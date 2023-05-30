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Кто страдает? Килинкаров о том, кого накажут за атаки беспилотников

Кто страдает? Килинкаров о том, кого накажут за атаки беспилотников - 30.05.2023 Украина.ру

Кто страдает? Килинкаров о том, кого накажут за атаки беспилотников

Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров рассказал о первой массовой атаке украинских БПЛА на Москву и Подмосковье, попытках дестабилизировать... Украина.ру, 30.05.2023

2023-05-30T17:24

2023-05-30T17:24

2023-05-30T17:24

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Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров рассказал о первой массовой атаке украинских БПЛА на Москву и Подмосковье, попытках дестабилизировать ситуацию и странных заявлениях украинских спецслужб:0:36 – Массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье;6:05 – Влияние диверсий на дестабилизацию ситуации;9:37 – Заявления о непричастности и причастности Украины;14:06 – Ракеты и БПЛА России и ситуация на Украине;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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