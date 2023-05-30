https://ukraina.ru/20230530/1046711232.html

Малек Дудаков: Самоубийц в Вашингтоне нет, дефолта не будет

Малек Дудаков: Самоубийц в Вашингтоне нет, дефолта не будет - 30.05.2023 Украина.ру

Малек Дудаков: Самоубийц в Вашингтоне нет, дефолта не будет

Дефолт в США маловероятен, но если он все же случится, то это будет грандиозный репутационный удар для Америки. И все процессы, связанные с дедолларизацией, резко ускорятся, считает политолог-американист Малек Дудаков

2023-05-30T12:34

2023-05-30T12:34

2023-05-30T13:48

интервью

вашингтон

сша

дефолт

китай

кнр (китай)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/16/1042047955_80:23:854:458_1920x0_80_0_0_fcb5b23231b39ffca03f94bd1f4d15a8.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Малек, как вы считаете, будут ли США повышать уровень госдолга, какие настроения сейчас в парламенте?— Нам, конечно, не стоит обольщаться и надеяться на то, что американцы сами себе устроят дефолт. Скорее всего, этого не будет.Хотя, конечно, то, как они до последнего момента тянут, — это тоже вызывает некоторую обеспокоенность на Западе в целом, потому что, как мы с вами отлично понимаем, если дефолт случится, то все держатели американского госдолга окажутся под ударом. Это Япония, Евросоюз, Британия — отчасти монархии Персидского залива.И отчасти Китай, который сейчас постепенно избавляется от госдолга США, но не успел полностью избавиться, на руках у Китая американских облигаций примерно на 800 миллиардов долларов, Китай это тоже заденет.Для России значимых рисков это не несет, потому что, как мы знаем, у нас уже все заморожено на Западе, и поэтому мы уже ничего не теряем.Другое дело, если дефолт все-таки случится, это вполне может привести к рецессии в США и в мире, и это может ударить по ценам на энергоносители, по касательной нас может все-таки задеть, но это уже в среднесрочной перспективе, не прямо сейчас.Прямо сейчас, если дефолт будет — это приведет к обвалу на фондовых биржах, это приведет к обвалу курса доллара, к росту безработицы в США, ну и в целом к значимым проблемам в американской экономике, а потом уже, конечно, по касательной это ударит по всем остальным странам.Ну все-таки я думаю, пока что этот сценарий маловероятен. То, как они сейчас тянут до последнего, оно может технически привести к ситуации, когда времени не хватит вовремя согласовать. И на пару дней такой скоротечный дефолт может все-таки произойти, поэтому я полностью не исключаю такой сценарий.Но я думаю, что все-таки в самый последний момент, в начале июня, обе партии договорятся. Поэтому для нас это базовый сценарий. Нам не стоит надеяться на то, что они сами себе испортят жизнь. Скорее всего, не испортят.— Есть некий след внешней политики для того, чтобы разыграть некую драматургию.— Конечно. Безусловно, у них там это внутривашингтонское противостояние республиканцев и демократов — это вечная история. Но самоубийц в Вашингтоне нет. И тех, кто готов привести свою экономику к краху дефолтом, — тоже нет.Плюс мы отлично понимаем, что это будет грандиозный репутационный удар для США. И все процессы, связанные с дедолларизацией, резко ускорятся. Какое может быть доверие к стране, которая так объявляет свой дефолт просто потому, что у вас, извините, политическая система нормально не функционирует, и вы не можете договориться о такой базовой вещи, как новый бюджет.Понятно, что доверие будет утеряно навсегда к Америке. Поэтому последствия будут самые масштабные для США, если это случится. На мой взгляд, наверное, все-таки этого не случится.Но будем наблюдать, осталось недолго. Я думаю, это будет очень интересно, и чем ближе дедлайн — тем интереснее это все будет.

https://ukraina.ru/20220901/1038344184.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, вашингтон, сша, дефолт, китай, кнр (китай), россия