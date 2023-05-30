Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ - 30.05.2023 Украина.ру
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Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ
Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ - 30.05.2023 Украина.ру
Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ
Террористическая атака Киева беспилотниками по Москве совершенно несоизмерима с ударами по военным объектам Украины, здесь прослеживается прямая связь с террористической направленностью киевского режима, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова 30 мая
2023-05-30T19:13
2023-05-30T19:13
бпла
дроны
вс рф
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Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.Позже факт подтвердили в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".Власти Украины осуществляли такие террористические атаки раньше и "получал всякий раз жесткий ответ", устрашения не получилось, отметила сенатор.Ранее авиационный эксперт Алексей Рогозин заявил, что среди беспилотников, атаковавших Москву, были дроны ранее неизвестного типа, выполненные по схеме „утка".
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бпла, дроны, вс рф, россия, украина
БПЛА, дроны, ВС РФ, Россия, Украина

Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ

19:13 30.05.2023
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБеспилотники попали в жилые дома в Москве
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
© Алексей Никольский
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Террористическая атака Киева беспилотниками по Москве совершенно несоизмерима с ударами по военным объектам Украины, здесь прослеживается прямая связь с террористической направленностью киевского режима, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова 30 мая
Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.
Позже факт подтвердили в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".
"Не удается скрыть, что штаб-квартира ГУР оказалась беззащитной перед атаками российских ВКС. Но прямых причинно-следственных связей между этими фактами нет. Есть прямая связь с террористической направленностью киевского режима. Удары по мирным кварталам совершенно несоизмеримы с ударами по военным объектам", - сказала Никонорова.
Власти Украины осуществляли такие террористические атаки раньше и "получал всякий раз жесткий ответ", устрашения не получилось, отметила сенатор.
Ранее авиационный эксперт Алексей Рогозин заявил, что среди беспилотников, атаковавших Москву, были дроны ранее неизвестного типа, выполненные по схеме „утка".
Лелека-100
14:20
Эксперт в области БПЛА: атака на Москву – разведка боемАтака украинских БПЛА на Москву и Подмосковье не говорит о налаживании Украиной массового производства дронов, пока это разведка боем, призванная выявить слабые места российской ПВО, заявил ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов РИА Новости 30 мая
 
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