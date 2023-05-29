https://ukraina.ru/20230529/1046692729.html

Венесуэла может присоединиться к БРИКС

Венесуэла может присоединиться к БРИКС - 29.05.2023 Украина.ру

Венесуэла может присоединиться к БРИКС

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва приветствует возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС, сказал он отвечая на вопрос журналистов о возможности присоединения Венесуэлы к БРИКС 29 мая

2023-05-29T21:35

2023-05-29T21:35

2023-05-29T21:35

новости

брикс

бразилия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045699584_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_6d279b1189e7eb45f4f2a52bbaef3c33.jpg

Ранее бразильский лидер назвал причиной военного конфликта на Украине отсутствие желания мировых лидеров вести прямой диалог.Бразильский президент в середине апреля был с визитом в Китае, где у него состоялись переговоры с председателем КНР. В ходе встречи стороны подписали двусторонние соглашения в области инвестиций торговли, технологических инноваций и цифровой экономики.Некоторое время назад британский экономист и обозреватель Financial Times Мартин Вольф заявил, что Запад будет вынужден признать, что он больше не может управлять миром из-за растущего влияния БРИКС.Встреча глав делегаций государств-членов БРИКС состоялась 24 мая на полях международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерен присоединиться еще целый ряд стран, в частности, Аргентина и Иран.Согласно сообщению МИД Китая, также выразили желание присоединиться к БРИКС Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.Двусторонние отношения между странами БРИКС строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды.Некоторое время назад секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что в борьбе против России Запад во главе с США не гнушается использовать даже террористические методы.

https://ukraina.ru/20230524/1046540553.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брикс, бразилия, россия