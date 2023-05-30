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Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие
Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие - 30.05.2023 Украина.ру
Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие
ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа, есть погибшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале 30 мая
2023-05-30T18:49
2023-05-30T18:49
2023-05-30T18:49
новости
всу
белгород
обстрелы
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"Сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа, погибли и ранены люди", — написал он.Ранее Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос журналистов, что можно сделать для безопасности приграничных территорий, сказал, что нужно "Харьков присоединить к Белгородской области".22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. 23 мая, Минобороны объявило об уничтожении 70 диверсантов.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, белгород, обстрелы
Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие
ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа, есть погибшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале 30 мая
"Сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа, погибли и ранены люди", — написал он.
Ранее Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос журналистов, что можно сделать для безопасности приграничных территорий, сказал, что нужно "Харьков присоединить к Белгородской области".
22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области.
23 мая, Минобороны объявило об уничтожении 70 диверсантов.
По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.