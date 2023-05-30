https://ukraina.ru/20230530/1046733642.html

Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ

Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ - 30.05.2023 Украина.ру

Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ

Террористическая атака Киева беспилотниками по Москве совершенно несоизмерима с ударами по военным объектам Украины, здесь прослеживается прямая связь с террористической направленностью киевского режима, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова 30 мая

2023-05-30T19:13

2023-05-30T19:13

2023-05-30T19:13

бпла

дроны

вс рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046699579_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_dc5c20f87e54858f31ac91e76b086d89.jpg

Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.Позже факт подтвердили в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".Власти Украины осуществляли такие террористические атаки раньше и "получал всякий раз жесткий ответ", устрашения не получилось, отметила сенатор.Ранее авиационный эксперт Алексей Рогозин заявил, что среди беспилотников, атаковавших Москву, были дроны ранее неизвестного типа, выполненные по схеме „утка".

https://ukraina.ru/20230530/1046715058.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

бпла, дроны, вс рф, россия, украина