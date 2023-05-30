https://ukraina.ru/20230530/1046731156.html

Бывшая помощница Байдена сообщила о намерении получить гражданство РФ

Бывшая помощница Байдена сообщила о намерении получить гражданство РФ - 30.05.2023 Украина.ру

Бывшая помощница Байдена сообщила о намерении получить гражданство РФ

Бывшая помощница президента США Джо Байдена, 56-летняя писатель и публицист Тара Рид хотела бы получить российское гражданство. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня"

2023-05-30T18:14

2023-05-30T18:14

2023-05-30T18:14

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Ранее Рид заявила, о нежелании американского народа слушать про русофобию, добавив, что опросы показывают, на отсутствие поддержки этой опосредованной войны, которую ведут США и НАТО.Рид надеется, что получить российский паспорт ей поможет депутат Госдумы Мария Бутина.В интервью изданию Украина.ру политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов сказал, что киевский террористический режим угрожает существованию России.Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских во всём мире говорят о том, что власти страны ставят целью уничтожить РФ как государство и разделить её на части, считает он.На данный момент, среди украинских политиков нет таких, которые могли быть изменить политическую риторику страны и отказаться от антироссийского направления, отметил Корнилов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Корнилова на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, джо байден, сша