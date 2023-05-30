https://ukraina.ru/20230530/1046717617.html

Посетительница одесского кафе написала заявление на баристу за русский язык

Посетительница одесского кафе написала заявление на баристу за русский язык - 30.05.2023 Украина.ру

Посетительница одесского кафе написала заявление на баристу за русский язык

Посетительница одного из одесских кафе написала жалобу языковому омбудсмену на местного баристу. Женщине не понравилось, что он назвал Одессу русскоязычным городом и заявил, что ему нет никакой разницы, на каком языке к нему обращаются, ведь "Украина – свободная страна". Об этом 30 мая написали Vesti.ua.

2023-05-30T15:33

2023-05-30T15:33

2023-05-30T15:33

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Спустя день, молодой человек записал видео с извинениями на украинском языке. Сам текст он зачитывал по бумажке. Ролик опубликовал одесский ультраправый активист Демьян Ганул, которого недавно избили за присвоение внедорожника, который предназначался ВСУ. Судя по всему, именно после визита националистов в кофейню и было записано данное видео.Примечательно, что буквально неделю назад в кафе за стойкой баристы также разгорелся языковой скандал. Только тогда дело было в Черновцах и по-русски говорил сотрудник общепита. Посетитель заведения попросил у него кофе на русском языке. Бариста оскорбился, сказал, что "не понимает" и отказался обслуживать "неправильного" клиента.Подобного рода разборки уже стали обыденностью для Украины. Самым громких из последних случаев стал выговор молодому всушнику от националистки Ларисы Ницой. Ей не понравилось, что солдат поблагодарил ее русским "спасибо". Ницой посоветовала ему оставить этот язык в окопах.

https://ukraina.ru/20230419/1045427107.html

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