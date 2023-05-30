"Гитлер набирал 14-летних": Киев снизил призывной возраст до 25 лет - 30.05.2023 Украина.ру
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"Гитлер набирал 14-летних": Киев снизил призывной возраст до 25 лет
"Гитлер набирал 14-летних": Киев снизил призывной возраст до 25 лет - 30.05.2023 Украина.ру
"Гитлер набирал 14-летних": Киев снизил призывной возраст до 25 лет
Верховная Рада Украины, а именно 304 депутата, проголосовала за снижение предельного возраста призывников до 25 лет. Об этом в своем телеграм-канале 30 мая сообщил депутат Ярослав Железняк. Политолог Ростислав Ищенко нашел исторические параллели
2023-05-30T16:43
2023-05-30T16:45
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Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" инициировало Министерство обороны Украины. В ведомстве объяснили свое предложение тем, что во время действия военного положения нет никакой необходимости держать на учете граждан до 27 лет, это только увеличивает нагрузку на военкоматы, у которых сейчас и так много дел.Местный адвокат Тарас Никифорчук в своем YouTube-канале озвучил реальную причину обновления закона, заявив, что теперь появится большая группа молодых людей, подлежащих мобилизации."Соответственно, вот такая печальная достаточно новость в том плане, что они (власть - Ред.) считают, то что это война еще будет, к сожалению, продолжаться долго", - сказал Никифорчук.С этим согласен и политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, Киев еще не один раз снизит призывной возраст, чтобы забирать на фронт все новую и новую живую силу.Мобилизация на Украине набирает обороты: практически ежедневно в сети появляются ролики, где людей силой забирают с улиц.
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новости, новости украины, украина, призыв, возраст, верховная рада
Новости, Новости Украины, Украина, призыв, возраст, Верховная Рада

"Гитлер набирал 14-летних": Киев снизил призывной возраст до 25 лет

16:43 30.05.2023 (обновлено: 16:45 30.05.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПризыв в Нацгвардию Украины
Призыв в Нацгвардию Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Верховная Рада Украины, а именно 304 депутата, проголосовала за снижение предельного возраста призывников до 25 лет. Об этом в своем телеграм-канале 30 мая сообщил депутат Ярослав Железняк. Политолог Ростислав Ищенко нашел исторические параллели
Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" инициировало Министерство обороны Украины. В ведомстве объяснили свое предложение тем, что во время действия военного положения нет никакой необходимости держать на учете граждан до 27 лет, это только увеличивает нагрузку на военкоматы, у которых сейчас и так много дел.
Местный адвокат Тарас Никифорчук в своем YouTube-канале озвучил реальную причину обновления закона, заявив, что теперь появится большая группа молодых людей, подлежащих мобилизации.
"Соответственно, вот такая печальная достаточно новость в том плане, что они (власть - Ред.) считают, то что это война еще будет, к сожалению, продолжаться долго", - сказал Никифорчук.
С этим согласен и политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, Киев еще не один раз снизит призывной возраст, чтобы забирать на фронт все новую и новую живую силу.
"Сейчас 16-летних заберут, потом 15-летних, потом 70-летних. Так они еще довольно долго могут заканчиваться. У Гитлера тоже набирали 14-летних, хотя армия к концу войны еще насчитывала 3,5 миллиона человек. Так воевать можно долго. Если дать любому человеку в зубы автомат, посадить в городскую застройку и сказать, что он отсюда никуда не уйдет, потому что его убьют, и дать приказ стрелять в том направлении, то вполне возможно, что одного крутого спецназовца ему удастся подстрелить. А для Украины размен 1 на 1 или даже 2 на 1 – это вполне удовлетворяющий их размен на фронте, потому что их задача не сохранить свое государство, а нанести России такие потери, которые заставят общество почувствовать боль. И они этого не скрывают", - заявил Ищенко.
Мобилизация на Украине набирает обороты: практически ежедневно в сети появляются ролики, где людей силой забирают с улиц.
 
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