств Турции Мевлют Чавушоглу и США Энтони Блинкен обсудили "зерновую сделку" и процесс членства Швеции в НАТО, сообщил МИД Турции 30 мая

2023-05-30T20:18

2023-05-30T20:18

2023-05-30T20:27

новости

зерновая сделка

турция

сергей лавров

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Черноморская инициатива работать не будет, если с российским сельхозэкспортом все будет происходить так, как происходит сейчас.Черноморская зерновая инициатива, подписанная представителями России, Украины, Турции и ООН 22 июля 2022 года, включает поставки зерна, продовольствия и удобрений из трех портов Украины включая Одессу, через Черное море.За судоходство отвечает Объединенный координационный центр в Стамбуле. Ранее Владимир Путин отметил, что Запад экспортирует украинское зерно в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года РФ продлила сделку на 60 дней до 18 мая, Киев настаивает на том, чтобы продлить сделку на 120 дней.Первый договор должен обеспечить коридор для вывоза украинского зерна из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.Во втором договоре говорится о снятии барьеров со стороны Запада по экспорту продовольствия и удобрений российского производства.Кроме того, рассматривается повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельскозтехники и восстановление аммиакопровода Тольятти-Одесса.Как отмечают в Москве, эта часть договора до сих пор не реализована.

https://ukraina.ru/20230526/1046612708.html

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новости, зерновая сделка, турция, сергей лавров