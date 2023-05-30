https://ukraina.ru/20230530/1046729744.html
В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - Боррель
В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - Боррель - 30.05.2023 Украина.ру
В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - Боррель
Введения мер ЕС против Косово и Сербии возможно в случае, если стороны продолжат конфронтацию и будут препятствовать нормализации ситуации, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Черногории 30 мая
2023-05-30T17:55
2023-05-30T17:55
2023-05-30T17:55
новости
жозеп боррель
сербия
александр вучич
косово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0e/1045329975_0:197:2942:1852_1920x0_80_0_0_078d1066aacae21a88ecffcb325a20ac.jpg
Глава дипломатии Евросоюза днем ранее осудил столкновения в Косово, которые назвал "шокирующими", а также выступил за немедленную деэскалацию.Заявив, что ЕС решительно осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане, насильственные действия против контингента НАТО KFOR, СМИ, гражданских лиц и полиции абсолютно неприемлемы.Представители ЕС находятся в Косово, ищут пути деэскалации, добавил он.Ранее президент Сербии рассказал, что власти Белграда организовали экстренное заседание Совбеза на фоне обострившейся ситуации в Косово.Александр Вучич обратил внимание на осуждение действий Косова властями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции, однако заявил, что, несмотря на это, "албанцам дали доделать дело".В интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20220307/1033460275.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0e/1045329975_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_88b2f03d8f2c0081fd93d1030f71abd4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, жозеп боррель, сербия, александр вучич, косово
В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - Боррель
Введения мер ЕС против Косово и Сербии возможно в случае, если стороны продолжат конфронтацию и будут препятствовать нормализации ситуации, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Черногории 30 мая
Глава дипломатии Евросоюза днем ранее осудил столкновения в Косово, которые назвал "шокирующими", а также выступил за немедленную деэскалацию.
Заявив, что ЕС решительно осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане, насильственные действия против контингента НАТО KFOR, СМИ, гражданских лиц и полиции абсолютно неприемлемы.
"Государства-члены ЕС получают информацию о развитии событий на проходящем сейчас заседании комитета по политике и безопасности, обсуждаются меры, которые могут быть приняты, если стороны продолжат препятствовать реализации предложенных шагов по деэскалации", - сказал Боррель.
Представители ЕС находятся в Косово, ищут пути деэскалации, добавил он.
Ранее президент Сербии рассказал, что власти Белграда организовали экстренное заседание Совбеза на фоне обострившейся ситуации в Косово.
Александр Вучич обратил внимание на осуждение действий Косова властями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции, однако заявил, что, несмотря на это, "албанцам дали доделать дело".
В интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.
Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.
Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру