Вашингтон подверг критике контрнаступление Зеленского - СМИ - 30.05.2023 Украина.ру
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Вашингтон подверг критике контрнаступление Зеленского - СМИ
Вашингтон подверг критике контрнаступление Зеленского - СМИ - 30.05.2023 Украина.ру
Вашингтон подверг критике контрнаступление Зеленского - СМИ
Президент Украины регулярно говорит о контрнаступление, забывая рассказать жителям своей страны о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom 30 мая
2023-05-30T20:01
2023-05-30T20:01
новости
валерий залужный
всу
цру
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30 мая Министерство внутреннихдел РФ объявило в розыск главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного.По словам аналитика, Украина продолжает искать способ создать видимость контрнаступления для своих западных союзников, в том числе прикладывая максимум усилий, чтобы скрыть факт недееспособности главкома ВСУ.Ранее СМИ заявили, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения после российского ракетного удара по командному пункту ВСУ в Херсонской области.В свою очередь, РИА Новости сообщило со ссылкой на неназванного источника, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины доставлен в Киев, где ему сделали трепанацию черепа, после которой он не сможет выполнять свои обязанности.В интервью изданию "Украина.ру" Исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук предположил, что Залужный мог быть ранен.Его отсутствие на заседании штабов НАТО может также говорить о том, что полноту ответственности за предстоящее контрнаступление возложили целиком и полностью на киевский режим, считает Пинчук.Может быть, его решили убрать с медийного пространства, так как он начал конкурировать с Зеленским по рейтингу в обществе , полагает полковник.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Андрей Пинчук о том, где на самом деле находится Залужный и в чем секрет тактики ВСУ" на нашем сайте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, валерий залужный, всу, цру
Новости, Валерий Залужный, ВСУ, ЦРУ

Вашингтон подверг критике контрнаступление Зеленского - СМИ

20:01 30.05.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРэймонд Макговерн
Рэймонд Макговерн - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Президент Украины регулярно говорит о контрнаступление, забывая рассказать жителям своей страны о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom 30 мая
30 мая Министерство внутреннихдел РФ объявило в розыск главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
"Мы не видели его уже почти месяц, не так ли? Что там вообще происходит? Похоже, все снова откладывается", — отметил Макговерн.
По словам аналитика, Украина продолжает искать способ создать видимость контрнаступления для своих западных союзников, в том числе прикладывая максимум усилий, чтобы скрыть факт недееспособности главкома ВСУ.
Ранее СМИ заявили, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения после российского ракетного удара по командному пункту ВСУ в Херсонской области.
В свою очередь, РИА Новости сообщило со ссылкой на неназванного источника, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины доставлен в Киев, где ему сделали трепанацию черепа, после которой он не сможет выполнять свои обязанности.
В интервью изданию "Украина.ру" Исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук предположил, что Залужный мог быть ранен.
Его отсутствие на заседании штабов НАТО может также говорить о том, что полноту ответственности за предстоящее контрнаступление возложили целиком и полностью на киевский режим, считает Пинчук.
Может быть, его решили убрать с медийного пространства, так как он начал конкурировать с Зеленским по рейтингу в обществе , полагает полковник.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Андрей Пинчук о том, где на самом деле находится Залужный и в чем секрет тактики ВСУ" на нашем сайте.
- РИА Новости, 1920, 30.05.2023
16:45
Министерство внутренних дел РФ ищет главкома ВСУ ЗалужногоМинистерство внутренних дел РФ объявило в розыск главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, следует из ведомственной базы разыскиваемых, сообщает РИА Новости 30 мая
 
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