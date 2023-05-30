https://ukraina.ru/20230530/1046724735.html
СМИ: Украина может уйти за долги
СМИ: Украина может уйти за долги - 30.05.2023 Украина.ру
СМИ: Украина может уйти за долги
Украина может лишиться своих плодородных земель из-за долгов, написал обозреватель Алекхандро Марко дель Понт в статье для Rebelión
2023-05-30T16:49
2023-05-30T16:49
2023-05-30T16:49
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украина
экономика
мвф
долги
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Ранее заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин заявил, что Украина давно находится в роли попрошайки перед странами Запада.По словам автора, испытывая тяжёлый экономический кризис и продолжающиеся военные действия власти Украины окажутся не способны выполнять свои обязательства перед Всемирным банком и МВФ.Также дель Понт отметил, что уже сейчас многие из украинских земель контролируются западными банками и инвестиционными фондами.Журналист предложил ещё один сценарий, по которому Украина может исчезнуть с карты мира.В интервью изданию Украина.ру медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков рассказал, что вывозимое из украинских портов зерно по большей части принадлежит западным компаниям, которые давно приобрели сельхозугодья на территории Украины.Эту версию подтверждает то, что большая часть зерна идет не в голодающие, а в западноевропейские страны, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230530/1046718502.html
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2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, экономика, мвф, долги
Новости, Украина, экономика, МВФ, долги
СМИ: Украина может уйти за долги
Украина может лишиться своих плодородных земель из-за долгов, написал обозреватель Алекхандро Марко дель Понт в статье для Rebelión
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин заявил, что Украина давно находится в роли попрошайки перед странами Запада.
"Украина может оказаться в таких условиях, что начнется принудительная приватизация за долги, в результате которой природные ресурсы страны окажутся в частной собственности иностранцев", — пояснил он.
По словам автора, испытывая тяжёлый экономический кризис и продолжающиеся военные действия власти Украины окажутся не способны выполнять свои обязательства перед Всемирным банком и МВФ.
Также дель Понт отметил, что уже сейчас многие из украинских земель контролируются западными банками и инвестиционными фондами.
Журналист предложил ещё один сценарий, по которому Украина может исчезнуть с карты мира.
В интервью изданию Украина.ру медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков рассказал, что вывозимое из украинских портов зерно по большей части принадлежит западным компаниям, которые давно приобрели сельхозугодья на территории Украины.
Эту версию подтверждает то, что большая часть зерна идет не в голодающие, а в западноевропейские страны, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.