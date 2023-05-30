https://ukraina.ru/20230530/1046733642.html
Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ
Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ - 30.05.2023 Украина.ру
Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ
Террористическая атака Киева беспилотниками по Москве совершенно несоизмерима с ударами по военным объектам Украины, здесь прослеживается прямая связь с террористической направленностью киевского режима, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова 30 мая
2023-05-30T19:13
2023-05-30T19:13
2023-05-30T19:13
бпла
дроны
вс рф
россия
украина
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Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.Позже факт подтвердили в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".Власти Украины осуществляли такие террористические атаки раньше и "получал всякий раз жесткий ответ", устрашения не получилось, отметила сенатор.Ранее авиационный эксперт Алексей Рогозин заявил, что среди беспилотников, атаковавших Москву, были дроны ранее неизвестного типа, выполненные по схеме „утка".
https://ukraina.ru/20230530/1046715058.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
бпла, дроны, вс рф, россия, украина
Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ
Террористическая атака Киева беспилотниками по Москве совершенно несоизмерима с ударами по военным объектам Украины, здесь прослеживается прямая связь с террористической направленностью киевского режима, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова 30 мая
Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.
Позже факт подтвердили в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".
"Не удается скрыть, что штаб-квартира ГУР оказалась беззащитной перед атаками российских ВКС. Но прямых причинно-следственных связей между этими фактами нет. Есть прямая связь с террористической направленностью киевского режима. Удары по мирным кварталам совершенно несоизмеримы с ударами по военным объектам", - сказала Никонорова.
Власти Украины осуществляли такие террористические атаки раньше и "получал всякий раз жесткий ответ", устрашения не получилось, отметила сенатор.
Ранее авиационный эксперт Алексей Рогозин заявил, что среди беспилотников, атаковавших Москву, были дроны ранее неизвестного типа, выполненные по схеме „утка".