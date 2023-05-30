https://ukraina.ru/20230530/1046724735.html

СМИ: Украина может уйти за долги

СМИ: Украина может уйти за долги - 30.05.2023 Украина.ру

СМИ: Украина может уйти за долги

Украина может лишиться своих плодородных земель из-за долгов, написал обозреватель Алекхандро Марко дель Понт в статье для Rebelión

2023-05-30T16:49

2023-05-30T16:49

2023-05-30T16:49

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Ранее заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин заявил, что Украина давно находится в роли попрошайки перед странами Запада.По словам автора, испытывая тяжёлый экономический кризис и продолжающиеся военные действия власти Украины окажутся не способны выполнять свои обязательства перед Всемирным банком и МВФ.Также дель Понт отметил, что уже сейчас многие из украинских земель контролируются западными банками и инвестиционными фондами.Журналист предложил ещё один сценарий, по которому Украина может исчезнуть с карты мира.В интервью изданию Украина.ру медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков рассказал, что вывозимое из украинских портов зерно по большей части принадлежит западным компаниям, которые давно приобрели сельхозугодья на территории Украины.Эту версию подтверждает то, что большая часть зерна идет не в голодающие, а в западноевропейские страны, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230530/1046718502.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, экономика, мвф, долги