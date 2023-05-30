Посетительница одесского кафе написала заявление на баристу за русский язык - 30.05.2023 Украина.ру
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Посетительница одесского кафе написала заявление на баристу за русский язык
Посетительница одесского кафе написала заявление на баристу за русский язык - 30.05.2023 Украина.ру
Посетительница одесского кафе написала заявление на баристу за русский язык
Посетительница одного из одесских кафе написала жалобу языковому омбудсмену на местного баристу. Женщине не понравилось, что он назвал Одессу русскоязычным городом и заявил, что ему нет никакой разницы, на каком языке к нему обращаются, ведь "Украина – свободная страна". Об этом 30 мая написали Vesti.ua.
2023-05-30T15:33
2023-05-30T15:33
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украина
одесса
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языковой скандал
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Спустя день, молодой человек записал видео с извинениями на украинском языке. Сам текст он зачитывал по бумажке. Ролик опубликовал одесский ультраправый активист Демьян Ганул, которого недавно избили за присвоение внедорожника, который предназначался ВСУ. Судя по всему, именно после визита националистов в кофейню и было записано данное видео.Примечательно, что буквально неделю назад в кафе за стойкой баристы также разгорелся языковой скандал. Только тогда дело было в Черновцах и по-русски говорил сотрудник общепита. Посетитель заведения попросил у него кофе на русском языке. Бариста оскорбился, сказал, что "не понимает" и отказался обслуживать "неправильного" клиента.Подобного рода разборки уже стали обыденностью для Украины. Самым громких из последних случаев стал выговор молодому всушнику от националистки Ларисы Ницой. Ей не понравилось, что солдат поблагодарил ее русским "спасибо". Ницой посоветовала ему оставить этот язык в окопах.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, новости украины, украина, одесса, кафе, языковой скандал
Новости, Новости Украины, Украина, Одесса, кафе, языковой скандал

Посетительница одесского кафе написала заявление на баристу за русский язык

15:33 30.05.2023
 
© Pixabay/Soner Köse кофе чашка кафе
кофе чашка кафе
© Pixabay/Soner Köse
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Посетительница одного из одесских кафе написала жалобу языковому омбудсмену на местного баристу. Женщине не понравилось, что он назвал Одессу русскоязычным городом и заявил, что ему нет никакой разницы, на каком языке к нему обращаются, ведь "Украина – свободная страна". Об этом 30 мая написали Vesti.ua.
"Написана жалоба языковому омбудсмену, чтобы в дальнейшем бизнес тщательнее проверял, кого берут на работу", - сообщила недовольная посетительница.
Спустя день, молодой человек записал видео с извинениями на украинском языке. Сам текст он зачитывал по бумажке. Ролик опубликовал одесский ультраправый активист Демьян Ганул, которого недавно избили за присвоение внедорожника, который предназначался ВСУ. Судя по всему, именно после визита националистов в кофейню и было записано данное видео.
Примечательно, что буквально неделю назад в кафе за стойкой баристы также разгорелся языковой скандал. Только тогда дело было в Черновцах и по-русски говорил сотрудник общепита. Посетитель заведения попросил у него кофе на русском языке. Бариста оскорбился, сказал, что "не понимает" и отказался обслуживать "неправильного" клиента.
Подобного рода разборки уже стали обыденностью для Украины. Самым громких из последних случаев стал выговор молодому всушнику от националистки Ларисы Ницой. Ей не понравилось, что солдат поблагодарил ее русским "спасибо". Ницой посоветовала ему оставить этот язык в окопах.
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Глупо покушаться на культурно-этническую идентичность человека - Монтян о спорах вокруг украинского языкаАнонс нового учебника украинского языка в РФ вызвал общественную дискуссию — вплоть до призывов запретить украинский язык. Адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян поделилась с изданием Украина.ру своим видением проблемы — она считает, что не должно быть "обязаловки", и покушаться на языковую культурно-этническую идентичность человека нельзя
 
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