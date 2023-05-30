Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие - 30.05.2023 Украина.ру
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Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие
Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие - 30.05.2023 Украина.ру
Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие
ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа, есть погибшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале 30 мая
2023-05-30T18:49
2023-05-30T18:49
новости
всу
белгород
обстрелы
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"Сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа, погибли и ранены люди", — написал он.Ранее Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос журналистов, что можно сделать для безопасности приграничных территорий, сказал, что нужно "Харьков присоединить к Белгородской области".22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. 23 мая, Минобороны объявило об уничтожении 70 диверсантов.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.
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Новости, ВСУ, Белгород, обстрелы

Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие

18:49 30.05.2023
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород обстрел
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Читать в
ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа, есть погибшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале 30 мая
"Сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа, погибли и ранены люди", — написал он.
Ранее Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос журналистов, что можно сделать для безопасности приграничных территорий, сказал, что нужно "Харьков присоединить к Белгородской области".
22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области.
23 мая, Минобороны объявило об уничтожении 70 диверсантов.
По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.
- РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Вчера, 06:00
Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУВ идеале диверсантов нужно громить сразу, чтобы выжившие не делились опытом с теми, кто пойдет в очередной рейд. Это сложное мероприятие и тяжелое испытание, но мы должны это пройти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
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