https://ukraina.ru/20230530/1046732371.html

Грэг Вайнер об атаке дронов на Москву, госизмене Зеленского и отстранении спортсменов РФ от турниров УЕФА

Грэг Вайнер об атаке дронов на Москву, госизмене Зеленского и отстранении спортсменов РФ от турниров УЕФА - 30.05.2023 Украина.ру

Грэг Вайнер об атаке дронов на Москву, госизмене Зеленского и отстранении спортсменов РФ от турниров УЕФА

Куда приведут Украину атаки беспилотников на Москву? Почему в Киеве хотят судить Зеленского? Как российских спортсменов вернуть в международный спорт? На эти и другие вопросы ответил политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру.

2023-05-30T19:47

2023-05-30T19:47

2023-05-30T19:47

интервью

спортсмены

беспилотники

владимир зеленский

всу

спецоперация

линдси грэм

суд

уефа

нхл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042266526_90:11:814:418_1920x0_80_0_0_7035fba9833c9a7e1acd806eb8a19c83.jpg

Объявленный в розыск в России американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что рад возможности разозлить российские власти своей поддержкой руководства Украины. Об этом он написал в Twitter 29 мая. — Грэг, утром 30 мая произошла атака беспилотников на Москву и область. В оборонном ведомстве РФ сообщили, что было в атаке были задействованы восемь дронов, которые были поражены. Чего добивается Украина такими атаками? Ударим ли мы в ответ по Банковой?— Я не знаю, какой будет ответ. Но Украина добивается того, чтобы российское общество испугалось, сломалось и потребовало от своих властей окончания военных действий. Потому что это рискованное мероприятие и атаки на Москву и другие города России будет продолжаться. Это психологическое давление со стороны Киева.Люди насторожены, растеряны — никто не ждал такого раннего утра. Поэтому какая-то определенная цель Украиной, конечно, достигнута.— Скорее, это может вызвать желание ответить ВСУ более жестко…— То, как мы с вами думаем, это одно. А как думают люди, которые посылают сюда беспилотники, совсем другое.— Суд на Украине обязал государственное бюро расследований страны открыть уголовное дело в связи с возможной госизменой со стороны Владимира Зеленского и его окружения и назначением агентов ФСБ в СБУ. Об этом написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Гео Лерос. Что за этим кроется?— Это копирка избирательной кампании Соединённых Штатов Америки 2016 года, когда Дональда Трампа обвинили в работе на Владимира Путина и Российскую Федерацию. 31 марта 2024 должны состоятся выборы президента на Украине. Поэтому обвинения против Зеленского я считаю стартом избирательной кампании его конкурентов.Видимо, эти люди считают, что раз сработало с Трампом, то получится и с Зеленским. Все продумано, никакой лишней головной боли. Война войной, а выборы по расписанию.— Как вы можете прокомментировать скандал с сенатором от штата Южная Каролина Линдси Грэмом, который якобы порадовался инвестициям в смерти русских на американские деньги?— Вы знаете, мне все это кажется немного странным. Во-первых, я просмотрел полное оригинальное видео. Да, он озвучил, что вклад в Украину и её вооружение — это она одна из лучших инвестиций США. Но там нет прямой фразы о том, что Грэм радуется инвестициям в смерть русских. Возможно, его неправильно поняли.Во-вторых, Грэм человек верующий, его электорат точно такой же. В Америке 70% населения — христиане, включая католиков, протестантов и так далее. Для глубоко религиозного американского общества слова сенатора в таком аспекте — абсолютно неприемлемая вещь, к которой они ментально не готовы. Поэтому вряд ли бы он стал заявлять такие остро асоциальные вещи. Да, он не любит Россию, но, чтобы американский сенатор призывал к убийству русских, я очень сильно сомневаюсь.Третий факт — все это довольно быстро затухло. Если бы сенатор действительно что-то подобное сказал, обсуждение длилось бы дольше — как минимум неделю, и закончилось бы нехорошими результатами для Грэма.— Американские СМИ сломали украинским пропагандистам их замысел, подтвердив, что именно Офис Зеленского исказил, смонтировал фразы сенатора так, что тот теперь в США обсуждается как недотёпа с чрезмерно длинным языком. В данном случае Зеленский оказался крайним или это реально его оплошность?— Я думаю, что это оплошность администрация президента Украины, тех людей, кто занимается пиаром поездок и встреч Зеленского. Что-то они не так подрезали, смонтировали — погорячились.— Что вы можете сказать о сенаторе от штата Южная Каролина как о политике и человеке?— Это неординарный человек. Он всегда был суперконсерватором, большим другом и соратником экс-сенатора Аризоны Джона Маккейна. Они очень часто выступали в связке с различными совместными предложениями и резолюциями. После смерти Маккейна Грэм остался в одиночестве в своей политической нише. — Россия призвала Грэма заявить публично, что его слова были вырваны из контекста украинским государственным видеомонтажом. Сделает это сенатор?— Нет, конечно. Он же американский сенатор, а не российский. Кроме того, сенат США – очень элитный клуб миллионеров и миллиардеров, которые не делают такие шаги.— Зачем Грэм встречался с Зеленским в Киеве 26 мая? Прощупывает почву перед выборами – 2024 года в США?— Если ты не съездил в Украину, значит ты не настоящий американский политик. Я бы так это назвал. Потому что делегациям американского сената, конгресса нет числа. Они постоянно посещают Киев. Есть только одна страна, куда они ездят больше — Израиль, потому что еврейского электората в Америке больше и его влияние значительно.— Что значит ситуация с Грэмом для отношений Вашингтона и Киева?— Сейчас для Вашингтона и Киева самое важное — широко разрекламированное Украиной контрнаступление, обещанное в апреле-мае. Май уже заканчивается, а наступления ВСУ все нет и нет.Дело в том, что нафаршированность ВСУ американским, натовским оружием довольно высокая. Никто не знает, что там на самом деле есть и происходит. Мы слышим только заявления Байдена о финансовых объемах поставок на Украину. Например, если раньше они чаще говорили о поставках ракет определенной дальности, то сейчас на этом не концентрируются.Единственное, на чем очень твердо стоит Вашингтон, то что F-16 ближайшие три года Украине не понадобятся. Я думаю, что обещанное контрнаступление ВСУ — это некая красная линия, которая проходит между Киевом, Брюсселем и Вашингтоном. После него можно вывести Россию на мирные переговоры. И еще, осенью прошлого года многие политологи говорили, что у России в феврале закончатся снаряды, ракеты, но этого не происходит. Российское Минобороны не страдает от отсутствия снарядов и других вооружений.— Спортивный арбитражный суд (CAS) год спустя после подачи иска "Зенитом", ЦСКА, "Динамо" и "Сочи" объявил, что не считает дискриминационным отстранение российских клубов от участия в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В основе решения лежит якобы забота о безопасности участников соревнований и зрителей. Какие есть варианты возвращения российских команд в международные турниры?— Я бы на месте российских федераций, ассоциации, тренеров и самих спортсменов подавал бы не в спортивные арбитражные суды, а в гражданские, уголовные административные — в нормальные суды, у которых есть право над решениями спортивного суда. И отбивал бы свои права, заваливал их исками. Потому что те дискриминационные законы, которые принимает CAS, мягко говоря, непонятные и нелогичные. Единственный вопрос, который меня смущает, — это принадлежность российских спортсменов. Например, на Олимпиаде в 2021 году из 71 медали, которые были завоёваны россиянами, 41 медаль принадлежала спортсменам из ЦСКА Минобороны РФ и "Динамо МВД. Я не могу себе представить спортсменов в военной форме, которые приходят в гражданские и уголовные суда Евросоюза.Например, в Соединённых Штатов Америки есть Национальная хоккейная лига (НХЛ)— самая сильная лига в мире. В ней играет 52 российских хоккеиста! Ни в США, ни в Канаде, где играют эти команды, нет к ним никаких претензий, что в составе россияне. Мало того, канадский украинский конгресс потребовал у НХЛ не пускать Александра Овечкина на территорию Канады, чтобы он не имел права там играть. И на это вообще никто не обратил внимания, как будто запроса не было.То есть, 52 хоккеиста из России (не 2, 3 или 10, а целых 52) показывают великолепный хоккей, потрясающие результаты, и никто ни в американской прессе, ни среди болельщиков не требуют, чтобы россияне прекратили играть в хоккей. Никто не говорит, что это опасно для жизни. Никто не считает, что это опасно для зрителей. Хотя в Америке проживает худо-бедно около 1 миллиона украинцев.— Был ли прецедент, что в какие-то годы отстраняли клубы Англии, Германии и Франции?— Было такие случаи — когда за взятки целые клубы выгоняли. Например, в Италии. Но чтобы отстраняли целую футбольную ассоциацию и запрещали игрокам одной страны участвовать в футболе, такого не было никогда.Если всё сложится, то в 2023 году в сентябре НХЛ будет проводить Кубок мира на территории США и Канады. Там будут участвовать все россияне, которые играют в Национальной хоккейной лиге со своими российскими паспортами. Это будет мероприятие под патронажем НХЛ, а не Международной федерации хоккея, которая только что проводила чемпионат мира в Финляндии и Латвии. Северную Америку не смущает, что у спортсменов есть гражданство Российской Федерации. Они не считают это большой опасностью для себя и страны.Резюмируя, я считаю, что российским спортсмен нужна хорошая, серьёзная, мощная, спонсорская финансовая поддержка, чтобы они могли ходить в суды и отстаивать своё право на спортивную жизнь, на спортивное будущее. Век спортсмена короток — нужно их поддерживать.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20230530/1046702207.html

https://ukraina.ru/20230530/1046679677.html

https://ukraina.ru/20230530/1046711829.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, спортсмены, беспилотники, владимир зеленский, всу, спецоперация, линдси грэм, суд, уефа, нхл, хоккей, сенатор