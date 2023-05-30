Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие

Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУ В идеале диверсантов нужно громить сразу, чтобы выжившие не делились опытом с теми, кто пойдет в очередной рейд. Это сложное мероприятие и тяжелое испытание, но мы должны это пройти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков