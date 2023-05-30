https://ukraina.ru/20230530/1046730415.html

Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине

Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине - 30.05.2023 Украина.ру

Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 мая у себя в телеграм-канале прокомментировал атаку украинских беспилотников по Москве и пригрозил местью за это нападение

2023-05-30T17:48

2023-05-30T17:48

2023-05-30T17:48

новости

кадыров

москва

спецоперация

сво

атака

дроны

беспилотники

месть

ответ

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Во вторник, 30 мая, украинские дроны предприняли попытку атаковать объекты в Москве. По данным Минобороны РФ, всего на российскую столицу были направлены восемь беспилотников, все они были поражены. Подобные акции - излюбленный метод террористов, отметил Кадыров. Меры реагирования на подобные вылазки, по его мнению, должны быть не только жесткие, но и жестокие. "Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова", - написал Кадыров. Ранее в этот же день ситуацию с атакой БПЛА прокомментировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, украинские власти провоцируют Москву на зеркальный ответ, граждане Украины должны понимать последствия таких действий.

https://ukraina.ru/20230530/1046724175.html

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