В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - Боррель - 30.05.2023 Украина.ру
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В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - Боррель
В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - Боррель - 30.05.2023 Украина.ру
В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - Боррель
Введения мер ЕС против Косово и Сербии возможно в случае, если стороны продолжат конфронтацию и будут препятствовать нормализации ситуации, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Черногории 30 мая
2023-05-30T17:55
2023-05-30T17:55
новости
жозеп боррель
сербия
александр вучич
косово
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Глава дипломатии Евросоюза днем ранее осудил столкновения в Косово, которые назвал "шокирующими", а также выступил за немедленную деэскалацию.Заявив, что ЕС решительно осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане, насильственные действия против контингента НАТО KFOR, СМИ, гражданских лиц и полиции абсолютно неприемлемы.Представители ЕС находятся в Косово, ищут пути деэскалации, добавил он.Ранее президент Сербии рассказал, что власти Белграда организовали экстренное заседание Совбеза на фоне обострившейся ситуации в Косово.Александр Вучич обратил внимание на осуждение действий Косова властями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции, однако заявил, что, несмотря на это, "албанцам дали доделать дело".В интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру
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новости, жозеп боррель, сербия, александр вучич, косово
Новости, Жозеп Боррель, Сербия, Александр Вучич, Косово

В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - Боррель

17:55 30.05.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Введения мер ЕС против Косово и Сербии возможно в случае, если стороны продолжат конфронтацию и будут препятствовать нормализации ситуации, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Черногории 30 мая
Глава дипломатии Евросоюза днем ранее осудил столкновения в Косово, которые назвал "шокирующими", а также выступил за немедленную деэскалацию.
Заявив, что ЕС решительно осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане, насильственные действия против контингента НАТО KFOR, СМИ, гражданских лиц и полиции абсолютно неприемлемы.
"Государства-члены ЕС получают информацию о развитии событий на проходящем сейчас заседании комитета по политике и безопасности, обсуждаются меры, которые могут быть приняты, если стороны продолжат препятствовать реализации предложенных шагов по деэскалации", - сказал Боррель.
Представители ЕС находятся в Косово, ищут пути деэскалации, добавил он.
Ранее президент Сербии рассказал, что власти Белграда организовали экстренное заседание Совбеза на фоне обострившейся ситуации в Косово.
Александр Вучич обратил внимание на осуждение действий Косова властями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции, однако заявил, что, несмотря на это, "албанцам дали доделать дело".
В интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.
Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.
Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру
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