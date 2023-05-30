https://ukraina.ru/20230530/1046734324.html
В НАТО рассуждают о новой помощи Киеву - СМИ
В НАТО рассуждают о новой помощи Киеву - СМИ - 30.05.2023 Украина.ру
В НАТО рассуждают о новой помощи Киеву - СМИ
НАТО в настоящее время не могут договориться по поводу того, что следует обещать Киеву в ходе июльского саммита в Вильнюсе, сообщает издание Politico 30 мая
2023-05-30T19:36
2023-05-30T19:36
2023-05-30T19:36
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Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС.Страны восточной Европы выступают за то, чтобы дать Киеву понять, что он движется в сторону вступления в альянс. Их западноевропейские коллеги, в свою очередь, полагают, что серьезные дискуссии о членстве должны подождать до окончания конфликта на Украине, уточняется в издании.Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей ЛеонковВоенные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.
https://ukraina.ru/20230530/1046719356.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, украина, ес, европа
В НАТО рассуждают о новой помощи Киеву - СМИ
НАТО в настоящее время не могут договориться по поводу того, что следует обещать Киеву в ходе июльского саммита в Вильнюсе, сообщает издание Politico 30 мая
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС.
"Члены НАТО в настоящее время расходятся во мнениях относительно того, как отреагировать на стремления Украины в Вильнюсе", - говорится в сообщении издания.
Страны восточной Европы выступают за то, чтобы дать Киеву понять, что он движется в сторону вступления в альянс. Их западноевропейские коллеги, в свою очередь, полагают, что серьезные дискуссии о членстве должны подождать до окончания конфликта на Украине, уточняется в издании.
Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Военные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.
Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.