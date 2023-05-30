https://ukraina.ru/20230530/1046728719.html

Путин заявил о стремлении Киева нарушить функционирование ЗАЭС

Путин заявил о стремлении Киева нарушить функционирование ЗАЭС - 30.05.2023 Украина.ру

Путин заявил о стремлении Киева нарушить функционирование ЗАЭС

Киев пытается нарушить работу на Запорожской АЭС или использовать грязные устройства, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин 30 мая на выставке, посвященной креативной экономики

2023-05-30T17:37

2023-05-30T17:37

2023-05-30T17:37

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С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной ВС России. В МИД отмечали, что такой шаг оправдан во избежание предотвращения утечек и хищения радиоактивных материалов.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, частично деактивирована.Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Отвечая на вопрос об атаке БПЛА на Москву, Путин сообщил, что вызывают беспокойство попытки украинской стороны вызвать ответную реакцию РФ, и граждане Украины должны знать об этих попытках.

https://ukraina.ru/20230527/1046628726.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, запорожская аэс, украина