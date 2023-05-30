Грэг Вайнер об атаке дронов на Москву, госизмене Зеленского и отстранении спортсменов РФ от турниров УЕФА - 30.05.2023 Украина.ру
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Грэг Вайнер об атаке дронов на Москву, госизмене Зеленского и отстранении спортсменов РФ от турниров УЕФА
Грэг Вайнер об атаке дронов на Москву, госизмене Зеленского и отстранении спортсменов РФ от турниров УЕФА - 30.05.2023 Украина.ру
Грэг Вайнер об атаке дронов на Москву, госизмене Зеленского и отстранении спортсменов РФ от турниров УЕФА
Куда приведут Украину атаки беспилотников на Москву? Почему в Киеве хотят судить Зеленского? Как российских спортсменов вернуть в международный спорт? На эти и другие вопросы ответил политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру.
2023-05-30T19:47
2023-05-30T19:47
интервью
спортсмены
беспилотники
владимир зеленский
всу
спецоперация
линдси грэм
суд
уефа
нхл
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Объявленный в розыск в России американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что рад возможности разозлить российские власти своей поддержкой руководства Украины. Об этом он написал в Twitter 29 мая. — Грэг, утром 30 мая произошла атака беспилотников на Москву и область. В оборонном ведомстве РФ сообщили, что было в атаке были задействованы восемь дронов, которые были поражены. Чего добивается Украина такими атаками? Ударим ли мы в ответ по Банковой?— Я не знаю, какой будет ответ. Но Украина добивается того, чтобы российское общество испугалось, сломалось и потребовало от своих властей окончания военных действий. Потому что это рискованное мероприятие и атаки на Москву и другие города России будет продолжаться. Это психологическое давление со стороны Киева.Люди насторожены, растеряны — никто не ждал такого раннего утра. Поэтому какая-то определенная цель Украиной, конечно, достигнута.— Скорее, это может вызвать желание ответить ВСУ более жестко…— То, как мы с вами думаем, это одно. А как думают люди, которые посылают сюда беспилотники, совсем другое.— Суд на Украине обязал государственное бюро расследований страны открыть уголовное дело в связи с возможной госизменой со стороны Владимира Зеленского и его окружения и назначением агентов ФСБ в СБУ. Об этом написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Гео Лерос. Что за этим кроется?— Это копирка избирательной кампании Соединённых Штатов Америки 2016 года, когда Дональда Трампа обвинили в работе на Владимира Путина и Российскую Федерацию. 31 марта 2024 должны состоятся выборы президента на Украине. Поэтому обвинения против Зеленского я считаю стартом избирательной кампании его конкурентов.Видимо, эти люди считают, что раз сработало с Трампом, то получится и с Зеленским. Все продумано, никакой лишней головной боли. Война войной, а выборы по расписанию.— Как вы можете прокомментировать скандал с сенатором от штата Южная Каролина Линдси Грэмом, который якобы порадовался инвестициям в смерти русских на американские деньги?— Вы знаете, мне все это кажется немного странным. Во-первых, я просмотрел полное оригинальное видео. Да, он озвучил, что вклад в Украину и её вооружение — это она одна из лучших инвестиций США. Но там нет прямой фразы о том, что Грэм радуется инвестициям в смерть русских. Возможно, его неправильно поняли.Во-вторых, Грэм человек верующий, его электорат точно такой же. В Америке 70% населения — христиане, включая католиков, протестантов и так далее. Для глубоко религиозного американского общества слова сенатора в таком аспекте — абсолютно неприемлемая вещь, к которой они ментально не готовы. Поэтому вряд ли бы он стал заявлять такие остро асоциальные вещи. Да, он не любит Россию, но, чтобы американский сенатор призывал к убийству русских, я очень сильно сомневаюсь.Третий факт — все это довольно быстро затухло. Если бы сенатор действительно что-то подобное сказал, обсуждение длилось бы дольше — как минимум неделю, и закончилось бы нехорошими результатами для Грэма.— Американские СМИ сломали украинским пропагандистам их замысел, подтвердив, что именно Офис Зеленского исказил, смонтировал фразы сенатора так, что тот теперь в США обсуждается как недотёпа с чрезмерно длинным языком. В данном случае Зеленский оказался крайним или это реально его оплошность?— Я думаю, что это оплошность администрация президента Украины, тех людей, кто занимается пиаром поездок и встреч Зеленского. Что-то они не так подрезали, смонтировали — погорячились.— Что вы можете сказать о сенаторе от штата Южная Каролина как о политике и человеке?— Это неординарный человек. Он всегда был суперконсерватором, большим другом и соратником экс-сенатора Аризоны Джона Маккейна. Они очень часто выступали в связке с различными совместными предложениями и резолюциями. После смерти Маккейна Грэм остался в одиночестве в своей политической нише. — Россия призвала Грэма заявить публично, что его слова были вырваны из контекста украинским государственным видеомонтажом. Сделает это сенатор?— Нет, конечно. Он же американский сенатор, а не российский. Кроме того, сенат США – очень элитный клуб миллионеров и миллиардеров, которые не делают такие шаги.— Зачем Грэм встречался с Зеленским в Киеве 26 мая? Прощупывает почву перед выборами – 2024 года в США?— Если ты не съездил в Украину, значит ты не настоящий американский политик. Я бы так это назвал. Потому что делегациям американского сената, конгресса нет числа. Они постоянно посещают Киев. Есть только одна страна, куда они ездят больше — Израиль, потому что еврейского электората в Америке больше и его влияние значительно.— Что значит ситуация с Грэмом для отношений Вашингтона и Киева?— Сейчас для Вашингтона и Киева самое важное — широко разрекламированное Украиной контрнаступление, обещанное в апреле-мае. Май уже заканчивается, а наступления ВСУ все нет и нет.Дело в том, что нафаршированность ВСУ американским, натовским оружием довольно высокая. Никто не знает, что там на самом деле есть и происходит. Мы слышим только заявления Байдена о финансовых объемах поставок на Украину. Например, если раньше они чаще говорили о поставках ракет определенной дальности, то сейчас на этом не концентрируются.Единственное, на чем очень твердо стоит Вашингтон, то что F-16 ближайшие три года Украине не понадобятся. Я думаю, что обещанное контрнаступление ВСУ — это некая красная линия, которая проходит между Киевом, Брюсселем и Вашингтоном. После него можно вывести Россию на мирные переговоры. И еще, осенью прошлого года многие политологи говорили, что у России в феврале закончатся снаряды, ракеты, но этого не происходит. Российское Минобороны не страдает от отсутствия снарядов и других вооружений.— Спортивный арбитражный суд (CAS) год спустя после подачи иска "Зенитом", ЦСКА, "Динамо" и "Сочи" объявил, что не считает дискриминационным отстранение российских клубов от участия в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В основе решения лежит якобы забота о безопасности участников соревнований и зрителей. Какие есть варианты возвращения российских команд в международные турниры?— Я бы на месте российских федераций, ассоциации, тренеров и самих спортсменов подавал бы не в спортивные арбитражные суды, а в гражданские, уголовные административные — в нормальные суды, у которых есть право над решениями спортивного суда. И отбивал бы свои права, заваливал их исками. Потому что те дискриминационные законы, которые принимает CAS, мягко говоря, непонятные и нелогичные. Единственный вопрос, который меня смущает, — это принадлежность российских спортсменов. Например, на Олимпиаде в 2021 году из 71 медали, которые были завоёваны россиянами, 41 медаль принадлежала спортсменам из ЦСКА Минобороны РФ и "Динамо МВД. Я не могу себе представить спортсменов в военной форме, которые приходят в гражданские и уголовные суда Евросоюза.Например, в Соединённых Штатов Америки есть Национальная хоккейная лига (НХЛ)— самая сильная лига в мире. В ней играет 52 российских хоккеиста! Ни в США, ни в Канаде, где играют эти команды, нет к ним никаких претензий, что в составе россияне. Мало того, канадский украинский конгресс потребовал у НХЛ не пускать Александра Овечкина на территорию Канады, чтобы он не имел права там играть. И на это вообще никто не обратил внимания, как будто запроса не было.То есть, 52 хоккеиста из России (не 2, 3 или 10, а целых 52) показывают великолепный хоккей, потрясающие результаты, и никто ни в американской прессе, ни среди болельщиков не требуют, чтобы россияне прекратили играть в хоккей. Никто не говорит, что это опасно для жизни. Никто не считает, что это опасно для зрителей. Хотя в Америке проживает худо-бедно около 1 миллиона украинцев.— Был ли прецедент, что в какие-то годы отстраняли клубы Англии, Германии и Франции?— Было такие случаи — когда за взятки целые клубы выгоняли. Например, в Италии. Но чтобы отстраняли целую футбольную ассоциацию и запрещали игрокам одной страны участвовать в футболе, такого не было никогда.Если всё сложится, то в 2023 году в сентябре НХЛ будет проводить Кубок мира на территории США и Канады. Там будут участвовать все россияне, которые играют в Национальной хоккейной лиге со своими российскими паспортами. Это будет мероприятие под патронажем НХЛ, а не Международной федерации хоккея, которая только что проводила чемпионат мира в Финляндии и Латвии. Северную Америку не смущает, что у спортсменов есть гражданство Российской Федерации. Они не считают это большой опасностью для себя и страны.Резюмируя, я считаю, что российским спортсмен нужна хорошая, серьёзная, мощная, спонсорская финансовая поддержка, чтобы они могли ходить в суды и отстаивать своё право на спортивную жизнь, на спортивное будущее. Век спортсмена короток — нужно их поддерживать.
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
https://ukraina.ru/20230530/1046702207.html
https://ukraina.ru/20230530/1046679677.html
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Анна Черкасова
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интервью, спортсмены, беспилотники, владимир зеленский, всу, спецоперация, линдси грэм, суд, уефа, нхл, хоккей, сенатор
Интервью, спортсмены, беспилотники, Владимир Зеленский, ВСУ, Спецоперация, Линдси Грэм, Суд, УЕФА, НХЛ, хоккей, сенатор

Грэг Вайнер об атаке дронов на Москву, госизмене Зеленского и отстранении спортсменов РФ от турниров УЕФА

19:47 30.05.2023
 
© mega-stars.ruГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
© mega-stars.ru
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Анна Черкасова
Корреспондент
Все материалы
Куда приведут Украину атаки беспилотников на Москву? Почему в Киеве хотят судить Зеленского? Как российских спортсменов вернуть в международный спорт? На эти и другие вопросы ответил политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру.
Объявленный в розыск в России американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что рад возможности разозлить российские власти своей поддержкой руководства Украины. Об этом он написал в Twitter 29 мая.
— Грэг, утром 30 мая произошла атака беспилотников на Москву и область. В оборонном ведомстве РФ сообщили, что было в атаке были задействованы восемь дронов, которые были поражены. Чего добивается Украина такими атаками? Ударим ли мы в ответ по Банковой?
— Я не знаю, какой будет ответ. Но Украина добивается того, чтобы российское общество испугалось, сломалось и потребовало от своих властей окончания военных действий. Потому что это рискованное мероприятие и атаки на Москву и другие города России будет продолжаться. Это психологическое давление со стороны Киева.
Люди насторожены, растеряны — никто не ждал такого раннего утра. Поэтому какая-то определенная цель Украиной, конечно, достигнута.
— Скорее, это может вызвать желание ответить ВСУ более жестко…
— То, как мы с вами думаем, это одно. А как думают люди, которые посылают сюда беспилотники, совсем другое.
Грег Вайнер интервью
24 января, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
— Суд на Украине обязал государственное бюро расследований страны открыть уголовное дело в связи с возможной госизменой со стороны Владимира Зеленского и его окружения и назначением агентов ФСБ в СБУ. Об этом написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Гео Лерос. Что за этим кроется?
— Это копирка избирательной кампании Соединённых Штатов Америки 2016 года, когда Дональда Трампа обвинили в работе на Владимира Путина и Российскую Федерацию. 31 марта 2024 должны состоятся выборы президента на Украине. Поэтому обвинения против Зеленского я считаю стартом избирательной кампании его конкурентов.
Видимо, эти люди считают, что раз сработало с Трампом, то получится и с Зеленским. Все продумано, никакой лишней головной боли. Война войной, а выборы по расписанию.
— Как вы можете прокомментировать скандал с сенатором от штата Южная Каролина Линдси Грэмом, который якобы порадовался инвестициям в смерти русских на американские деньги?
— Вы знаете, мне все это кажется немного странным. Во-первых, я просмотрел полное оригинальное видео. Да, он озвучил, что вклад в Украину и её вооружение — это она одна из лучших инвестиций США. Но там нет прямой фразы о том, что Грэм радуется инвестициям в смерть русских. Возможно, его неправильно поняли.
Во-вторых, Грэм человек верующий, его электорат точно такой же. В Америке 70% населения — христиане, включая католиков, протестантов и так далее. Для глубоко религиозного американского общества слова сенатора в таком аспекте — абсолютно неприемлемая вещь, к которой они ментально не готовы. Поэтому вряд ли бы он стал заявлять такие остро асоциальные вещи. Да, он не любит Россию, но, чтобы американский сенатор призывал к убийству русских, я очень сильно сомневаюсь.
Третий факт — все это довольно быстро затухло. Если бы сенатор действительно что-то подобное сказал, обсуждение длилось бы дольше — как минимум неделю, и закончилось бы нехорошими результатами для Грэма.
— Американские СМИ сломали украинским пропагандистам их замысел, подтвердив, что именно Офис Зеленского исказил, смонтировал фразы сенатора так, что тот теперь в США обсуждается как недотёпа с чрезмерно длинным языком. В данном случае Зеленский оказался крайним или это реально его оплошность?
— Я думаю, что это оплошность администрация президента Украины, тех людей, кто занимается пиаром поездок и встреч Зеленского. Что-то они не так подрезали, смонтировали — погорячились.
- РИА Новости, 1920, 30.05.2023
10:46
Линдси Грэм. Подготовка настоящих убийц России и россиян Конечно, первооткрывательство умственных способностей 67-летнего старшего сенатора США от Южной Каролины Линдси Олина Грэма не принадлежит зампреду Совбеза России 57-летнему Дмитрию Медведеву, который очень метко назвал его старым дураком
— Что вы можете сказать о сенаторе от штата Южная Каролина как о политике и человеке?
— Это неординарный человек. Он всегда был суперконсерватором, большим другом и соратником экс-сенатора Аризоны Джона Маккейна. Они очень часто выступали в связке с различными совместными предложениями и резолюциями. После смерти Маккейна Грэм остался в одиночестве в своей политической нише.
— Россия призвала Грэма заявить публично, что его слова были вырваны из контекста украинским государственным видеомонтажом. Сделает это сенатор?
— Нет, конечно. Он же американский сенатор, а не российский. Кроме того, сенат США – очень элитный клуб миллионеров и миллиардеров, которые не делают такие шаги.
— Зачем Грэм встречался с Зеленским в Киеве 26 мая? Прощупывает почву перед выборами – 2024 года в США?
— Если ты не съездил в Украину, значит ты не настоящий американский политик. Я бы так это назвал. Потому что делегациям американского сената, конгресса нет числа. Они постоянно посещают Киев. Есть только одна страна, куда они ездят больше — Израиль, потому что еврейского электората в Америке больше и его влияние значительно.
— Что значит ситуация с Грэмом для отношений Вашингтона и Киева?
— Сейчас для Вашингтона и Киева самое важное — широко разрекламированное Украиной контрнаступление, обещанное в апреле-мае. Май уже заканчивается, а наступления ВСУ все нет и нет.
Дело в том, что нафаршированность ВСУ американским, натовским оружием довольно высокая. Никто не знает, что там на самом деле есть и происходит. Мы слышим только заявления Байдена о финансовых объемах поставок на Украину. Например, если раньше они чаще говорили о поставках ракет определенной дальности, то сейчас на этом не концентрируются.
Единственное, на чем очень твердо стоит Вашингтон, то что F-16 ближайшие три года Украине не понадобятся. Я думаю, что обещанное контрнаступление ВСУ — это некая красная линия, которая проходит между Киевом, Брюсселем и Вашингтоном. После него можно вывести Россию на мирные переговоры. И еще, осенью прошлого года многие политологи говорили, что у России в феврале закончатся снаряды, ракеты, но этого не происходит. Российское Минобороны не страдает от отсутствия снарядов и других вооружений.
06:11
"Русские не спят". Эксперты в Киеве гадают, чего ждать - контрнаступления ВСУ или "заморозки"Обещанное Киевом скорое и решительное контрнаступление может и не состояться в том виде, в каком его ожидает украинское общество. Вполне вероятно, что могут быть реализованы совсем другие варианты. Эти возможные варианты развития событий обсуждают сейчас украинские эксперты.
— Спортивный арбитражный суд (CAS) год спустя после подачи иска "Зенитом", ЦСКА, "Динамо" и "Сочи" объявил, что не считает дискриминационным отстранение российских клубов от участия в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В основе решения лежит якобы забота о безопасности участников соревнований и зрителей. Какие есть варианты возвращения российских команд в международные турниры?
— Я бы на месте российских федераций, ассоциации, тренеров и самих спортсменов подавал бы не в спортивные арбитражные суды, а в гражданские, уголовные административные — в нормальные суды, у которых есть право над решениями спортивного суда. И отбивал бы свои права, заваливал их исками. Потому что те дискриминационные законы, которые принимает CAS, мягко говоря, непонятные и нелогичные.
Единственный вопрос, который меня смущает, — это принадлежность российских спортсменов. Например, на Олимпиаде в 2021 году из 71 медали, которые были завоёваны россиянами, 41 медаль принадлежала спортсменам из ЦСКА Минобороны РФ и "Динамо МВД. Я не могу себе представить спортсменов в военной форме, которые приходят в гражданские и уголовные суда Евросоюза.
Например, в Соединённых Штатов Америки есть Национальная хоккейная лига (НХЛ)— самая сильная лига в мире. В ней играет 52 российских хоккеиста! Ни в США, ни в Канаде, где играют эти команды, нет к ним никаких претензий, что в составе россияне. Мало того, канадский украинский конгресс потребовал у НХЛ не пускать Александра Овечкина на территорию Канады, чтобы он не имел права там играть. И на это вообще никто не обратил внимания, как будто запроса не было.
То есть, 52 хоккеиста из России (не 2, 3 или 10, а целых 52) показывают великолепный хоккей, потрясающие результаты, и никто ни в американской прессе, ни среди болельщиков не требуют, чтобы россияне прекратили играть в хоккей. Никто не говорит, что это опасно для жизни. Никто не считает, что это опасно для зрителей. Хотя в Америке проживает худо-бедно около 1 миллиона украинцев.
— Был ли прецедент, что в какие-то годы отстраняли клубы Англии, Германии и Франции?
— Было такие случаи — когда за взятки целые клубы выгоняли. Например, в Италии. Но чтобы отстраняли целую футбольную ассоциацию и запрещали игрокам одной страны участвовать в футболе, такого не было никогда.
Если всё сложится, то в 2023 году в сентябре НХЛ будет проводить Кубок мира на территории США и Канады. Там будут участвовать все россияне, которые играют в Национальной хоккейной лиге со своими российскими паспортами. Это будет мероприятие под патронажем НХЛ, а не Международной федерации хоккея, которая только что проводила чемпионат мира в Финляндии и Латвии. Северную Америку не смущает, что у спортсменов есть гражданство Российской Федерации. Они не считают это большой опасностью для себя и страны.
Резюмируя, я считаю, что российским спортсмен нужна хорошая, серьёзная, мощная, спонсорская финансовая поддержка, чтобы они могли ходить в суды и отстаивать своё право на спортивную жизнь, на спортивное будущее. Век спортсмена короток — нужно их поддерживать.
- РИА Новости, 1920, 30.05.2023
13:07
Украинский спортсмен унизил соперника из Ирана после победы на ЧМ-2023 по пауэрлифтингуУкраинский пауэрлифтер Иван Чупринко дважды отмахнулся от Амира Резе Месфоруша попытавшегося поздравить конкурента с победой. Соответствующее видео появилось в сети 30 мая
 
ИнтервьюспортсменыбеспилотникиВладимир ЗеленскийВСУСпецоперацияЛиндси ГрэмСудУЕФАНХЛхоккейсенатор
 
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20:18Анкара и Вашингтон провели переговоры по вопросам Черноморской инициативы
20:01Вашингтон подверг критике контрнаступление Зеленского - СМИ
19:47Грэг Вайнер об атаке дронов на Москву, госизмене Зеленского и отстранении спортсменов РФ от турниров УЕФА
19:36В НАТО рассуждают о новой помощи Киеву - СМИ
19:16Британия готовит ракетную атаку на Москву
19:13Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ
18:49Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие
18:36США планируют развязать военный конфликт в Балканском регионе - Global Times
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17:48Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине
17:37Путин заявил о стремлении Киева нарушить функционирование ЗАЭС
17:24Кто страдает? Килинкаров о том, кого накажут за атаки беспилотников
16:50Нападение дронов на Москву: реакция Путина, фейк о ртути, как защитить столицу
16:49СМИ: Украина может уйти за долги
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