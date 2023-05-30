https://ukraina.ru/20230530/1046731156.html
Бывшая помощница Байдена сообщила о намерении получить гражданство РФ
Бывшая помощница Байдена сообщила о намерении получить гражданство РФ - 30.05.2023 Украина.ру
Бывшая помощница Байдена сообщила о намерении получить гражданство РФ
Бывшая помощница президента США Джо Байдена, 56-летняя писатель и публицист Тара Рид хотела бы получить российское гражданство. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня"
2023-05-30T18:14
2023-05-30T18:14
2023-05-30T18:14
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джо байден
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Ранее Рид заявила, о нежелании американского народа слушать про русофобию, добавив, что опросы показывают, на отсутствие поддержки этой опосредованной войны, которую ведут США и НАТО.Рид надеется, что получить российский паспорт ей поможет депутат Госдумы Мария Бутина.В интервью изданию Украина.ру политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов сказал, что киевский террористический режим угрожает существованию России.Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских во всём мире говорят о том, что власти страны ставят целью уничтожить РФ как государство и разделить её на части, считает он.На данный момент, среди украинских политиков нет таких, которые могли быть изменить политическую риторику страны и отказаться от антироссийского направления, отметил Корнилов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Корнилова на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230530/1046730415.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, джо байден, сша
Бывшая помощница Байдена сообщила о намерении получить гражданство РФ
Бывшая помощница президента США Джо Байдена, 56-летняя писатель и публицист Тара Рид хотела бы получить российское гражданство. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня"
Ранее Рид заявила, о нежелании американского народа слушать про русофобию, добавив, что опросы показывают, на отсутствие поддержки этой опосредованной войны, которую ведут США и НАТО.
"Я надеюсь, что буду жить в безопасности здесь. Я очень благодарна моим друзьям здесь в Москве, в России, которые приняли меня с распростертыми руками… Я хотела бы подать заявление о получении российского гражданства и просить президента РФ Владимира Путина предоставить мне это гражданство", - сказала Рид.
Рид надеется, что получить российский паспорт ей поможет депутат Госдумы Мария Бутина.
В интервью изданию Украина.ру политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов сказал, что киевский террористический режим угрожает существованию России.
Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских во всём мире говорят о том, что власти страны ставят целью уничтожить РФ как государство и разделить её на части, считает он.
На данный момент, среди украинских политиков нет таких, которые могли быть изменить политическую риторику страны и отказаться от антироссийского направления, отметил Корнилов.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Владимира Корнилова на сайте Украина.ру