https://ukraina.ru/20230530/1046724175.html

Нападение дронов на Москву: реакция Путина, фейк о ртути, как защитить столицу

Нападение дронов на Москву: реакция Путина, фейк о ртути, как защитить столицу - 30.05.2023 Украина.ру

Нападение дронов на Москву: реакция Путина, фейк о ртути, как защитить столицу

Во вторник, 30 мая, столичный регион подвергся атаке украинских БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все госструктуры и правоохранительные органы сработали в этой ситуации хорошо. За атакой стоит киевский режим, уверены в Кремле

2023-05-30T16:50

2023-05-30T16:50

2023-05-30T16:50

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главное управление разведки украины (гур)

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Реакция Кремля"Рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию по линии Министерства обороны, по линии соответствующих ведомств, информацию от мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС", - рассказал Песков журналистам.Он добавил, что "слава Богу, нет никаких жертв" и отметил, что в настоящий момент жителям Москвы и Подмосковья ничего не угрожает. Пресс-секретарь главы государства добавил, что Кремль не комментирует сообщения о том, что цели дронов якобы находились на Рублевке.Атака Москвы беспилотниками стала ответом с украинской стороны на удар по одному из центров принятия решений на Украине, который был в минувшее воскресенье, 28 мая, отметил Песков.О каком объекте идет речь он не уточнил. Известно, что в тот день, как признавали украинские власти, был нанесен один из самых масштабных ударов по Украине. Владимир Зеленский утверждал, что тогда по целям на украинской территории работали более 50 дронов "Герань-2". Известно, что взрывы в тот день гремели в Киеве и других городах.Во второй половине дня с комментарием по ситуации выступил Владимир Путин. Он подтвердил, что был нанесен удар по центру принятия решений, а именно по штабу украинской военной разведки, которое расположено в Киеве.Система ПВО при атаке на Москву сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать, отметил глава государства.Путин заявил, что попытки спровоцировать РФ на зеркальный ответ вызывают беспокойство, украинские граждане должны это понимать.Он также рассказал, что Украина пытается дезорганизовать работу Запорожской атомной электростанции.Реакция КиеваОфициально Украина в лице своих представителей причастность к ударам по Москве не подтвердила. Хранят молчание Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, руководители местных спецслужб.Единственным, кто пока высказался по этой теме с украинской стороны, стал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.Информационная гигиенаПроизошедшее в Москве заставило экспертов и общественность обратить внимание на еще одну проблему – информационное сопровождение киевским режимом подобных терактов, которое призвано создать нужный медийный и психологический эффект.Так, украинские телеграм-каналы и местный сегмент соцсетей привычно разгоняли панику. Особо "отличился" телеграм-канал "Хмельницкий LIVE", который в одной из своих публикаций призвал сторонников Украины присоединиться к тиражированию фейка о якобы попадании одного из дронов в некий ртутный завод, из-за чего идет эвакуация жителей.На поток ложной информации обратили внимание в прокуратуре Москвы, выпустив специальное предостережение."Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность", - заявили в ведомстве.Прокуратура призвала СМИ и блогосферу использовать в своих публикациях только заявления официальных источников.Встал вопрос и об обнародовании в сети фото и видео с работой по подавлению беспилотников.Параллельно член президиума "Офицеров России" Роман Шкурлатов выступил за введение уголовной ответственности за публикацию подобного рода материалов в сети, так как фото- и видеосъемка работы ПВО играет на руку Киеву.Как избежать повторенияВ обороне неба над столичным регионом образовались бреши, которыми пользуются американцы, разрабатывающие маршруты для украинских дронов, заявил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов.По его словам, это произошло после того, как силы мощного Краснознаменного объединения ПВО-ПРО, защищавшие Москву, были переброшены на защиту приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей.Средства борьбы с ними у РФ есть, например, тот же "Панцирь". Но нам нужно больше радиолокационных станций, способных видеть низколетящие цели на большой дальности, считает Кнутов. Для этого надо создавать привязные аэростаты, на которых находятся автоматические РЛС, способные обнаруживать цели типа беспилотников или крылатых ракет на большой дальности, рассказал он."Еще нужно создавать рубеж вдоль всей границы с Украиной. Хотя он требует много сил и ресурсов. Нужно много комплексов, которые промышленность пока произвести не успела. Как только у нас появится достаточно зенитно-ракетных средств, проблема будет решена. Пока такой возможности физически нет", - заявил эксперт.Удар по Офису Зеленского – не поможет?Удар по Офису Зеленского будет рассматриваться Западом как провокация. Если мы нанесем такой удар, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на Украине не через четыре месяца, а через месяц, считает Кнутов.Поэтому давать повод для этого не следует, продолжил он. Хотя киевский режим давно заслужил, чтобы Банковая, здание минобороны, ГУР и СБУ превратились в то, во что они хотели превратить жилые дома москвичей, резюмировал собеседник издания.Наш народ живет в разбалованном состоянии, у нас стабильная ситуация в стране и люди не встревожены. Они смотрят новости и срабатывает такой механизм: это происходит не со мной, рассказал в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.Наше общество все знает, надо только обострить инстинкт самосохранения и контроля, отметил эксперт.

https://ukraina.ru/20230530/1046723127.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

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