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"Гитлер набирал 14-летних": Киев снизил призывной возраст до 25 лет

"Гитлер набирал 14-летних": Киев снизил призывной возраст до 25 лет - 30.05.2023 Украина.ру

"Гитлер набирал 14-летних": Киев снизил призывной возраст до 25 лет

Верховная Рада Украины, а именно 304 депутата, проголосовала за снижение предельного возраста призывников до 25 лет. Об этом в своем телеграм-канале 30 мая сообщил депутат Ярослав Железняк. Политолог Ростислав Ищенко нашел исторические параллели

2023-05-30T16:43

2023-05-30T16:43

2023-05-30T16:45

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Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" инициировало Министерство обороны Украины. В ведомстве объяснили свое предложение тем, что во время действия военного положения нет никакой необходимости держать на учете граждан до 27 лет, это только увеличивает нагрузку на военкоматы, у которых сейчас и так много дел.Местный адвокат Тарас Никифорчук в своем YouTube-канале озвучил реальную причину обновления закона, заявив, что теперь появится большая группа молодых людей, подлежащих мобилизации."Соответственно, вот такая печальная достаточно новость в том плане, что они (власть - Ред.) считают, то что это война еще будет, к сожалению, продолжаться долго", - сказал Никифорчук.С этим согласен и политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, Киев еще не один раз снизит призывной возраст, чтобы забирать на фронт все новую и новую живую силу.Мобилизация на Украине набирает обороты: практически ежедневно в сети появляются ролики, где людей силой забирают с улиц.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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