https://ukraina.ru/20230530/1046731960.html

США планируют развязать военный конфликт в Балканском регионе - Global Times

США планируют развязать военный конфликт в Балканском регионе - Global Times - 30.05.2023 Украина.ру

США планируют развязать военный конфликт в Балканском регионе - Global Times

Вашингтон может начать войну на Балканах, для ослабления ситуации в Европейских странах, написал китайский военный эксперт и телекомментатор Сонг Чжунпин в статье для Global Times

2023-05-30T18:36

2023-05-30T18:36

2023-05-30T18:41

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Несколько дней назад, 28 мая, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что в Косово может начаться эскалация конфликта, в ходе которого режим самопровозглашённой республики может продолжить террор сербов в регионе.По словам эксперта, Америка рассчитывает таким образом разрушить европейскую экономику и усилить зависимость ЕС от Вашингтона, сказал эксперт, добавив, что суверенитет и национальная безопасность Сербии не являются приоритетом НАТО."Между тем, поскольку российско-украинский конфликт отнял у США много энергии и ресурсов, они, вероятно, будут рассматривать усугубляющийся раскол между Сербией и Косово как возможность, которой они могут воспользоваться", — поделился мнением Сонг Чжунпин.Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230419/1045457970.html

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новости, балканы, сербия, вашингтон