Венесуэла может присоединиться к БРИКС - 29.05.2023 Украина.ру
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Венесуэла может присоединиться к БРИКС
Венесуэла может присоединиться к БРИКС - 29.05.2023 Украина.ру
Венесуэла может присоединиться к БРИКС
Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва приветствует возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС, сказал он отвечая на вопрос журналистов о возможности присоединения Венесуэлы к БРИКС 29 мая
2023-05-29T21:35
2023-05-29T21:35
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брикс
бразилия
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Ранее бразильский лидер назвал причиной военного конфликта на Украине отсутствие желания мировых лидеров вести прямой диалог.Бразильский президент в середине апреля был с визитом в Китае, где у него состоялись переговоры с председателем КНР. В ходе встречи стороны подписали двусторонние соглашения в области инвестиций торговли, технологических инноваций и цифровой экономики.Некоторое время назад британский экономист и обозреватель Financial Times Мартин Вольф заявил, что Запад будет вынужден признать, что он больше не может управлять миром из-за растущего влияния БРИКС.Встреча глав делегаций государств-членов БРИКС состоялась 24 мая на полях международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерен присоединиться еще целый ряд стран, в частности, Аргентина и Иран.Согласно сообщению МИД Китая, также выразили желание присоединиться к БРИКС Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.Двусторонние отношения между странами БРИКС строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды.Некоторое время назад секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что в борьбе против России Запад во главе с США не гнушается использовать даже террористические методы.
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новости, брикс, бразилия, россия
Новости, БРИКС, Бразилия, Россия

Венесуэла может присоединиться к БРИКС

21:35 29.05.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкIII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва приветствует возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС, сказал он отвечая на вопрос журналистов о возможности присоединения Венесуэлы к БРИКС 29 мая
Ранее бразильский лидер назвал причиной военного конфликта на Украине отсутствие желания мировых лидеров вести прямой диалог.
"Если вы спрашиваете, что я думаю, то я вам скажу, что смотрю на это благоприятно", - сказал Лула да Силва.
Бразильский президент в середине апреля был с визитом в Китае, где у него состоялись переговоры с председателем КНР. В ходе встречи стороны подписали двусторонние соглашения в области инвестиций торговли, технологических инноваций и цифровой экономики.
Некоторое время назад британский экономист и обозреватель Financial Times Мартин Вольф заявил, что Запад будет вынужден признать, что он больше не может управлять миром из-за растущего влияния БРИКС.
Встреча глав делегаций государств-членов БРИКС состоялась 24 мая на полях международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерен присоединиться еще целый ряд стран, в частности, Аргентина и Иран.
Согласно сообщению МИД Китая, также выразили желание присоединиться к БРИКС Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Двусторонние отношения между странами БРИКС строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды.
Некоторое время назад секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что в борьбе против России Запад во главе с США не гнушается использовать даже террористические методы.
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
24 мая, 17:05
БРИКС должен стать стержнем нового миропорядка - ПатрушевБРИКС необходимо стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщила пресс-службы аппарата Совбеза РФ 24 мая
 
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