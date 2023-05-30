Путин заявил о стремлении Киева нарушить функционирование ЗАЭС - 30.05.2023 Украина.ру
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Путин заявил о стремлении Киева нарушить функционирование ЗАЭС
Путин заявил о стремлении Киева нарушить функционирование ЗАЭС - 30.05.2023 Украина.ру
Путин заявил о стремлении Киева нарушить функционирование ЗАЭС
Киев пытается нарушить работу на Запорожской АЭС или использовать грязные устройства, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин 30 мая на выставке, посвященной креативной экономики
2023-05-30T17:37
2023-05-30T17:37
новости
владимир путин
запорожская аэс
украина
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С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной ВС России. В МИД отмечали, что такой шаг оправдан во избежание предотвращения утечек и хищения радиоактивных материалов.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, частично деактивирована.Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Отвечая на вопрос об атаке БПЛА на Москву, Путин сообщил, что вызывают беспокойство попытки украинской стороны вызвать ответную реакцию РФ, и граждане Украины должны знать об этих попытках.
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новости, владимир путин, запорожская аэс, украина
Новости, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Украина

Путин заявил о стремлении Киева нарушить функционирование ЗАЭС

17:37 30.05.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
Президент РФ В. Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Киев пытается нарушить работу на Запорожской АЭС или использовать грязные устройства, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин 30 мая на выставке, посвященной креативной экономики
С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной ВС России. В МИД отмечали, что такой шаг оправдан во избежание предотвращения утечек и хищения радиоактивных материалов.
"Мы должны понимать, что есть еще другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции или использовать какие-то грязные устройства, связанные с атомной промышленностью. Мы об этом говорили", - сказал Путин.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, частично деактивирована.
Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Отвечая на вопрос об атаке БПЛА на Москву, Путин сообщил, что вызывают беспокойство попытки украинской стороны вызвать ответную реакцию РФ, и граждане Украины должны знать об этих попытках.
27 мая, 09:48
Угроза ЗАЭС, намёк Залужного, признание Малюка. Главное на Украине на утро 27 маяВ Запорожской области встревожились заявлением Главного управления разведки Минобороны Украины по поводу ЗАЭС. Главком ВСУ Валерий Залужный намекнул на начало наступления ВСУ. Глава СБУ Василий Малюк признался в причастности Украины к теракту на Крымском мосту
 
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