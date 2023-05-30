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Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине
Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине - 30.05.2023 Украина.ру
Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 мая у себя в телеграм-канале прокомментировал атаку украинских беспилотников по Москве и пригрозил местью за это нападение
2023-05-30T17:48
2023-05-30T17:48
2023-05-30T17:48
новости
кадыров
москва
спецоперация
сво
атака
дроны
беспилотники
месть
ответ
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Во вторник, 30 мая, украинские дроны предприняли попытку атаковать объекты в Москве. По данным Минобороны РФ, всего на российскую столицу были направлены восемь беспилотников, все они были поражены. Подобные акции - излюбленный метод террористов, отметил Кадыров. Меры реагирования на подобные вылазки, по его мнению, должны быть не только жесткие, но и жестокие. "Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова", - написал Кадыров. Ранее в этот же день ситуацию с атакой БПЛА прокомментировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, украинские власти провоцируют Москву на зеркальный ответ, граждане Украины должны понимать последствия таких действий.
https://ukraina.ru/20230530/1046724175.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, кадыров, москва, спецоперация, сво, атака, дроны, беспилотники, месть, ответ, украина
Новости, Кадыров, Москва, Спецоперация, СВО, атака, дроны, беспилотники, месть, ответ, Украина
Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 мая у себя в телеграм-канале прокомментировал атаку украинских беспилотников по Москве и пригрозил местью за это нападение
Во вторник, 30 мая, украинские дроны предприняли попытку атаковать объекты в Москве. По данным Минобороны РФ, всего на российскую столицу были направлены восемь беспилотников, все они были поражены.
Подобные акции - излюбленный метод террористов, отметил Кадыров.
"По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные". Нет никаких военных и политиков на Украине - только террористы", - заявил глава Чечни.
Меры реагирования на подобные вылазки, по его мнению, должны быть не только жесткие, но и жестокие.
"Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова", - написал Кадыров.
Ранее в этот же день ситуацию с атакой БПЛА прокомментировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, украинские власти провоцируют Москву на зеркальный ответ, граждане Украины должны понимать последствия таких действий.