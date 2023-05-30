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США планируют развязать военный конфликт в Балканском регионе - Global Times
США планируют развязать военный конфликт в Балканском регионе - Global Times - 30.05.2023 Украина.ру
США планируют развязать военный конфликт в Балканском регионе - Global Times
Вашингтон может начать войну на Балканах, для ослабления ситуации в Европейских странах, написал китайский военный эксперт и телекомментатор Сонг Чжунпин в статье для Global Times
2023-05-30T18:36
2023-05-30T18:36
2023-05-30T18:41
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сербия
вашингтон
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Несколько дней назад, 28 мая, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что в Косово может начаться эскалация конфликта, в ходе которого режим самопровозглашённой республики может продолжить террор сербов в регионе.По словам эксперта, Америка рассчитывает таким образом разрушить европейскую экономику и усилить зависимость ЕС от Вашингтона, сказал эксперт, добавив, что суверенитет и национальная безопасность Сербии не являются приоритетом НАТО."Между тем, поскольку российско-украинский конфликт отнял у США много энергии и ресурсов, они, вероятно, будут рассматривать усугубляющийся раскол между Сербией и Косово как возможность, которой они могут воспользоваться", — поделился мнением Сонг Чжунпин.Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230419/1045457970.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, балканы, сербия, вашингтон
США планируют развязать военный конфликт в Балканском регионе - Global Times
18:36 30.05.2023 (обновлено: 18:41 30.05.2023)
Вашингтон может начать войну на Балканах, для ослабления ситуации в Европейских странах, написал китайский военный эксперт и телекомментатор Сонг Чжунпин в статье для Global Times
Несколько дней назад, 28 мая, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что в Косово может начаться эскалация конфликта, в ходе которого режим самопровозглашённой республики может продолжить террор сербов в регионе.
"Поскольку российско-украинский конфликт не принес желаемого эффекта для США, Вашингтону необходимо создать новую войну на европейском континенте", — отметил публицист.
По словам эксперта, Америка рассчитывает таким образом разрушить европейскую экономику и усилить зависимость ЕС от Вашингтона, сказал эксперт, добавив, что суверенитет и национальная безопасность Сербии не являются приоритетом НАТО.
"Между тем, поскольку российско-украинский конфликт отнял у США много энергии и ресурсов, они, вероятно, будут рассматривать усугубляющийся раскол между Сербией и Косово как возможность, которой они могут воспользоваться", — поделился мнением Сонг Чжунпин.
Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.
Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.
Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.
Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.
Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру