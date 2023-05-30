Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине - 30.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230530/1046730415.html
Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине
Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине - 30.05.2023 Украина.ру
Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 мая у себя в телеграм-канале прокомментировал атаку украинских беспилотников по Москве и пригрозил местью за это нападение
2023-05-30T17:48
2023-05-30T17:48
новости
кадыров
москва
спецоперация
сво
атака
дроны
беспилотники
месть
ответ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043337442_0:85:3072:1812_1920x0_80_0_0_5d4c8e217d2ff6c590ae78bdd6649b16.jpg
Во вторник, 30 мая, украинские дроны предприняли попытку атаковать объекты в Москве. По данным Минобороны РФ, всего на российскую столицу были направлены восемь беспилотников, все они были поражены. Подобные акции - излюбленный метод террористов, отметил Кадыров. Меры реагирования на подобные вылазки, по его мнению, должны быть не только жесткие, но и жестокие. "Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова", - написал Кадыров. Ранее в этот же день ситуацию с атакой БПЛА прокомментировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, украинские власти провоцируют Москву на зеркальный ответ, граждане Украины должны понимать последствия таких действий.
https://ukraina.ru/20230530/1046724175.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043337442_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2658bbfa8d5cf1766ca4a6b5c9ee8743.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кадыров, москва, спецоперация, сво, атака, дроны, беспилотники, месть, ответ, украина
Новости, Кадыров, Москва, Спецоперация, СВО, атака, дроны, беспилотники, месть, ответ, Украина

Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине

17:48 30.05.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМероприятия в честь юбилея президента РФ В. Путина в Грозном
Мероприятия в честь юбилея президента РФ В. Путина в Грозном - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 мая у себя в телеграм-канале прокомментировал атаку украинских беспилотников по Москве и пригрозил местью за это нападение
Во вторник, 30 мая, украинские дроны предприняли попытку атаковать объекты в Москве. По данным Минобороны РФ, всего на российскую столицу были направлены восемь беспилотников, все они были поражены.
Подобные акции - излюбленный метод террористов, отметил Кадыров.

"По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные". Нет никаких военных и политиков на Украине - только террористы", - заявил глава Чечни.

Меры реагирования на подобные вылазки, по его мнению, должны быть не только жесткие, но и жестокие.
"Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова", - написал Кадыров.
Ранее в этот же день ситуацию с атакой БПЛА прокомментировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, украинские власти провоцируют Москву на зеркальный ответ, граждане Украины должны понимать последствия таких действий.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
16:50
Нападение дронов на Москву: реакция Путина, фейк о ртути, как защитить столицуВо вторник, 30 мая, столичный регион подвергся атаке украинских БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все госструктуры и правоохранительные органы сработали в этой ситуации хорошо. За атакой стоит киевский режим, уверены в Кремле
 
НовостиКадыровМоскваСпецоперацияСВОатакадроныбеспилотникиместьответУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45В Анкаре назвали ориентировочную дату инагурации Эрдогана
20:18Анкара и Вашингтон провели переговоры по вопросам Черноморской инициативы
20:01Вашингтон подверг критике контрнаступление Зеленского - СМИ
19:47Грэг Вайнер об атаке дронов на Москву, госизмене Зеленского и отстранении спортсменов РФ от турниров УЕФА
19:36В НАТО рассуждают о новой помощи Киеву - СМИ
19:16Британия готовит ракетную атаку на Москву
19:13Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ
18:49Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие
18:36США планируют развязать военный конфликт в Балканском регионе - Global Times
18:14Бывшая помощница Байдена сообщила о намерении получить гражданство РФ
18:00Стальной хребет Донбасса
17:55Удары ВС РФ по центрам принятия решений, сроки наступления ВСУ. Итоги 30 мая на Украине
17:55В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - Боррель
17:48Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине
17:37Путин заявил о стремлении Киева нарушить функционирование ЗАЭС
17:24Кто страдает? Килинкаров о том, кого накажут за атаки беспилотников
16:50Нападение дронов на Москву: реакция Путина, фейк о ртути, как защитить столицу
16:49СМИ: Украина может уйти за долги
16:45Министерство внутренних дел РФ ищет главкома ВСУ Залужного
16:43"Гитлер набирал 14-летних": Киев снизил призывной возраст до 25 лет
Лента новостейМолния